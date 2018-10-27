Традиции, щедрое застолье и "сиуараида": за что мы любим абхазские свадьбы

Раньше, когда я жила в Москве, свадьбы в Абхазии мне удавалось посещать, как правило, только летом. Этой осенью я, наконец, сполна погрузилась в свадебный круговорот и даже успела немного утомиться от процесса, пишет колумнист Sputnik Абхазия.

Я решила поделиться своими постсвадебными впечатлениями и немного несерьезно порассуждать о том, что составляет неповторимый колорит всеми нами любимого мероприятия под названием "апсуа чара".

Шумный кортеж

Свадебный кортеж молодых — неотъемлемая часть торжества. Вереница сопровождающих невесту машин нередко насчитывает до десяти породистых "железных коней". Автомобили громкими сигналами и лихой ездой оповещают всех о радостном событии.

— Сто процентов, Авидзбовцы поехали, — со знанием дела произносит сидящая рядом девушка, которая, видимо, как и я, пришла в салон красоты прихорошиться перед торжеством.

Я старательно прислушиваюсь к доносящимся сигналам и недоумеваю: как на слух определить, чей именно кортеж проехал?

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазская свадьба

"Микс" в образе

Современная невеста чаще всего выбирает нежный миловидный образ, держится скромно, но при этом не выступает просто в роли красивого аксессуара, а является активной участницей свадьбы — она может повеселиться и потанцевать. То есть с одной стороны, облик абхазской невесты вполне современен, а с другой, сохраняет в себе долю традиционной скромности и сдержанности. И такой "микс" нашим невестам к лицу!

Если раньше абхазки на свадьбу надевали длинное платье с рукавами и покрывали шелковым платком голову, то сейчас облик полностью европеизировался. И платье должно быть не обыкновенное, а самое роскошное!

Где и как был найден наряд и во сколько он обошелся — поговаривают, что ценник порой умышленно завышается — подошел ли невесте, насколько гармонично сочетается с прической и макияжем — гости подметят каждую деталь.

Девушки обычно останавливают свой выбор на классических белых моделях — пышных, либо облегающих фигуру, украшенных кружевом и другими декоративными элементами. Не редкостью стали "королевские" платья с шикарным длинным шлейфом.

И тут мне вспоминается история, когда одну знакомую невесту сопровождали наряженные ангелочками дети, двое из которых несли длинный шлейф платья. Видимо, "хвост" не оставил шалунов равнодушными, и в какой-то момент маленькие пажи решили на нем прокатиться!

Кстати, проблема выбора наряда актуальна не только для невесты, но и для всей женской половины, приглашенной на торжество. То есть, если осенью ты запланировала посетить в среднем три-пять свадеб, то, опустив печальную финансовую сторону вопроса, предстоит решить не менее сложную задачу: как грамотно распределить свои выходные наряды так, чтобы выглядеть сногсшибательно и при этом не повторяться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазская свадьба

Щедрое застолье

Вот тут наступает очень ответственный для принимающей стороны момент: количество и качество блюд, поданных гостям — главный показатель радушия. Можно организовать великолепную свадьбу, но если все будет невкусно, то впечатление будет напрочь испорчено.

Можете не соглашаться и даже поспорить, но, на мой взгляд, в этом преуспели деревенские жители. Вкуснее их свадебные столы не накрывает никто!

© Sputnik / Томас Тхайцук Обычная абхазская свадьба

Пить не пьянея

Дорога от первого до последнего тоста долгая, извилистая и завершается, как правило, многоголосым "сиуараида". Я не лучший знаток по части тостов, но хочется подчеркнуть, что для тамады и участников застолья важны не только проявление ораторского мастерства и последовательность тостов, но и само умение пить, не пьянея, достойно завершая застолье.

Декор

Оформление свадьбы претерпело значительные изменения за последние годы. Если на моей свадьбе двенадцать лет назад были воздушные шарики, цветы и пара подсвечников, то сегодня интерьер залов поистине изумляет: потрясающей красоты многоярусные торты, причудливые цветочные композиции с инициалами молодых, арки, украшенные гирляндами, инсталляции, световые декорации и много чего еще. В общем, разглядывать эту красоту можно как минимум полвечера.

Неиссякаемый поток поздравлений

Жениху и невесте, а иногда одной невесте, есть и такой нюанс в абхазской свадьбе, приходится весь вечер стоять на ногах, принимая сотни поздравлений и стараясь запомнить все пожелания в свой адрес. Почти все они стандартные — например, пожелание "вырастить футбольную команду". Вот если бы кто-нибудь взялся подсчитать, сколько раз подобная фраза была произнесена на свадьбе, к примеру, из семисот человек, я уверена, статистика получилась бы впечатляющей.

А как на счет маленького балетного кружка?

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазская свадьба

Традиционность

Свадебных традиций очень много. Некоторые из них медленно, но верно остаются в прошлом, без других не проходит ни одна абхазская свадьба. Это целый комплекс взаимосвязанных обрядов, которые начинаются еще в предсвадебном цикле и продолжаются даже после торжества. Если начать подробно расписывать каждый, боюсь, текста получится на две или даже три статьи.

Поэтому лучше завершу традиционным свадебным тостом — пусть в нашей жизни будут только радостные события!

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