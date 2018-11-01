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Гадание на кофейной гуще

На дне: кофейная гуща как успокоительное

© Sputnik / Томас Тхайцук
Колумнисты
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Сария Кварацхелия
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Большое застолье, приятная компания, длинная дорога, ссора, прибыль, удача, перемены в амурных делах – многие ищут предсказания на дне кофейной чашки.

О том, почему абхазы любят гадать в День гадания на кофейной гуще, рассуждает колумнист Sputnik.

Чашка черного кофе
© Fotolia / Ferumov
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Гадание на кофейной гуще, наверное, появилось, как только человечество обрело напиток из ароматных зерен. В Абхазии это занятие прижилось настолько плотно, что стало едва ли не обязательным ритуалом. Некоторые, даже когда не собираются гадать, автоматически переворачивают чашку на блюдце. Хотя, чему удивляться? Ведь кофепитие – дело для абхазов почти мистическое. Негласная статистика говорит, что каждый второй житель республики до работы обязательно должен заглянуть в кофейню или хотя бы раз в течение дня забежать на чашечку.

В моем родном селе ни одно утро не начинается без посиделок. И, конечно, как ни одно абхазское застолье не проходит без тостов, так и ни один кофе-брейк – без гадания.

При такой популярности кофе в Абхазии не могли не появиться "профессиональные" гадалки на кофейной гуще, встречаются даже мужчины в этой "отрасли".

Есть у меня один приятель, который обладает чудесными способностями. Как он говорит, "гадалка" он в третьем поколении. Чтобы попасть к нему на сеанс, нужно занять место в очереди. Уж слишком точно он все предсказывает.

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Признаться, нужно обладать богатым воображением, чтобы увидеть целые сюжеты на дне чашки.

Некоторым гадание на кофейной гуще может показаться пустым времяпрепровождением. Может быть, и так. Но, по моим личным наблюдениям, оно благотворно влияет на нервную систему, снимает стрессы и дает возможность увидеть просвет в темной гуще жизни. А что у вас на донышке?

Плюсы и минусы кофе
© Sputnik Леон Гуния
Плюсы и минусы кофе


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