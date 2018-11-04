Россия что-то знает: мир гадает, почему она рекордно скупает золото

О том, что российский золотой запас превысил две тысячи тонн и с чем это связано, рассуждает автор РИА Новости Дмитрий Лекух.

Как сообщил в своем официальном обзоре Всемирный золотой совет (WGC), в третьем квартале текущего года Банк России приобрел рекордные 92,2 тонны золота, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Лекух.

И это, согласно статистике WGC, стало крупнейшим приобретением за такой период времени. В результате российский золотой запас превысил две тысячи тонн, что эквивалентно 17% общемирового объема золотых запасов.

Собственно говоря, история вполне понятная и объяснимая — как с точки зрения текущих трендов, так и с точки зрения общемировой стратегии ползучего осыпания доминировавшей последние полвека системы Бреттон-Вудских и Ямайских соглашений и прочих "вашингтонских консенсусов", регулирующей глобальные финансовые рынки.

Тут все просто: рекорды по закупке золота бьет отнюдь не только Россия.

© Sputnik / Владимир Федоренко "Это к войне": куда исчезли российские миллиарды из американских облигаций

Согласно цифрам в докладе все того же WGC, в третьем квартале 2018 года мировые центробанки вообще скупили рекордное за четырехлетний период количество золота. Всего за три последних месяца было приобретено 148,4 тонны. Что, как можно довольно легко убедиться, на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (121,8 тонны, динамика просто колоссальная) и максимум с 2015 года. Да, мы купили этого металла больше всех остальных, но весьма выразительную активность демонстрируют и Турция, и Казахстан, и Индия с Польшей. А Венгрия так и вовсе сообщила о росте своих золотых резервов в десять раз за минувший квартал (с 3,1 до 31,5 тонны).

Текущие тренды тут в общем вполне понятны: непредсказуемость современной американской экономической политики очевидна. И "попадающие под прицел" страны, да и просто консервативные финансисты банально хеджируют риски: мало ли что этим бодрым и энергичным ребятам за океаном в голову может прийти. Да и вообще проведение настолько жесткой политики протекционизма и реиндустриализации в условиях не менее очевидной внутриполитической нестабильности — штука всегда довольно опасная.

Нет, гражданской войны в Соединенных Штатах, скорее всего, не случится. Но ряд иных, не менее неприятных с точки зрения глобальной экономики трендов — от очередного финансового кризиса со схлопыванием очередных фондовых пузырей до девальвации глобальной валюты (в разы не обязательно, для мирового ограбления вполне довольно десятка процентов) — это всегда пожалуйста. Особенно если учесть, мягко говоря, непростые отношения нынешнего главы американского Белого дома с нынешним руководством ФРС.

И нет ничего удивительного в том, что на таком фоне цена золота продолжает весьма ощутимо расти. После "компенсирующего" падения в августе до 1178 долларов за тройскую унцию 29 октября золото подорожало уже до 1230,8 доллара. И, несмотря на неизбежную в таких условиях волатильность золотых цен на коротких отрезках, это тоже уже вполне можно охарактеризовать как новый глобальный тренд.

Ну а для нас, находящихся, помимо своей воли, на передовых рубежах "тарифно-санкционной войны", увеличивать золотой запас, заниматься чем-то подобным сам бог велел. Особенно учитывая наличие своей, довольно богатой внутренней добычи, немедленно менять добытый драгоценный металл на портреты покойных американских президентов было бы неразумно.

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