В Армении поменяется власть. Но "фактор России" уже изменил победителей

О смене власти в Армении и о том, какой будет внешнеполитическая ориентация участников парламентской гонки, рассуждает колумнист РИА Новости Айк Халатян.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении внеочередных парламентских выборов на 9 декабря этого года, пишет автор РИА Новости Айк Халатян.

© Sputnik / Aram Nersesyan Парламент Армении снова отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Этому предшествовала формальная процедура: отставка премьер-министра Пашиняна и повторные выборы, на которых его дважды не утвердили. После конституционной реформы 2015 года не было иных законных поводов для проведения досрочных выборов. Поэтому в парламенте сложилась слегка абсурдная ситуация — Пашинян был единственным кандидатом на должность главы правительства, однако он сам, его сторонники и партнеры из других фракций активно призывали не голосовать за него.

Старая власть в лице Республиканской партии Армении (РПА) не смогла добиться переноса даты выборов хотя бы на весну следующего года (а некоторые в РПА вообще выражали сомнение в целесообразности их проведения). Однако напоследок она сумела нанести довольно ощутимый удар по планам Пашиняна и поддерживающих его сил, провалив принятие поправок в Избирательный кодекс. Это означает, что выборы пройдут с применением "рейтинговой" системы (завуалированной версии мажоритарной). С ее помощью РПА добилась на предыдущих выборах уверенного большинства в парламенте.

Правда, почти все крупные бизнесмены и местные "князьки", для использования ресурсов которых в свое время и была внедрена рейтинговая система, покинули РПА. Но сама новая власть в лице партии "Гражданский договор" не пойдет на включение в свой список одиозных деятелей старой власти, которых она все эти годы жестко критиковала. Перебежчики из РПА грозят обрушить рейтинг любой политической силы, которая попытается их приютить в своем списке.

© Sputnik Nana Martirosyan Армения протестует против освобождения экс-президента Кочаряна

Сам исход будущих выборов практически предопределен: в условиях высочайшего рейтинга Пашиняна на них должна одержать уверенную победу его партия "Гражданский договор". А другие политические силы будут вести борьбу за "почетное второе место", да и вообще за преодоление жесткого избирательного барьера (семь процентов для блоков и пять процентов для партий).

При этом утешением для них является то, что согласно законодательству треть мандатов должна отойти оппозиции, даже если партия Пашиняна наберет больше 80 процентов голосов (как это случилось на недавних столичных выборах), и что в парламенте должны быть представлены минимум 3 политические силы.

К тому же результат недавних выборов мэра административного центра Капана на юге страны показал, что, даже несмотря на высокий рейтинг лично Пашиняна, люди в регионах могут сделать выбор не в пользу его партии, а проголосовать за "своих".

При этом уже сейчас вырисовывается и внешнеполитическая ориентация участников парламентской гонки. Единственная прозападная сила распущенного парламента — фракция "Елк" — будет участвовать в выборах двумя отдельными силами.

Сам Пашинян (и, следовательно, его партия) после прихода к власти совершили резкий дрейф в сторону России и полностью отказались от критики ЕАЭС и ОДКБ. Сейчас они занимают позицию ближе к центру. Причина проста: большинство армян поддерживают союз с Россией, а значит, "выразители народных чаяний" должны быть проводниками воли большинства. Сам Пашинян говорил об этом ранее вполне открыто.

В свою очередь бывшие партнеры Пашиняна из блока "Елк" создали новый блок "Луйс", который выступает с ярко выраженной прозападной позицией.

С жестко выраженной антироссийской риторикой на выборы идет самый радикальный участник — партия "Сасна Црер" (ее создали участники захвата полицейской части летом 2016 года).

Политические силы, представленные в старом парламенте (РПА, "Царукян", АРФ "Дашнакцутюн"), продолжат выступать с позиций защитников военно-политического союза с Россией и евразийской интеграции. При этом РПА попытается сохранить и свои хорошие отношения с европейскими структурами (она входит в Европейскую народную партию).

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