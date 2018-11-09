Мало не покажется: в США победили две "Партии ненависти к врагам"

Главный результат "промежуточных выборов" в конгресс и сенат США не имеет никакого отношения к распределению мест в палате представителей и сенате между республиканской и демократической партиями, пишет колумнист РИА Новости Иван Данилов.

© REUTERS / Jonathan Ernst Неоднозначная победа: кто выиграл на выборах в США и при чем здесь Россия

Главный результат в том, что получено очередное и очень сильное подтверждение того, что американское общество и американская политическая система окончательно вышли из строя. И начало жесточайшего политического и общественного кризиса теперь — исключительно вопрос времени.

Америку часто сравнивают с неким "великим плавильным котлом", в котором представители разных культур, верований и идеологий "выплавляются" в некую новую, вечно молодую и очень талантливую общность. Так вот: "плавильный котел" сломался и в обозримом будущем рванет так, что мало никому не покажется.

К этому феномену стоит присмотреться — чтобы рассчитать последствия этого "взрыва" для внешней политики США и ни в коем случае не допустить повторения аналогичных процессов в России. Последнее вполне актуально с учетом того, что у нас были прецеденты некритичного перенимания и насаждения в России токсичных политических и идеологических конструктов, "скопированных" на Западе.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN Трамп об итогах выборов в конгресс: "потрясающий успех"

Обе американские партии празднуют победу. Демократам удалось забрать у республиканцев контроль над конгрессом. Трамп же сумел одновременно укрепить свои позиции в сенате и в самой республиканской партии, так как почти все проигравшие республиканцы — это внутрипартийные противники национального лидера.

Победы — это хорошо, но вся проблема в том, каким образом эти победы были достигнуты. Посмотрим для начала на стилистику и результаты кампании Демократической партии. Как справедливо отмечает специализированное политическое издание The Hill, текущий электоральный цикл считается в США "женским" в том смысле, что кандидаты-женщины и голоса избирателей-женщин стали ключевыми элементами стратегии и успеха Демократической партии. Символ этого успеха — конгрессмен Шэрис Дэвис, воплотившая едва ли не все качества, на которые опиралась кампания демократов: женщина, лесбиянка, представитель индейского племени и профессиональный спортсмен — боец MMA. Именно на кандидатов — представителей тех или иных меньшинств (а в идеале сразу нескольких типов меньшинств) и была сделана успешная ставка. Результаты Демократической партии показывают, насколько эффективной оказалась эта тактика, построенная по схеме "разделяй и властвуй": за демократических претендентов проголосовало 69 процентов американцев с латиноамериканскими корнями, 90 процентов афроамериканцев и 60 процентов женщин с высшим образованием.

© Fotolia / Gary Американские СМИ: республиканцы сохранили большинство в американском сенате

Нужно подчеркнуть, что это результат вполне сознательного таргетирования и почти неприкрытой неформальной расистской или сексистской пропаганды в стиле "если ты черный, ты обязан голосовать за демократов, иначе ты предатель" или "женщина обязана голосовать за демократов, иначе она предательница". К предвыборной пропаганде и продвижению этих посылов были привлечены голливудские актеры и актрисы, рэперы и популярные поп-исполнители. Это не была избирательная кампания, построенная на конкуренции идей или идеологий. Не было даже намека на конкуренцию лозунгов или образов будущего. Вся кампания опиралась на то, что "наше племя", принадлежность к которому определяется по цвету кожи, полу и/или уровню образования и достатка, должно "победить врагов". Причем на роль врага были выбраны "неправильные" сограждане — в основном белые мужчины рабочих профессий. Тактика принесла много голосов, но за это заплачена страшная цена — в Америке сейчас фактически живут два разных народа, которые искренне ненавидят друг друга, а это не может закончиться ничем хорошим. И история вообще-то намекает на то, что такое разделение всегда заканчивается большой кровью.

С республиканской стороны дела обстоят ничуть не лучше. Трамп апеллировал к своему "базовому электорату" — жителям малых городов, к "ржавому поясу" Америки, который пострадал больше всего от вывоза производств за рубеж, к белым мужчинам и к тем, кто устал от тоталитарной поступи удушливой голливудско-нью-йоркской политкорректности. Получилось очень хорошо: республиканские кандидаты, которые обратились к Трампу за поддержкой, в основном не просто выигрывали свои выборы, а выигрывали с отрывом, который превышал прогнозы аналитиков. Кандидаты-трамписты получили 54 процента голосов белых избирателей и выиграли почти все региональные выборы в округах, состоящих из сельских поселений и малых городов.

© Sputnik / Алексей Агарышев Дональд Трамп и сдувшийся воздушный шарик спецпрокурора Мюллера

Если посмотреть на ситуацию реалистично, то на самом деле в выборах участвовало четыре, а не две партии: умеренные демократы, умеренные республиканцы, республикацы-трамписты и радикальные демократы. Первые две проиграли с треском и оказались полностью разгромлены, две последние — выиграли, причем за счет того, что предлагали своим избирателям не конструктивный образ будущего, а эмоционально заряженный образ врага. Врага, повторимся, не внешнего (что для США нормальная практика, обычно в качестве такового выступала Россия), а внутреннего. То есть таких же американцев, которые отличаются достатком, образованием, религиозностью, цветом кожи или этническим происхождением. Те, кто хотел делать политику в США по-старому, то есть идти на компромиссы и "сшивать" очень разношерстное американское общество, оказались не у дел. Это не только наша оценка. Британская Financial Times указывает на поляризацию американской политики и считает ее одним из главных трендов прошедших выборов. Британские аналитики даже создали специальный "индекс идеологического радикализма" для всех конгрессменов и сенаторов и наглядно показали, что если в 1980 году подавляющее большинство сенаторов и конгрессменов были практически центристами с небольшими идеологическими отклонениями в правую или левую сторону, то сейчас "идеологическое расстояние" между партиями и их представителями в парламенте резко увеличилось и радикалы с обеих сторон доминируют в обеих палатах.

Американские политики выучили свой урок и выпустили джинна из бутылки: риторика ненависти теперь будет все более агрессивной и ни у кого нет никаких мотивов останавливаться, потому что тот, кто остановится, немедленно проиграет политическую борьбу (а для того, чтобы инстинктивно понять губительность эскалации, нужно иметь исторический опыт, которого у США просто нет. Умение останавливаться, в отличие от умения рваться к победе, в американском политическом сознании не прошито). Эскалацию может остановить только чудо, а там, где началась дегуманизация политических оппонентов (в США она идет вовсю), добрых чудес не бывает. Зато бывают очень кровавые гражданские войны.

© Sputnik / Наталья Селиверстова МИД России: в США фальсифицируют предлог для очередных санкций

Из этой ситуации нужно сделать как минимум два вывода. Вывод первый: всему миру, несмотря на серьезные разногласия, придется вместе придумать, что делать, когда ситуация в США пойдет вразнос. Вариант "наблюдать и наслаждаться", к сожалению, не сработает, так как у наших "партнеров" есть довольно внушительный арсенал ядерного оружия и других инструментов ликвидации жизни на планете. И это особенно неприятно в условиях, когда количество радикалов всех мастей и окрасок растет в США ежедневно, причем многие из них добираются до руководящих политических должностей.

Вывод второй: политиков, которые пытаются дегуманизировать часть наших сограждан и перевести язык политической конкуренции в язык ненависти ("анчоусы", "вата", "колорады" и так далее) нужно радикально и жестко маргинализировать, чтобы не оказаться в той же тонущей лодке, что и наши американские оппоненты. Стоит в этом поучиться на своих исторических и современных американских ошибках. Наши шансы на победу в новой холодной войне от этого только вырастут.

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