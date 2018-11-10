Толстый и тонкий, или Как оставаться женственной в пуховике

Вот и настало то время года, когда дует непрекращающийся ветер, световой день все короче, а мы постоянно мерзнем, передвигаясь по городу маленькими перебежками от метро к работе, от машины до магазина, от подъезда к подъезду. Конечно, и в такую погоду хочется выглядеть стильно, хотя и приходится себя заворачивать во всевозможные виды бесконечной теплой ткани. И тут уже точно не до модных трендов и веяний, одна мысль в голове – как бы не замерзнуть, пишет Ирина Гущина для Sputnik Беларусь.

Знаете, в такие моменты вспоминается детство. Мама утром ведет меня в детский сад, а я еле иду. На мне всевозможные рейтузы-шапка-варежки и большая-пребольшая шуба, которая на несколько размеров больше, чем нужно. Да и у моей молодой мамы, прямо скажем, не было особого выбора, что надевать в такую погоду.

В те времена практически ни у кого не было пуховых пальто и курток, которые сегодня легко можно купить в любом магазине одежды.

Но как подобрать такой пуховик, чтобы не мерзнуть и оставаться одновременно женственной и стильной?

Предлагаю следовать простым критериям, если это касается выбора универсальной модели на каждый день и для любой погоды, будь это прохладная, как сейчас принято говорить, европейская зима или сильный мороз.

Классика с элементами фьюжн

Из почти бесконечного ряда различных моделей предпочтение следует отдавать классическим вариантам с интересными акцентами (воротник или рукава необычной формы, отделка по канту или другим частям изделия, асимметричный крой или гипертрофированный размер какого-то одного элемента).

Главное правило – органичность вида модели в целом.

Интересный цвет

Пусть цвет вашего пуховика будет не черным, а, например, винным, зеленым, горчичным, серым, лиловым, серебристым или вообще белым. Не бойтесь экспериментировать! Разнообразие красок и их сочетания, а также принты только приветствуются в этом сезоне. Менее насыщенные и более пастельные, приглушенные и светлые оттенки придадут элегантности и стильности вашему образу.

И если вы все-таки тяготеете к черному или серому цвету, то пусть он будет не с интенсивным металлическим отливом.

Фактурный материал и его сочетания

Разнообразие материалов, из которых делают пуховики в этом сезоне, настолько завораживает, что невольно разбегаются глаза: сатин, велюр, шерсть, бархат, кожа, сочетание различных текстур в одной модели и так далее. Можно брать все, что душе угодно. Единственное правило – это хорошо сшитые, прочные швы и узоры-стежки, где цвет нитки будет идентичен цвету ткани и практически незаметен.

И помните: чем больше блестит ткань, тем больше визуальный объем пуховика.

Узор в виде косых прострочек или необычных линий

Пуховик всегда и в любом случае увеличивает объем, поэтому, если вы не хотите выглядеть как "гусеница в тренде" или как большое бесформенное одеяло, лучше присмотреться к классическим моделям, которые будут иметь не только прямой или немного приталенный силуэт, но и необычную прострочку.

Например, вертикальные или косые линии зрительно вытягивают фигуру, а асимметричные карманы или подол придадут вашему стилю озорства и игривости.

Комфорт, тепло и качество никто не отменял

Модный и стильный пуховик не всегда качественный. Можно сколько угодно уговаривать себя, что легко пожертвуете комфортом "ради красоты", но если в выбранной модели вы будете мерзнуть, то вскоре перестанете думать о внешнем виде. Одежда должна делать счастливее и увереннее в себе, что невозможно, если она не отвечает всем вашим требованиям.

Смотрите внимательно, чтобы утеплитель или наполнитель изделия был качественным и точно гарантировал защиту от проявлений холодной и ненастной погоды.

И с чем же его носить?

С классическим костюмом и ботинками модели челси

С джинсами скинни и грубыми ботинками (тимберлендами, к примеру)

С легкими платьями, юбками и ботфортами

С кожаными брюками, брюками-дудочками и кроссовками

И даже с другими видами верхней одежды, например, под пальто (если толщина пуховика позволяет)

А если вы зрительно хотите вытянуть фигуру, то выбор цвета обуви в цвет пуховика сильно облегчит решение этой задачи.

Берзения: мода не в цвете и не в фасоне, а в правильно подобранной вещи>>

Удачной покупки!