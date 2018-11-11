12:47 11 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.85
  • EUR75.81
Поиск
Почтовый ящик

Пишите письма

© Sputnik / Анжелика Бения
Колумнисты
Получить короткую ссылку
17 0 0

В день написания бумажных писем колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия размышляет о преимуществах классической переписки.

Дорогой читатель, ты когда-нибудь писал письма от руки, запечатывал в конверт и бросал в почтовый ящик? Или же с трепетом ждал ответа?

Шарль Бодлер
© AFP 2018 / FRANCOIS GUILLOT
"Прощальное" письмо Бодлера продали с аукциона
Последние пару десятков лет в Абхазии, впрочем, как и во многих постсоветских странах, общение между людьми изменилось. Эпоху бумаги и пера сменил век виртуального общения. Сначала смс-ки писали на номера телеонов, затем придумали социальные сети, а теперь – специальные мессенджеры. Переписка стала доступной, быстрой и почти бесплатной.

Писать письма, а точнее смс-ки сегодня не занимает много времени, сил. Да и душу не нужно вкладывать. Благодаря быстроте доставки сообщения стали короткими, а переписки приобрели затяжной характер. Ведь никто сегодня не напишет целое письмо с описанием собственного быта за последний месяц, никто не поинтересуется вашим настроением, не забеспокоится. Сообщения стали бездушными, а люди – бесчувственными.

Почти всегда и автор этих строк пользуется интернет-перепиской. Но мне доводилось несколько раз писать письма и несколько раз их получать. Люди, которые мне писали на бумаге, могли бы в любой момент по мессенджеру связаться со мной. Но нет, они изложили на бумаге свои переживания и чувства. Ценность этих писем даже не в информации, а в эмоциях, которые отправитель вложил в эти строки.

Бутылка с письмом
CC0
Привет из прошлого: любовное послание 27-летней давности нашли в горах Абхазии
Конечно, классическое письмо уже не заменит интернет-общение. Но вот несколько причин писать письма:

— Написание писем на бумаге здорово тренирует мозг, так как человек тщательно обдумывает каждое слово, пытается подробно и ясно выразить свои мысли.

— Переписка открывает внутренний мир человека, помогает лучше понять его душу, узнать о его переживаниях.

— Письма помогают людям узнать друг друга намного лучше, чем бездушные сообщения. Благодаря переписке можно познакомиться с почерком, манерой оформления письма, темами, которые волнуют собеседника и его умением поддерживать переписку.

— Переписка оттачивает терпение и умение ждать.

— Благодаря бумажным письмам человек тренирует чистописание.

— Написание писем – целое изобразительное искусство и сознательное творчество.

И напоследок, строчки от английского классика.

Пусть опрокинет статуи война,

Мятеж развеет каменщиков труд,

Но врезанные в память письмена

Бегущие столетья не сотрут.

Теги:
письма, Абхазия


Главные темы

  • Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
    Почему на саммите ОДКБ не стали назначать нового генсека?

    Состоявшийся в Астане саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) привлек к себе значительный интерес задолго до его официального открытия. Прежде всего потому, что в казахстанской столице предполагали обсудить главный для любой интеграционной структуры вопрос – кадровый.

    13
  • Рауль Хонелия
    Рауль Хонелия: от армянских источников к созданию кафедры "международников"

    10 ноября профессору Раулю Хонелия исполнился бы 81 год. Известный ученый, внесший уникальный вклад в абхазскую историческую науку, за ним также навсегда останется звание основателя кафедры международных отношений в Абхазском государственном университете.

    331
  • Представители Московской абхазской диаспоры на бывшем расстрельном полигоне Коммунарка в Москве, где были обнаружены имена абхазских политических деятелей и их детей, жертв политических репрессий (1937-1941 годов)
    Эшба и новые имена: абхазы нашли соотечественников на "Стене памяти"

    Представители Московской абхазской диаспоры посетили "Стену памяти" бывшего расстрельного полигона "Коммунарка" в Москве. На монументе выгравированы имена абхазских политических деятелей и их детей, жертв политических репрессий 1937-1941 годов, судьба которых была неизвестна на протяжении многих десятилетий.

    465

Орбита Sputnik

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

  • Сувенирная купюра номиналом 0 евро
    Запад не поможет

    В Европарламенте призвали не выплачивать Молдове макрофинансовую помощь до следующих парламентских выборов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
Пожар в гипермаркете "Лента": кадры питерского происшествия
Выступление китайских пилотов на истребителях J-10
Во всей красе: видео выступления китайских пилотов на истребителях J-10
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia