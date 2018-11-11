Пишите письма

Дорогой читатель, ты когда-нибудь писал письма от руки, запечатывал в конверт и бросал в почтовый ящик? Или же с трепетом ждал ответа?

© AFP 2018 / FRANCOIS GUILLOT "Прощальное" письмо Бодлера продали с аукциона

Последние пару десятков лет в Абхазии, впрочем, как и во многих постсоветских странах, общение между людьми изменилось. Эпоху бумаги и пера сменил век виртуального общения. Сначала смс-ки писали на номера телеонов, затем придумали социальные сети, а теперь – специальные мессенджеры. Переписка стала доступной, быстрой и почти бесплатной.

Писать письма, а точнее смс-ки сегодня не занимает много времени, сил. Да и душу не нужно вкладывать. Благодаря быстроте доставки сообщения стали короткими, а переписки приобрели затяжной характер. Ведь никто сегодня не напишет целое письмо с описанием собственного быта за последний месяц, никто не поинтересуется вашим настроением, не забеспокоится. Сообщения стали бездушными, а люди – бесчувственными.

Почти всегда и автор этих строк пользуется интернет-перепиской. Но мне доводилось несколько раз писать письма и несколько раз их получать. Люди, которые мне писали на бумаге, могли бы в любой момент по мессенджеру связаться со мной. Но нет, они изложили на бумаге свои переживания и чувства. Ценность этих писем даже не в информации, а в эмоциях, которые отправитель вложил в эти строки.

Конечно, классическое письмо уже не заменит интернет-общение. Но вот несколько причин писать письма:

— Написание писем на бумаге здорово тренирует мозг, так как человек тщательно обдумывает каждое слово, пытается подробно и ясно выразить свои мысли.

— Переписка открывает внутренний мир человека, помогает лучше понять его душу, узнать о его переживаниях.

— Письма помогают людям узнать друг друга намного лучше, чем бездушные сообщения. Благодаря переписке можно познакомиться с почерком, манерой оформления письма, темами, которые волнуют собеседника и его умением поддерживать переписку.

— Переписка оттачивает терпение и умение ждать.

— Благодаря бумажным письмам человек тренирует чистописание.

— Написание писем – целое изобразительное искусство и сознательное творчество.

И напоследок, строчки от английского классика.

Пусть опрокинет статуи война,

Мятеж развеет каменщиков труд,

Но врезанные в память письмена

Бегущие столетья не сотрут.