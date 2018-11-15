Как начать курить и не бросить: опыт заядлого курильщика

В Международный день отказа от курения, колумнист Sputnik Бадри Есиава поделился тем, как и почему он начал курить, как пытался избавиться от вредной привычки и во сколько ему обходится "удовольствие".

Курение - глупость

Большинство курильщиков погружаются в "задымленный" мир не сразу. Обычно все начинается с баловства и за компанию, но не в моем случае. Я курить начал резко и неожиданно для самого себя.

© Sputnik / Алексей Даничев Кабмин Абхазии отменил пошлины на ввоз табачного сырья

Удивительно то, что я всегда был против курения и осуждал людей с такой привычкой. Так было до 18 лет, когда меня угораздило согласиться сыграть в приставку на дорогие сигареты с другом, который на тот момент курил уже около года. К несчастью, я выиграл несколько пачек. Часть из них вернул побежденному, оставшиеся сигареты приберег для соседей, с которыми мы должны были встретиться на праздновании Дня победы. Ветераны не приняли дар, объяснив это тем, что "такие сигареты они не курят", видите ли.

Красивая, переливающаяся цветами упаковка так и кричала - открой меня. Весть о том, что у кого-то в кармане лишняя пачка дорогих сигарет быстро разлетелась среди моих сверстников. Спрятавшись от старших в саду, мы расправились с ней за пару часов.

На следующее утро чувствовал я себя мерзко. Неприятный вкус во рту, небольшое головокружение, пот по лицу шел градом. Видимо, организм пытался предупредить. Но это меня не смутило. Пошел в магазин и купил очередную порцию. То, что произошло 13 лет назад, сегодня я называю большой глупостью и сильно сожалею о том, что тогда не попался человек, который бы меня от этого отговорил. Сейчас я даже не обиделся бы на легкий отеческий подзатыльник, но этого не случилось, и табак стал неотъемлемой частью моей жизни.

Поначалу, возможно, как и всем остальным курильщикам, мне казалось, что могу бросить в любой момент. Отнесусь с пониманием к упрекам в том, что это звучит как исповедь наркомана. В какой-то степени так и есть. Объясню почему. Каждый раз, когда я пробовал бросать, правда, не часто это было, резко менялось самочувствие. Ирония в том, что должно было меняться в лучшую сторону, а по факту, наоборот. Может не у всех так, но лично у меня начинает ломить кости и голова, как в тумане. Все мысли только о сигаретах.

Решительный настрой с каждой минутой уступал тяге к курению. Пользы от конфет вперемешку с семечками тоже никакой не было, зато можно легко прибавить пару лишних килограммов. Это, пожалуйста.

Были попытки разработать собственную методику бросания курить. Голодный паек из пяти сигарет в день, как-то незаметно вновь вырастает до десяти и ты возвращаешься к привычным объемам. Пожалуй, нет курильщика, не пытавшегося завязать на спор. В Абхазии, чаще всего, ставки не очень высоки – ужин в апацхе, были знакомые, которые спорили на духи или же поездку в Сочи.

Что самое интересное, никто не спорит на вещи, которые им непосильны. Словно, курильщик заранее готовит себя к проигрышу и при этом не сжигает за собой мосты. Проиграл, сдал. Все просто. Хотя, я наблюдал и удачные эксперименты, когда участникам пари удавалось бросать на год. Правда, после снова возвращались к этому. Многие говорят, что дело в силе воли. Спорить с этим не буду. Возможно и так.

Дорогое удовольствие и альтернатива

Кроме физической потребности организма в никотине, существует некая привычка от самого процесса курения. Некоторые ученые утверждают, что именно это не позволяет бросить. Полностью с этим согласен и категорически не согласен, что курение сигарет успокаивает нервы. Это миф. Человек может скурить, условно, и десять пачек, но спокойнее он не станет.

Заядлого курильщика может заставить отказаться от своей привязанности только собственное и очень сильное желание или же, не дай Бог, ухудшение состояния его здоровья. Никакие устрашающие картинки на сигаретных пачках, предупреждение от Минздрава, пластыри, книги и реклама по телевизору о вреде курения, в этом ему не помогут. Что касается телевизионной агитации, я бы ее вообще запретил. Каждый раз, когда она появляется на экране, вспоминаю о том, что не покурил.

Если не настораживают вероятные проблемы со здоровьем, то хотя бы подсчитайте, сколько денег уходит на сигареты. Попробуем посчитать вместе.

© Fotolia / Gresei Миф о безопасности никотиновых электронных сигарет развеяли немецкие ученые

Средняя цена, скажем так, приличных сигарет в Абхазии начинается от 150 рублей. Возьмем по минимуму. Если вам, навскидку, одной пачки сигарет хватает на два дня, то в месяц вы выкуриваете 15 пачек. В сумме это 2250 рублей. Не такая внушительная сумма. А, если считать в год? 27 000 тысяч рублей. Что можно купить на эту сумму? Правильно, много чего.

Лично я курю не такие дорогие сигареты, но курю много. Редко, когда на день хватает одной пачки сигарет. В месяц это мне обходится около двух тысяч рублей, а в год – примерно 20 000 тысяч рублей. Вывод – не курить выгодно.

Есть и альтернативные виды курения. Самые распространенные – это электронные сигареты, электронные кальяны, разные "курительные системы", но они еще дороже.

В Международный день отказа от курения желаю всем курильщикам найти в себе силы и бросить, а тем, кто еще не начал, даже об этом не думать.

P.S.

Во время написания этого материала, были выкурены две обычные сигареты и испытано одно глубокое чувство стыда.