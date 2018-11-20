Он же памятник: что делать с "Совмином" в Сухуме

Сухум не город одной площади, здесь совсем другой ориентир – море, и все дороги ведут к набережной. Тем не менее главную площадь Сухума в последние годы тоже пытаются сделать одним из центров городской жизни. Общими усилиями отсюда вытеснили таксистов, и здесь теперь носятся дети. А с некоторых пор и городские праздники перекочевали сюда же. В декабре на площади устанавливают главную елку страны, а в сентябре проходит парад Победы. И все это на фоне разрушенного и угрюмого "Совмина". Символично. Кажется, вся республика продолжает жить в декорациях войны.

Мрачный символ

Времена, когда "Совмин" был зданием Парламента, я не застала. На моем веку это не просто большой, но грандиозный постамент времен грузино-абхазской войны, разгромленный и сгоревший комплекс зданий Совета Министров некогда советской Абхазии, который венчает площадь Свободы в самом центре Сухума. Центральное 12-этажное здание построено в 1981 году, два боковых трехэтажных здания возвели в середине тридцатых годов прошлого столетия.

© Sputnik Бадрак Авидзба Вид на Сухум из окна совмина.

Первые ассоциации при его виде – кадры военной хроники с танцующими абхазскими бойцами, "Совмин" охвачен огнем, а Сухум – освобожден. Начало конца войны. Воспоминания, радостные для большинства моих соотечественников. Потому и отношение к "Совмину" у жителей Абхазии трепетное. Однако, как мне представляется, нет ни одного человека в республике, который хотел бы любоваться им в таком состоянии и дальше.

Первое, что привлекает внимание и одновременно отталкивает многочисленных гостей столицы, – это вот такие развалины. Мы-то к ним настолько привыкли, что для нас эти "следы войны" неотъемлемая часть пейзажа. Но созерцать огромный сожженный "Совмин" просто уже невозможно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Совмин.

Все будет так

Время от времени чиновники заявляют о необходимости реставрировать комплекс. В страну приезжают иностранные комиссии, исследуют корпуса и уезжают. В 2016 году сообщалось, что, по предварительным оценкам, здание "Совмина" восстановлению подлежит. Но оговаривалось, что предстоит еще сделать более глубокие исследования. Стоимость реконструкции не сообщалась.

Эскизы "нового Совмина" стали мелькать в интернете. Люди воодушевились и уже стали предлагать переселить туда Кабинет Министров или университет, а может, вообще отдать под аренду офисов. Потом разговоры стихли. Оказалось, показалось.

На деле, частично сегодня задействовано только левое здание, в котором работает ряд правительственных организаций, а правое и центральное сооружения превратились в свалку и место разборок.

К 25-летию Победы в войне "Совмин" задрапировали невероятных размеров баннером в цветах государственного флага. Вынужденная мера, но все осознали, глядеть нам еще четверть века на это зрелище.

© Sputnik / Томас Тхайцук Монтаж баннера с логотипом Победы на здании Совмина

Площадь Свободы - памятник истории, сквер у площади - памятник садово-паркового искусства. Они представляют особую историческую ценность и охраняются государством. Сам же комплекс зданий бывшего Совмина я в реестре памятников историко-культурного наследия республики не нашла. Но снести сам Совмин не планируют, берегут. Но, как по мне, не стоит.

Снести дом, посадить дерево

В стране с разбитыми улицами и тротуарами в восстановление Совмина мало кто верит. Дело даже не в том, что ремонт - это большие вложения, которых у страны нет. Деньги могут когда-нибудь появиться. Но я считаю, что здание, где погибло много людей, не может возродиться.

На месте руин "Близнецов" в Нью-Йорке установили фонтан с именами жертв трагедии. Людям нужен этот переход от трагедии к радостям жизни, но при этом без утраты памяти.

Снести "Совмин" и разбить на его месте парк. Хочу, чтобы здесь цвели цветы. А вы?

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