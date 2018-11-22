"Не делай этого": Америка умоляет Хиллари Клинтон не возвращаться

В The Wall Street Journal появилась статья Марка Пенна, работавшего у Клинтон в качестве главного стратега двух ее сенатских и одной президентской кампании, озаглавленая вполне определенно: "Хиллари будет выдвигаться опять".

Еще несколько недель назад слухи о новом походе Хиллари Клинтон за президентским креслом казались многим анекдотом. Но вот в The Wall Street Journal появилась статья Марка Пенна, работавшего у Клинтон в качестве главного стратега двух ее сенатских и одной президентской кампании, — и перспективы победы вечного кандидата снова стали бурно обсуждаться западной прессой, рассуждает колумнист РИА Новости Владимир Корнилов. Дело в том, что статья Пенна озаглавлена вполне определенно: "Хиллари будет выдвигаться опять".

По мнению автора, наверняка знающего настроения самой демократки, та просто обречена на новый президентский поход и легко выиграет праймериз в Демократической партии, в рядах которой она по-прежнему пользуется широкой поддержкой и имеет самую широкую узнаваемость. Причем на выборах-2020 мы якобы должны будем увидеть новую "Клинтон версии 4.0".

Сама-то она пока комментирует такую перспективу довольно осторожно. Если сразу после обидного поражения от Дональда Трампа она заявляла, что не будет выдвигаться, то теперь уходит от прямого ответа. Но нет особых сомнений в том, что статья Пенна была пробным шаром. Клинтон и ее политтехнологи тем самым изучают реакцию прессы и истеблишмента Демократической партии, наблюдают за реакцией спонсоров, за тем, начнет ли снова наполняться ее благотворительный фонд, с целью понять перспективы предвыборного фандрайзинга.

Пока что реакцию демократов нельзя назвать восторженной. Скорее наоборот — этот слух вызвал настоящую панику среди них. "Пожалуйста, Хиллари, не делай этого", — взывает на сайте CNN Брэдли Хонан, еще один политический стратег, работавший в политических кампаниях Клинтон в качестве подчиненного Пенна. По его мнению, кампания Клинтон будет восприниматься избирателями исключительно как попытка персональной вендетты и нанесет непоправимый вред Демократической партии. Сами понимаете, если такие заголовки позволяет себе CNN, которая два года назад изображала Хиллари чуть ли не святой, то что уж говорить о демократической прессе калибром пониже.

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Например, редакционная статья газеты The Charlotte Observer, перепечатанная во многих региональных СМИ, озаглавлена абсолютно так же, как и статья Хонана. "Для всех нас, находящихся в лагере "Кто угодно, лишь бы не Трамп", ты — главная угроза", — обращаются к Хиллари журналисты. "Просто остановись, Хиллари. Пожалуйста", — гласит заголовок колонки The Washington Post.

Явно напряглись и руководители штаба Демократической партии, где до сих пор уверены, что на выборах 2016 года не столько выиграл Трамп, сколько проиграла Клинтон. Пытаясь анализировать итоги катастрофической для демократов кампании (я имею в виду попытки серьезного анализа, а не речовки в стиле "Во всем виноваты русские"), многие аналитики Демпартии пришли к выводу о том, что в период роста "антиистеблишментских" настроений в обществе губительной ошибкой была ставка на кандидата, являющегося самим воплощением истеблишмента.

Пенн прав в том, что уровень одобрения и узнаваемости у Клинтон среди рядовых демократов очень высок. Однако скорее это уровень сочувствия проигравшей, чем одобрения. Да и нельзя сказать, что ее рейтинги сейчас зашкаливают. Если накануне старта кампании-2016 ее уровень одобрения достигал 44%, то теперь — 36%. Соответственно, и шансов теперь меньше, чем тогда.

На самом деле, как показал опыт нескольких предыдущих кампаний, оценивать шансы того или иного потенциального номинанта до начала партийных праймериз — дело неблагодарное. Например, перед кампанией-2008 все были уверены, что у Хиллари нет ни одного конкурента в борьбе за номинацию от демократов, а на молодого Барака Обаму почти никто и гроша ломаного не ставил. Уж не говоря о том, что никто не воспринимал всерьез заявления Дональда Трампа о намерении выдвинуть свою кандидатуру от республиканцев перед кампанией-2016.

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Вот и сейчас предсказания, кто выставит свою кандидатуру против Трампа от демократов, скорее напоминают гадание на кофейной гуще. Помимо 71-летней Клинтон и 77-летнего Берни Сандерса, чаще всего называют 75-летнего Джо Байдена (бывший вице-президент США) и 76-летнего Майкла Блумберга (бывший мэр Нью-Йорка). Лица-то, конечно, узнаваемые. Но на их фоне 72-летний Трамп выглядит уж слишком моложаво. Скажем, недавний опрос CNN показал, что абсолютным лидером среди демократов является Байден. Но в потенциальном противостоянии Трамп — Байден разрыв между ними невелик. Мало того, позиции Трампа за последние месяцы в этих опросах улучшились.

Поэтому наверняка политтехнологи Демпартии втайне (дабы не выставить преждевременно под огонь уничтожающей критики) работают над раскруткой более молодых кандидатов. К примеру, есть сведения, что идет активная подготовка кампании 54-летней сенаторши от Калифорнии Камалы Харрис. Причем кампании в стиле Барака Обамы.

Что касается Трампа, то вряд ли кто-то решится всерьез побороться с действующим президентом в номинации от Республиканской партии. В принципе, такие случаи в истории были. К примеру, на выборах-1968 президенту-демократу Линдону Джонсону бросил вызов антивоенный активист-демократ Юджин Маккарти (эдакий Берни Сандерс 60-х, пользовавшийся бешеной популярностью среди молодежи). Успехи того на старте кампании были настолько ошеломляющи, что Джонсон вынужден был снять свою кандидатуру. Но тогда поражение президента США объяснялось резким ростом непопулярности Вьетнамской войны. Сейчас же позиции Трампа в среде рядовых республиканцев кажутся прочными и только какие-то чрезвычайные обстоятельства (импичмент, очередная война, убийство) могут помешать ему пойти на второй срок от республиканцев.

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Судя по опросам, в настоящее время Трамп проигрывает почти каждому из известных потенциальных кандидатов от Демпартии. Именно поэтому он и его сторонники были больше всех обрадованы заявлениям о возможности нового президентского похода Хиллари Клинтон. "Боже мой, пожалуйста, да", — кратко и доходчиво отреагировала на новость об этом Келлиэнн Конуэй, советник Трампа по политическим стратегиям, уже начавшая работать над подготовкой его кампании-2020.

Так что, если где и молятся на появление Клинтон-4.0, так это в штабе республиканцев, поскольку там уверены: Хиллари — это лучший шанс для Трампа сохранить свое кресло. Среди демократов слух о ее новой кампании вызвал скорее панику. Именно поэтому мало кто верит в реальность такого шанса. Однако после унизительного поражения Хиллари от молодого "выскочки" Обамы в ходе праймериз-2008 тоже никто не верил в ее возвращение в политику. Но вернулась же. Просто с начала 90-х годов сложно представить себе выборы в США без фамилии Клинтон.