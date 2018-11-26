Случайный пассажир или "дорогая" встреча: проблема скота на дорогах Абхазии

Крупный рогатый скот на дорогах Абхазии - явление не редкое, к которому, пожалуй, все привыкли. О том, какие бывают последствия от встречи с бродячими домашними животными, почему в убытке водители и как с этим бороться, рассуждает колумнист Sputnik Бадри Есиава.

Индия в Абхазии

Никогда не был в Индии, но зачастую Абхазия мне ее напоминает. Нет, не природой и культурой, не климатом и достопримечательностями, а коровами на дорогах. В азиатской стране они признаны священными животными, которых обижать категорически запрещено, а с чего такой "почет" к ним у нас? Ничего против этих добрых и нужных животных не имею, кроме того, что не хочу, чтобы они бродили в черте города и, особенно, вдоль центральной трассы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Особенности национального вождения: к чему надо быть готовым на дорогах Абхазии

Если проблема с ними в городах в той или иной степени решена, то с главной автотрассы коровы уходить не собираются. Более того, к ним присоединяются и лошади. Видимо, для того, чтобы водители были в двойном напряжении. Точной статистики ДТП с участием бродячих животных, рогатых и безрогих, в Абхазии нет. Большинство происшествий не фиксируется, если только не было человеческих жертв. Но то, что они имеют место быть часто, это точно. Сам пару раз попадал в такие ситуации.

Солнечный летний вечер настраивал только на позитив, а песни Шаде - на релакс. Ничего не предвещало беды, но у Фартуны были свои планы в тот день. Заезжая в Гудауту, я притормозил перед мостом и это, наверное, тот редкий случай, когда низкая скорость стала причиной досадной неприятности. Вдруг, почувствовал довольно сильный удар по правой стороне кузова автомобиля. Повернувшись, в приоткрытом окне успел заметить испуганную морду коровы, которая едва не стала моим случайным пассажиром.

Результатом той незапланированной встречи стали помятые дверь и крыло автомобиля. И за все мне надо сказать "спасибо" псу, набросившемуся на буренку именно в тот момент, когда я проезжал мимо.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Чья корова мычала: крупный рогатый скот на улицах Абхазии

Если в том случае я себя не считаю виноватым, то в произошедшем спустя пару лет инциденте, признаюсь, часть ответственности лежит на мне. Тут вообще много странных совпадений. Незадолго до "дня икс" я решил продать свой автомобиль и выложил соответствующие объявление в интернете. Позвонили двое потенциальных покупателей из Гудауты. Вырвался на часок раньше с работы, чтобы успеть показать "товар" и вернуться домой к ужину. Однако моей сделке не суждено было сбыться.

Издали я увидел, что на обочине стоит корова и не предал этому особого значения. Она ведь на обочине. Но я не учел тот факт, что буренке может надоесть стоять на одном месте и она решит сменить место отдыха. Тут на телефон пришло сообщение, и я отвлекся на него. Спустя секунду раздался до боли знакомый звук.

Не сразу понял, что произошло. Только обернувшись, увидел, лежащую посреди дороги, по всей видимости, в шоковом состоянии корову. Вышел из машины, посмотрел на последствия и ужаснулся. Теперь мы оба были в шоке. Первая мысль: главное все живы. Хотя в этом надо было убедиться. Себя я чувствовал нормально, а вот травоядная, неизвестно. Пошел к ней. В тот момент во мне боролись два человека – один хотел пустить ее на мясо, другой – пожалеть. Добро взяло верх. Смешно звучит, но только я собрался погладить ее по голове и успокоить, как она вскочила и убежала, виляя хвостом из стороны в сторону. Правда, вслед телочка услышала несколько отборных фраз. Ирония в том, что все это произошло прямо под дорожным знаком "перегон скота", на котором "красовался" силуэт коровы. Доехал я до дома своим ходом, но машину пришлось продать на 40% дешевле запланированной цены.

© Sputnik / Максим Богодвид Национальный колорит или угроза безопасности

Вынужденная мера

Почему-то в Абхазии эти животные обладают не то, что презумпцией невиновности, они априори никогда и ни в чем не виноваты, по версии их владельцев. Знаю немало случаев, когда водителям приходилось компенсировать ущерб хозяину сбитой скотины. Это в Абхазии в порядке вещей.

Помимо затрат на ремонт искореженного автомобиля, если он вообще подлежит ремонту, водитель еще должен выплатить хозяину животного 10-15 тысяч рублей, в зависимости от веса и возраста травоядного. Сам хозяин скотины не несет никакой ответственности за то, что его "кормилица" бродит неизвестно где.

Я понимаю, если это проселочная дорога, где скот ходит всегда и, как правило, должен там быть, но на центральной трассе, ему точно не место. Думаю, будут лишними рассуждения о ценности человеческой жизни и о том, к каким трагическим последствиям может привести столкновение с крупным животным на дороге. Это и так всем понятно.

Долгие годы в городах Абхазии коровы и лошади чувствовали себя полноценными хозяевами. Ходили по газонам, оставляя пахучие следы, питались из урн. А мы еще старались удивлять туристов, которые охотно их фотографировали и выкладывали в соцсети. Хорошая реклама страны, не правда ли? В последние два-три года, по крайней мере, в Сухуме, Гудауте и Гагре, бродячую скотину не часто увидишь в городской черте и это, мне кажется, удалось достичь благодаря жесткой позиции местных администраций.

Все прошлые попытки договориться с их владельцами о том, чтобы они держали своих "подопечных" на закрытых территориях, и даже угрозы штрафа, не давали результатов, пока в один период животные не стали пропадать. По одной версии, скотину вывозили за пределы населенных пунктов, по другой – продавали в мясокомбинаты, а деньги возвращали хозяевам. Точно не знаю, так ли это, но эффект на лицо. Может, стоит применить такие же меры и на тех, которые разгуливают по трассе?