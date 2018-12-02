Книги, которые берут за душу: читаем абхазских авторов

Хорошие книги хочется читать вечно. А какие они, эти хорошие книги? Наверное, те, что дотрагиваются до невидимых струн души, которые читаешь не глазами, а сердцем. А если в хорошей книге чувствуется свое, родное и затрагиваются темы такие близкие и понятные, то проживаешь ее каждой клеточкой души.

Эля Джикирба, сборник рассказов "Мюссера".

Истории детства - трогательные, смешные, грустные - складываются, как в калейдоскопе, в пеструю картину жизни. И эта реальность такая живая и объемная, словно ты сам оказался внутри повествования и снова совершаешь удивительные открытия в мире детства.

© Foto / Эля Джикирба Эля Джикирба сборник рассказов "Мюссера"

Как любая хорошая книга, "Мюссера" является многоуровневой - в ней через воспоминания "прочитывается" эпоха. Абхазия детства Эли - это такой пирог из множества слоев - типичная советская страна с традиционным укладом жизни, а еще удивительное многообразие национальностей, городов и сел.

Еще одним "слоем" автор затрагивает тему войны и грузино-абхазских взаимоотношений. В "Вагонной аллегории" война и мир изображены в образе двух железнодорожных составов, мчащихся навстречу друг другу. И становится очевидно, что автор может еще и так - правдиво, хлестко и без прикрас.

Владимир Делба, "Амра, галеон юности моей..."

Если описать эту книгу одним эпитетом, самым подходящим будет - "солнечная!". Страницы книги будто пропитаны южным солнцем, морским ветром, ароматом свежезаваренного кофе и ностальгией по старому Сухуму. Солнце прячется даже в названии ресторана ("Амра" в переводе с абхазского - "солнце"), ставшего олицетворением Сухума 70-80-х.

© Foto/ jinepsgazetesi Владимир Делба "Амра, галеон юности моей..."

Автор с такой любовью вкладывает в строчки прожитый опыт, человеческий и творческий, рассказывает интересные истории города, знакомит с колоритными горожанами, пересказывает подсмотренные на "Амре" сценки.

Слова журчат, сплетаются в образы, картинки и запахи, обволакивают мысли. Книга убаюкивает своей теплотой и неспешностью, происходящее кажется длинным ярким сном о прошлом, в котором Сухум - не просто город, а символ места, где отдыхает душа.

Даур Зантария, сборник произведений "Мир за игольным ушком".

Если вы, как и я, только знакомитесь с творчеством Даура Зантария, то лучше начать со стихов и небольших рассказов, которые потихоньку подводят к роману "Золотое колесо". Каждая новелла - это философская притча, в которой автор делится своими размышлениями о смысле жизни и неотвратимости судьбы.

© Foto/ apsnyteka Даур Зантария "Мир за игольным ушком"

Для рассказов характерна "размытость" времени и пространства, сочетание реальности и вымысла - черты "магического реализма", жанра, очень необычного для абхазского автора. И впечатления от прочтения тоже необычные - такое горькое послевкусие, но с лучиком света на стене.

Фазиль Искандер, "Софичка".

Наверное, это тот случай, когда не стоит говорить о том, что ожидает читателя. Когда лучше без всяких предисловий просто взять книгу и прочитать ее. Или перечитать.

Каждый раз, перечитывая Искандера, я убеждаюсь в том, что он был необыкновенным писателем. Писателем очень грустным, несмотря на любимую им ироничную интонацию. Иногда мне кажется, что той страны, для читателей которой он писал и с которыми разговаривал в своих книгах, нет и больше никогда не будет. Но как же здорово он сделал свое дело. Автор, который представил маленькую Абхазию в несколько сот тысяч жителей в своих книгах огромным самобытным миром. И после, уже перестав писать, не мельтешил, не пытался предъявить какой-то свой счет "новым временам". Он просто написал свои книги и с удивительным достоинством замолчал, оставив читателей наслаждаться ими.

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