С широко закрытыми глазами: кто плодит беззаконие в Абхазии

О том, как общественное порицание или, наоборот, оправдание нарушений правопорядка влияет на поведение молодежи, размышляет колумнист Sputnik Абхазия Елена Нездоровина.

Только давайте хоть в этот раз не пенять на президента.

Три случая произошли друг за другом. Три происшествия разделили общество и сработали как лакмусовая бумажка на наше отношение к закону.

На камеру попал момент, как белая машина в центре Сухума сначала "пекла пончики", а затем, потеряв управление, вылетела на тротуар.

Лихо закрутил: автомобиль сорвался в занос в центре Сухума и въехал в здание>>

Вчера люди в масках ограбили, практически на глазах у всех, (дело было в 10 утра) бухгалтера ткуарчалской больницы.

Милиционеры, пытаясь задержать машину, не остановившуюся по требованию, открыли стрельбу и ранили пассажира.

Комментарии к этим происшествиям меня поразили. Я даже представить не могла, что они могут быть настолько полярными по таким, казалось бы, очевидным вещам.

В первом случае человек нарушает правила дорожного движения. На перекрестке, между двух пешеходных переходов, демонстрирует пример езды, опасной для жизни окружающих. Что, кстати, спустя пару секунд подтверждается.

Вижу в комментариях: "Это просто ребячество", "Что, в стране больше проблем нет, как это обсуждать", "Никого не убил и ладно", "Он хороший мальчик, просто баловался, что здесь такого?!".

Но, минуточку! Именно на этом месте, чуть больше года назад была сбита телеведущая Фатима Кутелия. И тогда это не казалось баловством. Каждый вечер по улицам Леона, Аиааира, Лакоба носятся юные и горячие, нарушая законы, рискуя собой и угрожая жизни окружающих.

Почему я должна бояться переходить дорогу или стоять рядом на тротуаре? Потому что чей-то хороший мальчик так ребячится? В моем понимании эти "хорошие мальчики", практикующие на городских улицах "контролируемые", как им кажется, заносы - потенциальные убийцы, повышенный источник опасности. И я не понимаю, что в голове их родителей? Или они глупы в своей родительской любви, что не хотят верить и знать, чем занимаются их дети, или они по-настоящему слепы и не видят убитые покрышки и мятые машины своих чад, или им совершенно все равно, пока беда не пришла в их дом?

© Sputnik / Томас Тхайцук Больницу в Ткуарчале ограбили: неизвестные унесли всю зарплату

Вчерашнее ограбление кассира больницы. Читаю в комментариях: "А что вы хотели, дайте людям рабочие места, тогда не будут воровать!"

Вы серьезно?! То есть оправданием преступникам служит то, что они не нашли хорошо оплачиваемую работу? Простой тест. Представьте, что вам нужно кормить семью, но нет хорошей работы, вы пойдете грабить или возьметесь за любой законный труд? Если вы действительно переживаете за своих близких, вы даже улицу станете подметать.

И нет никакого оправдания взрослым мужикам, которые решили по легкому "срубить бабла" и ограбить кассира больницы. Про то, что люди, спасающие чьи-то жизни и получающие скромные зарплаты, остались теперь без денег, вообще говорить не хочется.

Третий случай самый резонансный. Милиционеры открыли огонь при задержании машины и ранили пассажира. Комментарии условно можно поделить на три лагеря. Первый лагерь - родственники пострадавшего, ясное дело, переживающие за жизнь своего ребенка. Второй - те, кто, в принципе, всегда против действий милиции и считает их незаконными. И третий - те, кто согласен с действиями милиции.

Комментарии: "Это беззаконие! Какое право милиция имела стрелять в мальчиков?", "Ну и что, что не остановились, я всегда так делаю, что в меня теперь стрелять надо?", "Это же просто ребенок, а не какой-то террорист!", "Они врут! Говорят, что по колесам стреляли, а у пассажира ранение в живот", "Надо легализовать оружие".

Люди, вы серьезно? Сотрудники милиции не просто ходят с оружием, они имеют право его применять при задержании и, уж тем более, после того, как предупредили. Почему молодые люди проигнорировали и не остановились? Я знаю несколько причин, которые могут подтолкнуть к таким действиям. Начиная от пофигизма (мол, а что они мне сделают), заканчивая страхом (а вдруг они мне что-то сделают).

© Sputnik Телеведущую Фатиму Кутелия сбила машина в Сухуме

Что значит "как могли открыть стрельбу, по детям/ребята ни в чем не виноваты"? Во-первых, чтобы понять, виноваты или нет, их должны были остановить, во-вторых, они не подчинились требованиям сотрудников милиции, значит, уже нарушили закон.

Чем могла закончиться эта история, если бы они подчинились приказу, остановились, а чтобы подстраховаться, позвонили родителям и рассказали об этом? Думаю, тогда бы мы сегодня не обсуждали это происшествие, а в больнице бы не боролся за жизнь чей-то ребенок.

Чему мы учим детей такими комментариями как "я сам никогда не останавливаюсь"? Тому, что закон не надо соблюдать, более того, нарушать его - это нормально, за это нет никакого наказания. Так, а почему мы потом удивляемся, что вокруг сплошное беззаконие? Мы требуем от других то, чего сами не хотим давать.

Очень часто в комментариях к происшествиям я читаю: "Оступился/ сделал не подумав/нечаянно, но он же хороший мальчик, зачем его наказывать, ему и так уже плохо от содеянного, зачем ему жизнь портить?".

Так может "хорошему мальчику" жизнь портит не наказание, а безнаказанность?

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