"Она не мини-Меркель": кому предстоит разгребать старые завалы в Германии

Аннегрет Крамп-Карренбауэр называют "мини-Меркель", но она уже дала понять, что не пойдет по стопам предшественницы. Впрочем, Москве рассчитывать на позитивные изменения не приходится, размышляет Ксения Мельникова в колонке для РИА Новости.



АКК и ХДС

"Я многим обязана Ангеле Меркель, нас многое связывает. Тем не менее по ряду вопросов у нас разные точки зрения", — заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр (немецкие журналисты для простоты обычно сокращают — АКК).

В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag новый лидер партии рассказала, что планирует пересмотреть миграционную политику предшественницы. По ее словам, ФРГ нужен "разумный пограничный контроль: транзитные центры, двусторонние соглашения для быстрого возвращения на родину тех, кому отказано в предоставлении убежища в Германии".

АКК не пытается оспорить важность принципа открытых границ, но выступает за усиление контроля миграционных потоков, а также предлагает обязать беженцев, получивших право на убежище, проходить годовую военную службу на территории Германии.

В январе она собирается пообщаться с экспертами, а также критиками миграционной политики, чтобы "выработать конкретные шаги для улучшения ситуации". Впоследствии на основе этого обмена мнениями будет создана программа, с которой ХДС пойдет на выборы в Европарламент.

© AFP 2018 / KAY NIETFELD Новый лидер партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Операция "Преемница"

Крамп-Карренбауэр победила во втором туре голосования на съезде ХДС, всего на четыре процента опередив ярого критика Меркель — Фридриха Мерца. Именно АКК, ранее руководившая одной из самых маленьких немецких земель — Сааром, была фаворитом канцлера. Перед выборами стоял вопрос: поможет ей поддержка Меркель или все же навредит? Вступительной речи главы правительства делегаты съезда рукоплескали почти десять минут, скандируя "Спасибо, Энджи!" и "Спасибо, шеф".

© AFP 2018 / STEFANIE LOOS Названа самая влиятельная женщина 2018 года по версии Forbes

Противники Крамп-Карренбауэр называют ее "мини-Меркель" или же "Меркель 2.0", что неудивительно: для избирательной кампании она выбрала слоган "преемственность", вызвав критику недоброжелателей.

Многие уверены, что ключевую роль в победе Крамп-Карренбауэр сыграла именно поддержка Меркель, которую де-факто считают лидером партии. В качестве наследницы Ангела выбрала "достаточно блеклого и ведомого человека", более харизматичных политиков она предпочитала "топить", указывали эксперты.

Избрание АКК увеличило шансы Меркель на то, чтобы остаться на посту канцлера до 2021 года (в случае победы Мерца это вряд ли было бы возможным). Немецкие журналисты полагают, что главе правительства не стоит ожидать подвоха со стороны Крамп-Карренбауэр, поскольку между двумя политиками довольно доверительные отношения.

Таким образом, победила стабильность: скорее всего, правящая коалиция, сформированная с большим трудом, сохранится и позволит спокойно пережить предстоящие три года.

© AFP 2018 / ODD ANDERSEN Новый лидер партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Гамбурге, 7 декабря 2018 года

Лучший выбор для консерватора

В Крамп-Карренбауэр есть практически все, что может успокоить ярых консерваторов: уроженка Западной Германии, достаточно религиозная и выступающая за традиционные семейные ценности. Скромностью и деловым стилем она напоминает Меркель. Но при этом выступает против однополых браков и предлагает жестче регулировать миграционную политику. АКК — противница двойного гражданства турок, живущих в ФРГ. К одной из классических задач ХДС она относит охрану природы.

При Меркель христианские демократы прошли путь от правых консерваторов до центристов, смешавшись с социал-демократами, сейчас крайне непопулярными в Германии. Перед новым лидером стоит нелегкая задача — предотвратить раскол партии и сплотить ее ряды.

Пока сложно сказать, сумеет ли она интегрировать в партийную работу представителей консервативного крыла. Но первый шаг уже сделан: новым генеральным секретарем стал 33-летний Пауль Цимиак — единомышленник Мерца, соперника АКК на партийных выборах.

© Sputnik / Екатерина Соловьева Меркель признала ошибки в миграционной политике Германии

В первых интервью после избрания председатель ХДС дала понять, что собирается корректировать курс партии. Как считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, это просто необходимо для "реанимации" ХДС. "Предыдущая администрация практически привела партию к политическому коллапсу. Сейчас поддержка электората очень низкая — 26 процентов, это исторический минимум. АКК необходимо вернуть голоса консервативных избирателей, которые смотрят в сторону "Альтернативы для Германии" (АдГ). Очевидно, в первую очередь будут ужесточены правила предоставления статуса беженца, сокращен перечень стран, которые называют "небезопасными для проживания". Не исключено, что депортацию мигрантов, совершивших мелкие правонарушения, упростят", — предполагает политолог.

По его словам, предыдущее руководство ХДС не пыталось пересмотреть миграционную политику страны, хотя немецкое общество к этому готово. "Меркель — политик, руководствующийся в первую очередь ценностями, а не здравым смыслом. В данной ситуации ценности идут вразрез со здравым смыслом. Опасаясь потерять имидж гостеприимной страны, Меркель фактически тянула с этими насущными мерами, которые привели к низким показателям ХДС на земельном и федеральном уровнях. А теперь Крамп-Карренбауэр придется разгребать завалы, которые образовались во время правления Меркель. Впрочем, излишне правый крен в Германии не потерпят", — пояснил Александр Камкин РИА Новости.

© AFP 2018 / JOHN MACDOUGALL Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Отношения с Москвой

Возможно, в первое время АКК будет дублировать политику Меркель, однако сложно сказать, как пойдет дальше. "Она не мини-Меркель", — утверждает Spiegel. С похожим заявлением выступила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она ожидает от АКК более жесткой позиции в отношении России. Новый председатель ХДС уже это демонстрирует: предложила запретить российским судам заходить в порты США и стран ЕС в ответ на ситуацию в Керченском проливе. И не исключила принятия дополнительных мер в отношении "Северного потока — 2", чтобы "обезопасить интересы Украины". Политик выступает за сохранение антироссийских санкций, считая, правда, что не надо грозить Москве новыми ограничениями.

Не исключено, что отношения между Берлином и Москвой при ней будут развиваться в виде экономического сотрудничества, ограниченного санкциями. У Меркель есть собственное мнение о внутренней и внешней политике России, во многом оно сформировано из-за происхождения канцлера (она родилась в ГДР) и знания русского языка. Помимо этого, за годы работы канцлер и российский лидер Владимир Путин выработали неплохие деловые отношения.

"Во время избирательной кампании АКК делала довольно критические заявления, однако простор для улучшения отношений с Россией и определенная свобода действий есть. Тут дело за политической волей как со стороны ХДС, так и со стороны самой Крамп-Карренбауэр", - считает Александ Камкин.

Из-за стремительного падения популярности социал-демократов и туманных перспектив Свободной демократической партии, известных довольно позитивным отношением к Москве, скорее всего, в будущем ХДС придется формировать коалицию со стремительно набирающими популярность зелеными. А те России не симпатизируют. Таким образом, отношения Москвы и Берлина могут попасть в зависимость от внутренней политики ФРГ.

При этом Россия давно перестала быть внешнеполитическим приоритетом ФРГ. Для Германии намного важнее сохранить и углубить интеграцию в рамках ЕС, поэтому Берлину придется в первую очередь ориентироваться на нужды малых европейских стран.

Что касается самой Крамп-Карренбауэр, ей еще предстоит сформировать команду, выйти из тени Меркель и превратиться в самостоятельного политика.

© Sputnik / Владимир Астапкович Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину. День второй

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