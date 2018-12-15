Пропал в кофейной гуще: куда "исчез" весь чай в Абхазии

Международный день чая отмечается в мире 15 декабря. О том, почему в чайной стране недооценивают чай и "кто" в этом виноват, рассуждает колумнист Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Международный день чая отмечается во всем мире 15 декабря. В Абхазии праздник остался в стороне, а ведь мог заслужить даже выходной, ведь перед Отечественной войной в Абхазии насчитывалось более 15 тысяч гектаров, над сбором листьев трудились специальные бригады, дети, школьники и студенты. Сегодня в стране "пригодных" гектаров осталось не более двух тысяч.

Очевидно, что война повлияла на экономическую часть вопроса, была испорчена практически половина плантаций. Но что повлияло на популярность абхазского чая среди его "внутренних" потребителей? Ведь остатка хватит на всех.

CC0 Чай

Есть "виновный"

Подумайте, как часто, когда в абхазский дом приходит гость, его угощают чаем? Первое задание самой молодой девушке или невестке семьи – свари-ка гостям кофе. Порой, даже говорить не стоит, все происходит "на автомате".

Особую любовь к чашечке кофе питают сотрудники государственных и не только учреждений Абхазии. Кофе стал не просто необходимостью взбодриться, а, как мне недавно призналась знакомая, поводом побездельничать. А нам, как известно, лишь бы повод был. Отказывать сотрудникам на "кофейные" перерывы в Абхазии не отважится ни один строгий начальник, традиция ведь.

Но кофе не просто напиток, с ним связан целый ритуал. Вряд ли соседка сможет предсказать вам судьбу, предвидеть, кем же станет "тот самый", рассказать, когда ждать денег или разоблачить личностей "казенного дома" на лепестках чая. И это еще один плюс.

Молотый, в зернах, с корицей, ароматом апельсина и шоколада – какой только кофе не найдешь теперь в Абхазии. Хозяйки соперничают между собой и пытаются удивить гостей уникальным вкусом и тщательным помолом. Новая волна популярности настигла напиток с появлением кофеень "на вынос". Здесь традиционный кофе по-восточному уступил место капучино, латте, фраппе и даже айриш. Что уж говорить, кофейным бизнесом в Абхазии стали промышлять, автозаправки и сотовые операторы. А в университете рядом с ксероксом обязательно найдете кофе-машину.

© Sputnik / Томас Тхайцук Жаркий декабрь в Сухуме

ОтЧАЙянная судьба

Словом, кофе – всюду и от него не сбежишь. Если ты не любитель и не ценитель бобов, то обязательно станешь "изгоем" коллектива, друзей, общества. А после фразы "я не пью", вас обязательно разуверят и даже станут угрожать, мол, куда денешься. К слову, я все еще держусь, но планирую сдаться.

Чай же среди всей этой кофемании выполняет практическую функцию. Он приходит на помощь при болезни, создает душевную атмосферу, когда уходят гости и согревает в холодную погоду.

Сейчас "другу" семьи уже не сыскать былой славы, когда молодые колхозницы соревновались в его сборе, но шанс все же есть. Его подарили наши соотечественники из Турции, которые вернули в Абхазию не только чай, но и культуру чаепития. Все больше завсегдатаев сухумской набережной с приходом холодов перемещается из Пингвина в Баристу, попивая крепкий чай из турецких армуд. Пока что не абхазский, но кто знает? Может, вскоре на всех абхазских верандах, наконец, вытащат "Мадонну" и в английской манере станут попивать абхазский натур продукт.