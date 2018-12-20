"Совершенно секретно", или Особенности общежития с абхазским чекистом

В день сотрудников органов Госбезопасности колумнист Sputnik рассказывает о том, каково это жить в одном доме с настоящим чекистом.

В моей семье сложилось так, что в одном доме уживаются "сгбшники" и журналист. Ирония здесь в том, что самые скрытные люди соседствуют с самым открытым человеком, для которого нет секретов.

Каково это? Отвечу лаконично: невыносимо.

Их работа - всегда тайна, носит какой-то романтический шарм.

© Sputnik / Томас Тхайцук Полковник милиции: Аслан Дгебия сорок лет на страже порядка

Все это рождает в головах моих домочадцев сознание исключительности и причастности к секретному и крайне важному для государства делу. Именно поэтому они смотрят на другие профессии немного свысока. Что не может меня не раздражать.

Из вредности иногда так и хочется сорвать плащи с этих рыцарей без страха и упрека.

Сотрудники спецслужбы всегда сдержанные, скрытные и могут быть на задании даже дома во время, казалось бы, обычного разговора.

Обо всех спецдомочадцах рассказывать долго и нудно. Подробнее остановлюсь на одном, самом задорном.

В другой профессии мой брат, наверное, не состоялся бы. Его с детства обзывали "чекистом". Он любит шпионить, втираться в доверие. Людей располагает к себе быстро и искренне. Я точно знаю, что он этому не учился. С рождения такой.

У мистера "Ч" такая куча техник манипуляции, что он, наверное, сам не подозревает об их реальном количестве, так как это его естественное состояние. Вы никогда не догадаетесь, в какой момент он из вас вытягивает информацию. Уверяю. Испытано не раз на себе.

Он очень любит свою работу, и если бы семья ему не напоминала о своем существовании, то дома его не увидели бы.

Часто он любит засыпать на диване в зале. И когда женская половина семьи начинает обсуждать сплетни, удивительным образом он обо всем знает в мельчайших подробностях, несмотря на то, что в это время сладко посапывал.

Но бывают и досадные проколы. Однажды ради "мониторинга" одного женского "саммита" в доме взялся за швабру, что само по себе было подозрительно, мол, протереть полы. Но женщины общались таким тихим шепотом, что ему пришлось всем телом наклониться и чуть ли не приложить ухо к "источнику" информации. Это был провал "резидента".

© Фото : из архива семьи Хагба Главный милиционер в моей жизни

Наверное, как и все "спецушники", мой брат страдает синдромом дефицита доверия. Недавно сотрудник предложил подхватить меня на машине до работы. Брат согласился отвезти меня до условленного места. Села в машину коллеги, и он совершил непонятный для брата маневр - поехал в противоположном от нашего офиса направлении. Маму надо было завезти по делам. И что вы думаете? Мой большой брат устроил "наружное сопровождение объекта", а говоря обывательским языком, слежку. Вскоре он был благополучно разоблачен, став жертвой собственной самонадеянности. Он не учел, что имеет дело с журналистом, который тоже знаком с методами сбора информации и в особенности с наблюдением. На обратном пути я увидела машину со знакомыми госномерами. Было весело.

Таких историй на самом деле пруд пруди. Все разом и не вспомнишь. Но на самом деле работа сотрудников Госбезопасности очень сложная. Не будет преувеличением сказать, что он и денно и нощно стоит на своем, быть может, незаметном обществу посту, чтобы мы жили в мире и спокойствии. Для меня мой самый любимый чекист - настоящий герой, но информацией он со мной не делится.

С праздником!