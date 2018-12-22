"Покажем России": сенат США решил помочь украинскому флоту

Что "вдохновило" сенат США на резолюцию об обеспечению свободы судоходства в Черном море и характере поддержки Вашингтоном действий Киева рассуждаем автор РИА Новости Ирина Алкснис.

Тема Азовского моря и Керченского пролива продолжает оставаться остроактуальной для Киева, в связи с чем там взращивают новые хитроумные планы победы над Россией, пишет автор РИА Новости Ирина Алкснис.

Сначала новой старой идеей поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщив о намерении вновь послать военные корабли осуществить проход — точнее, попытку прохода — через Керченский пролив.

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Естественно, возникли два вопроса.

Во-первых, неужто у ВМС Украины еще осталось что посылать? Учитывая, что в последние эскапады Киевом отправлялись буксиры и прочие плавсредства, уже с трудом из-за старости и убитого состояния держащиеся на плаву, вопрос вполне по существу.

А во-вторых, учитывая оба предыдущих раза (и первый, который завершился благополучным проходом через пролив по причине полного соблюдения процедуры украинскими экипажами, и второй, который закончился пришвартовыванием украинских военных в российских СИЗО), невольно возникают подозрения, не страдают ли украинские власти той или иной формой мазохизма и склонности к ролевым играм по схеме "господство — подчинение".

Впрочем, остатки здравого смысла там еще не совсем потеряны, в результате чего уже несколько раз провалившаяся идея дополнена штрихом, который, по замыслу его авторов, должен повысить шансы на успех. Речь идет о привлечении международных представителей, в частности из ОБСЕ и других международных организаций. Пусть присутствуют на украинских кораблях во время их прохождения через пролив.

...Внезапно Киев получил поддержку этой идеи с самой лучшей для себя стороны — из Вашингтона.

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В сенате США подготовлена резолюция, в которой продвигается инициатива "скорейшего проведения масштабной многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства в Черном море, чтобы продемонстрировать поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений и безопасного прохода через Керченский пролив и Азовское море, а также выступить против чрезмерных претензий Российской Федерации на суверенитет".

Под резолюцией поставили свои подписи представители как Демократической, так и Республиканской партий — всего 41 человек из 100 членов Сената. То есть за этот примечательный документ отдали голоса немногим меньше половины американских сенаторов.

Интересна резолюция не только формулировкой про "чрезмерные претензии Российской Федерации на суверенитет", которая достойна того, чтобы быть распечатанной и повешенной в рамочке на стене в кабинетах руководителей России как высшее признание их достижений и заслуг.

Главный вопрос состоит в существе выдвинутой сенаторами идеи о "масштабной многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства".

Нетрудно догадаться, с какой истории списана данная идея. Речь о печально известных событиях восьмилетней давности вокруг так называемой "Флотилии свободы".

Тогда, в мае 2010 года, флотилия из шести турецких судов с гуманитарным грузом попыталась прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Конвой был остановлен и задержан израильскими военными при попытке проникновения в закрытую военную зону.

Пассажиры одного из кораблей оказали сопротивление, в результате чего девять из них были убиты и 30 ранены. Также ранения получили более десятка израильских военных. Остальные корабли не сопротивлялись и были захвачены без пострадавших.

Эта история вызвала тогда колоссальный скандал в мире и обострение ситуации в Ближневосточном регионе. Действия Израиля повлекли крайне резкую негативную реакцию по всему миру. В итоге через несколько лет израильские власти пошли на попятную, Биньямин Нетаньяху принес извинения Реджепу Эрдогану, и Израиль согласился на выплату компенсации, что до сих пор жестко критикуют внутри страны.

В принципе, идея воспроизвести сценарий с "Флотилией свободы" и принести очередные кровавые жертвы на алтарь борьбы с Кремлем выглядит вполне рабочей. Однако есть одна серьезная проблема: на дворе давно не 2010 год, а Керченский пролив — не Средиземное море. Ну и есть главный фактор, обрекающий на провал любую затею, — фактор под названием "Украина".

Теоретически можно поверить, что Киев снарядит один или несколько военных кораблей. Можно допустить, что будет найдено некоторое количество украинских военных и иностранцев, готовых пожертвовать своими жизнями ради переизбрания Петра Алексеевича Порошенко президентом Украины. Правда, вряд ли стоит рассчитывать, что это будут представители ОБСЕ.

Можно предположить, что будет тщательно продуман план действий для прорыва этих кораблей через Керченский прорыв, который не оставит для российских военных другого выхода, кроме как открыть огонь на поражение с гарантией немалого количества жертв.

Но даже если поверить, что по извечной украинской традиции все не пойдет наперекосяк (хотя такого быть не может), это все равно неважно.

За последние несколько лет Россию обвинили в том, что она:

сбила пассажирский лайнер с почти тремя сотнями жертв;

устраивает химические атаки в Сирии и Западной Европе;

обеспечивает нужные ей результаты выборов по всему миру;

взламывает невзламываемые пробирки с допинг-пробами.

Список можно продолжать долго.

Результаты беспощадного наказания России за эти и многочисленные другие "преступления" хорошо известны и почему-то не радуют ни США, ни Европу.

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Ничего удивительного, что идея повторения комбинации с "Флотилией свободы" вызывает энтузиазм почти исключительно в Киеве и у американских сенаторов. Дело в том, что люди, реально принимающие решения, обычно смотрят на ситуацию несколько более реально и понимают, чем дело кончится, даже если все пройдет как по нотам и провокация достигнет своей цели.

Москва будет твердо стоять на своей правоте, ссылаясь на международное право, а после короткой шумихи в СМИ мир вновь вернется к куда более важным вещам, нежели очередное "кровавое злодеяние Кремля". То есть строительству газопроводов, ближневосточному и корейскому урегулированию, торговой войне Китая со Штатами, дедолларизации мировой экономики и так далее.

Впрочем, у Петра Алексеевича шансы на переизбрание в любом случае резко возрастут. Так что исключать вероятность того, что в Киеве все-таки попробуют реализовать эту идею, нельзя.

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