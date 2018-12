Как не сойти с ума перед Новым годом: 10 дел, которые принесут вам релакс

Прежде всего, выдохните, включите релаксную музыку и усядьтесь поудобней. Выход есть. Главное, под важным для вас пунктиком сделайте птичку (хотя бы в воздухе) и, наконец, действуйте!

Итак, вот десять дел, которые вам надо успеть сделать перед Новым годом, чтобы не сойти с ума, остаться собой или стать чуточку лучше.

Прямо сейчас возьмите белый лист бумаги и разделите его на две части. В первой – напишите, что вы сделали в этом году важного, доброго, полезного, в том числе для собственного удовольствия. А во втором – что вы не против сделать из той же серии в 2019 году.

Смелее! Что там у вас в уходящем году – перевели бабушку через дорогу, сделали пол с подогревом? А в будущем хотите массажиста в офисе, бар с коллекцией алкогольных бутылочек для эмоциональной разгрузки и автомобиль, чтобы поднять пятую точку и путешествовать хотя бы по своей стране? Прекрасно! Хорошенько подумайте и представьте, что принесет вам счастье, запишите это на бумагу, перечитайте и серьезно, а не спустя рукава, стремитесь к этому.

После "списка счастья" наберите номер матери или отца и скажите, что любите их и что очень соскучились. А лучше поезжайте к ним. Прямо в эти выходные, крепко обнимите их и обязательно подарите что-нибудь, хотя бы мелочь: шоколадные маффины, новый коврик для прихожей, ароматный гель для душа или конфеты. Этот пункт откладывать запрещено!

Очистите вашу реальность. Начните с квартиры и ее генеральной уборки, продолжите компьютером и ежедневником с мертвыми дедлайнами. Прошерстите френдов в социальных сетях и записную телефонную книгу. Мысленно ликвидируйте из головы тягостные грузы ненужных обещаний, проблем, недомолвок и невыполнимых идей. Простите всем и сразу все обиды. Просто аннулируйте ненужное — все то, что мешает легко дышать и двигаться вперед.

...and breath

Откройте бутылку шампанского и нарядите новогоднюю елку. Развесьте по комнате мерцающие огни лампочек, включите приятную музыку, зажгите ароматные свечи, посмотрите кинокомедию. Купите себе свитер с оленями, побольше сладостей и книг, которые унесут вас в прекрасные края и миры. Создайте свой прекрасный мир и окунайтесь в него почаще.

Вам не надоело смотреть на себя в зеркало и не восхищаться? Сейчас самое время сменить имидж, обновить гардероб, сделать привлекательный маникюр, сходить к косметологу, в спа-салон. А может сразу в баню — хорошенько попариться? Вы же этого так давно хотели! А потом обязательно купите себе (жене, подруге) новое платье, того цвета, который сейчас у вас в голове. А туфли и помаду — на тон темнее.

Чтобы не остаться на праздниках дома, составьте программу развлечений. Вспомните про родственников, не забудьте друзей, посетите места и заведения, о которых давно мечтали. Пойдите в клуб, на концерты под открытым небом, на оперу или балет, прогуляйтесь по ярмаркам и фестивалям. В конце концов, устройте вечеринку с друзьями. Превратите свою жизнь в праздник хотя бы на неделю!

2018 год на исходе, а вы еще не совершили сумасшедший поступок и не похулиганили? Когда, если не сейчас?! Не бойтесь, не сомневайтесь, ведь эта мысль давно сидит в вашей голове и не дает покоя. А превратив ее в жизнь, вам станет намного легче. Жизнь простит вам эту шалость, а безумие сделает вашу жизнь в разы интересней. А как насчет идеи "одно безумие в год"? Так ведь и до абсолютного счастья и свободы недалеко!

Купите себе любимому/любимой подарок. Выделите для себя время. Красивое белье, мягкая подушка, волшебное зеркальце, новая сумка, такой нужный, но дорогой гаджет. Не экономьте на себе, а то на вас начнут экономить другие. Доставьте себе удовольствие – никто не знает вас лучше вас самих!

Не стесняйтесь: посмотрите на себя в зеркало и скажите вслух, почему вы в этом году молодец. Будьте с собой искренни. Не принижайте свои достижения, они вернутся к вам вдвойне, если вы признаете их. Признайтесь себе в любви и скажите браво. Поверьте, в будущем году этот человечек в зеркале удивит вас.

Let it be