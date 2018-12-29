Украина разоблачила агентов Кремля в австрийской и британской прессе

Существование "расстрельного списка", поддерживаемого со стороны МВД Украины, не вызвало особого возмущения на Западе даже после того, как начали убивать людей из этого перечня. Тот факт, что российский журналист Кирилл Вышинский без всяких оснований сидит в украинском СИЗО больше полугода, фактически не освещается в западных СМИ и не вызывает реакции европейских правозащитников, пишет Владимир Корнилов в колонке для РИА Новости.

Совершенно другое дело — когда на Украине задевают кого-нибудь из западных деятелей. Когда на тот самый расстрельный сайт "Миротворец" были занесены имена американских и европейских журналистов, аккредитованных при ДНР, шум поднялся. Но стоило убрать эти имена и вернуть сайт к привычному ранжированию "врагов Украины" из числа россиян и украинских оппозиционеров — на Западе тут же про него забыли.

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Никто особо не реагирует на убийства украинских журналистов, на аресты и периодические избиения. Но стоило несколько недель назад украинским праворадикалам разогнать митинг в поддержку ЛГБТ в центре Киева и при этом разбить очки канадскому фотографу — на это гневно откликнулись и западные СМИ, и даже правительства.

Сейчас об угрозе своей жизни заявил известнейший в Австрии тележурналист Кристиан Вершютц, в 2014 году признанный у себя в стране Журналистом года, а с 2015-го возглавляющий корпункт австрийского государственного телерадиоканала ORF в Киеве. Он написал обращение к своему правительству о том, что боится за жизнь в связи с попаданием на Украине в очередную базу данных "агентов Кремля". Эта база называется "Посипака" ("прихвостень" или "миньон"), причем поддерживается она как бы солидным, как бы демократическим, как бы проевропейским Центром исследований армии, конверсии и разоружения. Его проевропейскость не мешает заносить в черный список западных журналистов и экспертов, которые демонстрируют позицию, расходящуюся с линией Киева.

Вершютц с самого начала украинского конфликта был настроен очень критично по отношению к России и вполне устраивал киевский режим, пока не додумался съездить в Крым, откуда он сделал серию репортажей. В них австриец посмел сообщить об успехах России в области строительства крупных объектов на полуострове (в частности, он посетил Крымский мост) и о том, что украинские страшилки о "преследовании крымско-татарского народа" являются мифом. Этого оказалось достаточно для попадания в черные списки на Украине.

Кстати, любопытна реакция российских либеральных СМИ и правозащитников, обычно не замечающих нарушения прав своих коллег на Украине. Сайт The Insider, "прославившийся" сотрудничеством со скандальным Bellingcat в области обнародования персональных данных российских граждан, назвал сообщения о преследовании австрийского журналиста фейком, хотя достаточно было взглянуть на заголовок австрийского источника ("Репортер ORF на Украине боится за свою жизнь"), чтобы убедиться в том, что это не выдумка российских СМИ.

"На Украине действуют военизированные, ультранационалистические группы, они угрожают журналистам, которые освещают с критической точки зрения политику руководства Украины и пытаются соблюдать объективность. Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим", — с такими словами обратился к своему правительству внезапно прозревший Вершютц.

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Еще один скандал на этой неделе вспыхнул вокруг публикации собкора британской газеты The Times Марка Беннеттса. Вот уж кого сложно заподозрить в "пророссийскости" — с самого начала военного конфликта на Украине он постоянно пишет статьи, обвиняющие во всем Москву. И сейчас, посетив Мариуполь, он написал у себя в газете репортаж, вполне лояльный украинской власти, и сообщил о том, что "порт готов к отражению новой российской атаки" (не спрашивайте, когда Россия атаковала Мариуполь в предыдущий раз).

Но рядом с основной статьей Беннеттс поместил заметку о чеченских исламистах, воюющих в Донбассе на стороне Украины. И в ней как бы вскользь упомянул тот факт, что некоторые из этих боевиков прошли военную подготовку в лагерях ИГИЛ* в Ираке и Сирии.

Факт, в общем-то, давно известный. В свое время и журналисты Reuters вывешивали свое расследование, рассказав о том, как боевики ИГИЛ* под другими фамилиями оседают на Украине. Была подробно показана схема попадания боевиков на Украину при посредничестве ячеек ИГИЛ* в Турции. Да и сами украинские журналисты особо этого не скрывали во время интервью с теми же боевиками, с которыми общался и Беннеттс.

Украинские власти моментально обвинили в распространении "фейка" российские СМИ (не спрашивайте, при чем тут они, когда речь о британской The Times). Замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин назвал Беннеттса "полезным идиотом" Кремля, так как британский собкор базируется в Москве.

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...Что будет дальше — понятно. Наверняка Киеву погрозят пальчиком, заставят убрать двух-трех западных журналистов из "расстрельных списков" и продолжат говорить о "победившей свободе" на Украине как о факте. Существование этих списков как таковых, наличие в них внутренних оппозиционеров, убийства украинских журналистов и аресты российских редакторов Запад совершенно не волнуют. А наличие на Украине ультранационалистических группировок, выполняющих функции "эскадронов смерти", будут считаться и далее "выдумкой российской пропаганды" и "полезных идиотов Кремля".

*Террористическая организация, запрещенная в России.