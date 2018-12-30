Трамп завершил операцию на семь триллионов долларов: ему не хотят платить

"Бери шинель, пошли домой!" — именно под таким лозунгом прошло блицтурне Дональда Трампа по американским военным базам в Ираке и Германии. Американского президента много и с удовольствием критиковали за то, что с момента инаугурации он так и не посетил национальные военные силы за рубежом. Трамп не просто внял критике, но и решил сделать свои визиты по-настоящему скандальными и очень запоминающимися. Его обращение к солдатам вызвало, с одной стороны, гнев истеблишмента. А с другой — очень порадовало тех сторонников президента, которые голосовали за него именно в надежде, что США смогут заняться своими внутренними проблемами вместо того, чтобы тратиться на бесконечные военные интервенции по всему миру, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

"США не могут и дальше оставаться мировым полицейским, — заявил Трамп (цитата по "Голосу Америки"). — Несправедливо, когда это бремя падает на нас, — продолжил он. — Мы не хотим, чтобы нами и дальше пользовались страны, которые используют нас, используют наши невероятные вооруженные силы для своей защиты. Они не платят за это, а теперь им придется... Мы распространились по всему миру. Мы находимся даже в таких странах, о которых многие даже и не слышали. По правде говоря, это нелепо".

Может показаться, что речь идет о переводе американской армии на "хозрасчет", а военных интервенций за рубежом на экономическую самоокупаемость, но это было бы слишком грубое объяснение того, к чему приведет позиция лидера Штатов. Дело в том, что американская военная машина не отличается особой эффективностью, а уж с экономической точки зрения Пентагон больше напоминает черную дыру, чем нормальное военное ведомство.

"Повесить" на сателлитов расходы на ведение войн за рубежом не получится, и Трамп это прекрасно понимает. Для того чтобы убедиться в нереалистичности заявленной стратегии по получению финансовой отдачи от интервенций, достаточно посмотреть на список государств, которые согласились на новую схему Трампа и готовы платить американским военным за "защиту". Этот список очень короткий и состоит всего из одного участника, и это Польша. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, несмотря на колоссальное давление вашингтонской дипломатии и личные усилия Трампа, упорно отказываются фондировать американскую военную машину, причем очевидно, что дело тут не в личных предпочтениях конкретных европейских политиков, а в консолидированной позиции значительной части европейской политической элиты, которая принципиально не желает платить сотни миллиардов долларов в год за поддержку американской гегемонии. Нужно быть очень большим оптимистом и фанатичным верующим в дипломатические таланты президента США, чтобы ожидать, что "польская модель" может быть масштабирована до глобального уровня.

В качестве дополнительной иллюстрации можно привести две цифры: Польша согласилась заплатить за американскую военную базу два миллиарда долларов. Однако для американской армии это вообще не деньги. По оценке самого Дональда Трампа, с которой в принципе соглашаются даже его политические оппоненты, на военные интервенции на Ближнем Востоке США потратили семь триллионов долларов. Легко заметить, что с такими темпами и объемами "продаж" американских военных услуг самоокупаемость становится абсолютно недостижимой мечтой и что найти "покупателей", готовых отдать Пентагону несколько триллионов долларов, будет очень проблематично — стран с такими финансовыми ресурсами не очень много, да и использовать такие деньги для решения вопросов безопасности можно намного рациональнее, особенно если посмотреть на ситуацию в Сирии, в которой до сих пор живет и здравствует "приговоренный" Вашингтоном Башар Асад.

Создается впечатление, что даже сам Трамп, несмотря на его ура-патриотическую риторику и демонстрацию веры в мощь собственной армии, осознает не только то, что у современных США нет ресурсов для войн по всему миру. Но еще и тот факт, что сами военные интервенции не столько решают проблемы, сколько создают новые. Забавно, что президент страны, считающей себя мировым гегемоном, испытывал самый настоящий страх во время визита на военную базу в регионе, который был якобы многократно "зачищен" самой эффективной армией планеты. Вот слова самого Трампа: "Если бы вы видели, через что мы прошли, когда летели в затемненном самолете с закрытыми иллюминаторами, совсем без света — в полной темноте... Я был на многих самолетах, разных типов, форм и размеров. Беспокоился ли я? Да, беспокоился. Прискорбно, когда тратишь семь триллионов долларов на Ближнем Востоке, а потом оказывается, что для полета туда нужно такое огромное прикрытие, с самолетами со всех сторон и с лучшим оборудованием в мире. И делаешь все, чтобы добраться туда благополучно".

По сумме заявлений американского лидера можно сделать несколько интересных выводов.

Денег нет. Точнее, деньги еще есть, но тратить их с былым размахом уже нельзя, ибо они заканчиваются, а американские финансовые рынки (которые обычно неплохо предсказывают состояние экономики государства в целом) чувствуют себя не очень хорошо. Вариант "напечатать доллары, чтобы хватило и на войну, и на пособия, и на стену от нелегальных мигрантов, и на инфраструктурные инвестиции" уже не представляется рабочим. "Напечатать и раздать" нельзя как минимум из-за того, что сопутствующее этому увеличение и так рекордных бюджетных дефицитов может спровоцировать бегство из США иностранных и даже своих инвесторов, которые уже напуганы последними событиями на биржах (поразительно напоминающими системный кризис).

Официальный отказ от роли мирового полицейского и окончательное превращение американской армии в "провайдеров крыши в обмен на гешефт" — это, пожалуй, одно из главных, если не самое главное событие уходящего года, и если вспомнить историю, то "перевод армии на хозрасчет" — один из самых точных маркеров деградации империи.

Второй такой маркер — "порча монеты": в Античности и Средневековье монархи и императоры, находящиеся на грани экономического кризиса, часто пытались спасти ситуацию, снижая содержание серебра и золота в монетах при сохранении их номинальной стоимости. США (с поправкой на специфику современной монетарной системы) уже давно занимаются этим. Трещины в экономическом, институциональном и военном фундаменте американской гегемонии видны уже настолько, что особо впечатлительные американские СМИ пишут о поражении США в новой холодной войне.

И рано или поздно поражение станет реальностью.

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