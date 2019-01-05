Sputnik во сне и наяву: куда приводят мечты

О том, как прошел ее первый год в команде Sputnik, вспоминает корреспондент Асмат Цвижба.

Асмат Цвижба, Sputnik

В последние дни уходящего года принято подводить итоги. 2018 для меня выдался сложным, но интересным. Я окончила институт, вернулась из холодной Москвы в солнечный Сухум, а главное - встретила своего "спутника". Того самого, который говорит о том, о чем другие молчат.

Тот путь к мечте

Без всяких прикрас Sputnik стал для меня самым сложным, но самым нужным испытанием 2018 года. Началось все с преддипломной практики. Три месяца я мониторила мировые новости, расшифровывала аудио, писала рерайты, периодически пыталась креативить. Никакого обязательства моя практика не несла и относились ко мне более чем лояльно. После решила - обязательно вернусь. Не работа, а мечта!

© Sputnik Томас Тхайцук Второй срок: мои приключения в Sputnik

И ведь вернулась. Но тут оказалось, что путь к мечте тернист и зыбок. Те же рерайты превратились в ежедневное испытание.

До заветного редакторского "ок" с первого раза оставалось еще много материалов. Помню, один из первых репортажей был посвящен спортсменам. В восемь утра я встала и была готова писать "атмосферу". В блокноте записала каждую эмоцию и на одном дыхании выдала текст. В ответ укороченный в два раза вариант и комментарий "много лишнего". То были первые слезы в "курилке" и первые обиды. "Иммунитет" и осознание того, что тебя не мучают, а учат, придет позже.

Выходные приключения

Еще одним вызовом стало осознание того, что "игры" закончились. Пока все мои друзья загорали или гуляли по набережной, я до 10 вечера ломала голову над заголовками.

Вскоре мне доверили первое выходное дежурство. Как оказалось, выходные в Абхазии порой это время пожаров, аварий и криминальных происшествий. В первый же раз мне пришлось взять комментарий у одного высокопоставленного лица. Дрожащий голос и дежурное "корреспондент информационного агентства Sputnik Абхазия Асмат Цвижба". С задачей справилась и была безумно горда собой.

Не все спикеры оказались сговорчивыми. Доверие у людей нужно было заслужить. Самые "яркие" ответы на моей памяти: "Вам что, делать больше нечего?", "Девушка, вам не стыдно, вы вторгаетесь в мое личное пространство?" и "Вы вообще кто?".

Вообще, дежурство - это тема для отдельной колонки. Это время приключений. Не всегда удачных. К примеру, во время недавних волнений на площади перед Абхазским драматическим театром мы с коллегой работали по очереди на "месте действия". Самый горячий момент выпал на мою долю. Новость вышла атмосферной, но пришлась не по душе "действующим лицам". Претензии мне были предъявлены во время очередного визита, пришлось "держать спину ровно", и в итоге я отстояла каждое написанное об этой акции слово.

И снится нам

Сложнее оказался разговор с родителями. Моего "спутника" они приняли не сразу. Однажды, вернувшись с работы в 12 ночи, с порога услышала вердикт мамы: "Такая работа не для девушки, пиши на увольнение завтра же". Пришлось долго объяснять, что Sputnik не работа, а образ жизни. Смирились.

Привыкли и к моему неспокойному сну. Ведь снится нам не рокот космодрома и даже не трава у дома, а неодобренные заголовки и дедлайны.

Совсем недавно мне приснилось, что во дворе дома экстренно приземлился самолет. И я поймала себя на мысли, что испугалась, но не факта ЧП, а того, что кто-то раньше меня об этом напишет. Коллеги объяснили - становишься настоящим корреспондентом.

Вот так прошел мой первый год с новым "спутником". Год, полный открытий и бесплатных походов в театр (журналист же), новых знакомств, новых друзей и эмоций. Дальше больше.