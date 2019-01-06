Япония пережила катастрофу, но совершила чудо в экономике: как это удалось

Правление императора Хирохито, умершего тридцать лет назад, пришлось на тяжелейшее время. При нем Япония стала крупной колониальной державой, скатилась к тоталитарному милитаризму, проиграла Вторую мировую, но потом совершила чудо.

Ксения Мельникова в колонке для РИА Новости рассказывает, как лежавшая в руинах страна превратилась в одно из самых богатых государств в мире.

И не друг, и не враг

По улицам Гааги медленно движется лимузин, вокруг толпа голландцев, они прижимают к груди бумажные флажки своей страны. Вдруг откуда-то летит булыжник и разбивает стекло автомобиля. Главный пассажир не пострадал, но ему еще предстоит увидеть развернутое полотно, на котором по-английски написано: "В память о моем друге, погибшем во Второй мировой, я протестую против приезда этого убийцы!". Так в октябре 1971 года началось трехмесячное европейское турне японского императора.

В европейских городах активисты забрасывали лимузин Хирохито гнилыми овощами и фруктами. Многие из них были уверены: американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945-го стали следствием политики, которую проводил микадо (так называли императора в Японии). Он до последнего отказывался от капитуляции, опасаясь потерять власть. На "хризантемовый трон" Хирохито взошел в 25-летнем возрасте и выбрал для своего правления эпитет "Сёва", что значит "Сияющий мир". В то время в стране разразился чудовищный экономический кризис. Упадническими настроениями в обществе воспользовались военные, пообещав японцам уладить все проблемы после захвата новых территорий.

Не вникавший особо в государственные дела микадо доверил управление правительству и старейшинам. И пока страна скатывалась к тоталитаризму, Хирохито проводил время, облачаясь в желтые одежды верховного жреца, символизируя Солнце для своих подданных. Поколения японцев рождались и умирали, зная, что их страной правит прямой потомок божества. Все изменилось после того, как союзная гитлеровская Германия развязала Вторую мировую войну.

На совещании с военными, обсуждавшими нападение на Перл-Харбор, присутствовал и Хирохито. Император тогда продекламировал стихи своего деда Муцохито о том, что "высокие волны могут разрушить тишину моря". Одни историки уверены, что император поддержал военных, лишь предупредив их о возможных рисках. Другие считают, что так он хотел помешать втягиванию Японии в войну, однако не мог этого сделать. Во время войны Хирохито стал для японцев символом безграничной веры в победу. С его именем солдаты поднимались в самоубийственные банзай-атаки, а камикадзе направляли самолеты на вражеские корабли. Но священное имя микадо не спасло Японию от поражения.

© Sputnik / РИА Новости Хиросима после американской атомной бомбардировки. Вторая мировая война (1939-1945)

Бог или человек?

После разгрома в войне и атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки американцами Хирохито предложил армии и флоту сдаться. Пятнадцатого августа 1945 года микадо обратился к нации по радио. Японцы впервые услышали голос своего императора, и — вот разочарование — он оказался очень высоким, не подобающим представителю бога на земле. Мучаясь от стыда за проигранную войну, некоторые японцы приходили на дворцовую площадь, чтобы совершить сэппуку. Эта традиция "почетных самоубийств" уходит корнями в историю. Харакири делали после поражения в бою, в знак верности идеалам или своему господину. На добровольную казнь отправлялись в сопровождении родственников и, повернувшись к императорскому дворцу, решительным движением меча вспарывали себе животы.

© AP Photo. Koji Sasahara Японская принцесса отказалась от титула ради свадьбы с менеджером

После поражения лежащей в руинах стране предстояло жить по новым правилам, которые устанавливали победители. Они мечтали увидеть правящую династию на скамье подсудимых, рядом с другими военными преступниками. Но этого не произошло. Поначалу казалось, что в новой политической системе Японии не найдется места монарху, однако генерал США Дуглас Макартур, менявший страну изнутри, решил, что император должен остаться. Во многом этому способствовали противоречия между союзниками, впоследствии вылившиеся в холодную войну. Американский военный, опасаясь усиления левых и перехода Японии в зону советского влияния, оставил микадо, выдвинув одно условие: император должен рассказать подданным, что сакральная природа его власти — не более чем миф. Это стало большим ударом не только по монаршей семье, но и по ее подданным, всегда считавшим монарха богочеловеком. Хирохито выполнил это условие.

Первого января 1946 года, по традиции прибегнув к эвфемизмам и аллегориям, он отказался от божественного происхождения своей власти. "Связи между Нами и Нашим народом всегда строились на взаимном доверии и привязанности и не зависят от каких-то легенд и мифов. Они не определяются ложным представлением о том, что император будто бы обладает божественной природой, а японский народ превосходит прочие расы и предназначен для мирового господства", — начал он свою речь, получившую название "Декларация о человеческой природе".

© AFP 2018 / Kim Kyung-Hoon Трансляция видеообращения к народу императора Японии Акихито. 8 августа 2016

Один из американских журналистов описывал японского императора в тот момент примерно так: "Усталый, удивительно маленький мужчина, вынужденный выполнять неприятную работу, отчаянно пытающийся контролировать свой резкий голос, сводимую тиком щеку и непослушную ногу".

По его словам, так началось превращение монарха из божества в обычного смертного. В Японии так не думали. "Декларацию о человеческой природе" больше никто публично не цитировал. В новой конституции прописывалось, что монарх становится "символом государства и единения народа". Он потерял право вмешиваться в государственные дела. Впрочем, в тексте основного закона осталось много лазеек, позволяющих в любой момент заблокировать решение парламента или правительства.

Несмотря на то что монархия в стране стала конституционной и император "царствовал, но не правил", именно Хирохито японцы благодарны за бурный рост экономики.

"Экономическое чудо" от американцев

По окончании Второй мировой войны экономика Японии была на грани катастрофы: большинство предприятий закрылось, практически остановился импорт сырья, топлива и продовольствия, в стране бушевала инфляция, безработица достигала рекордных масштабов. Если вначале американцы не собирались восстанавливать японскую экономику, то потом все-таки решили протянуть Токио руку помощи, за которую японцы отчаянно ухватились. Власти выбрали для себя слоган, которому не изменяют и по сей день: "Следуй за Америкой во всем, везде и всегда".

© Sputnik / Сергей Красноухов Песков: союз Японии и США будет учтен при обсуждении мирного договора

Сложившаяся модель "ученик — учитель" была своего рода уговором: Вашингтон избавляет Японию от тяжелых последствий войны, высвобождая ресурсы и позволяя ей добиться впечатляющих экономических успехов. Токио, со своей стороны, поддерживает внешнюю политику США. Хирохито выполнил и это условие. Он не только поддержал предложенную американцами конституцию, но и активно ездил по стране, разъясняя простым людям ценность этих принципов, убеждая перенимать опыт США.

Японцы, ранее никогда не слышавшие голос императора и не имевшие права даже смотреть на него, были в восторге. Многие из них потом признавались: "После встречи с ним мы переполнены эмоциями. Когда ты говоришь об императоре, он кажется каким-то абстрактным, но когда видишь его так близко, чувства совсем другие. Он для нас как отец". В сентябре 1971 года произошло историческое событие: японский император впервые встретился с американским президентом.

После приветственной речи Ричарда Никсона Хирохито поблагодарил США за "неоценимую помощь в восстановлении Японии после Второй мировой войны". Помощь действительно была велика — американцы разработали программу преобразований. План был таков: определить две ключевые для восстановления экономики отрасли, бросить туда дефицитную валюту и добиться того, чтобы, взаимно подпитывая друг друга, они потянули за собой и остальные сферы. Одновременно американцы начали расчленять старые концерны, которые считались главными виновниками войны. Гигантские компании на глазах распадались на мелкие, запрещалось создание монополий.

CC0 Токио

Потом американцы принялись за земельную реформу. Только в конце 40-х годов Японии удалось ликвидировать феодализм: государство выкупило земли помещиков и продало их крестьянам, которые раньше были вынуждены арендовать их за довольно большие деньги.

Японское "терпенье и труд все перетрут"

Установив хорошие отношения с американцами, Хирохито смог протолкнуть и японские предложения по подъему экономики. В их основе лежал протекционизм, столь необходимый для Токио, на что американцы смотрели сквозь пальцы. Правительство, опираясь на долгосрочное планирование, приучило бизнес мыслить пятилетками. Уникальные взаимовыгодные отношения предпринимателей с правительством также способствовали "экономическому чуду".

Государство сообща с большим бизнесом вырабатывало стратегию развития, максимально снижая налоги, а также четко определяя приоритеты страны: сначала развитие металлургии, судостроения и нефтехимии, потом — бытовая электротехника и автомобилестроение. В то время в мире японские товары характеризовали двумя словами: дешевые и некачественные. Японцы с присущим им трудолюбием, упорством и самоотдачей бросились ломать эти стереотипы.

С каждым днем осваивали новые технологии (из-за изоляционной политики властей до Второй мировой войны информация о многих достижениях практически не поступала в страну), а также активно вкладывались в науку. Уникальной считается и корпоративная социальная ответственность японцев: благодаря гарантированной пожизненной работе в компании они начали воспринимать коллег как свою семью.

Увольнение сотрудника считается позором в первую очередь для работодателя: этим подрывается его деловая репутация в глазах клиентов. При выходе на пенсию сотрудник получает разовую выплату, равную его зарплате за пять-шесть лет. Большие компании выделяют семьям крупные суммы при рождении ребенка, оплачивают обучение, помогают при покупке собственного жилья. Зачастую, рождаясь в семье сотрудников конкретной фирмы, ребенок ходит в детский сад при этой организации, потом в школу, институт, и в итоге ему уже гарантировано рабочее место. Отсюда японская сплоченность и коллективный дух.

Используя возможности молодой страны, вбирающей в себя американский опыт, Япония, так же как и ФРГ, после сокрушительного поражения в войне смогла не просто встать с колен, оставив далеко позади некоторые страны-победители, но и перегнать самые сильные экономики в мире. Тем временем Хирохито всячески показывал, что семья монархов стала намного ближе к народу. Он ограничил свои расходы, а также поддержал брак сына, наследного принца Акихито, на простолюдинке. Много веков подряд японские императоры женились исключительно на аристократках.

CC0 Гора Фуджи

История юного принца, бросившего вызов замшелым традициям, покорила сердца японцев. Семейная пара сама воспитывала детей, не прибегая к помощи гувернеров, готовила завтраки в школу.

Автомобиль почета

Вплоть до своей смерти в 1989 году Хирохито встречался с народом, посещал торжественные мероприятия и праздники. Император сумел не только мобилизовать и объединить простых людей, но и восстановил дипломатический имидж Японии за рубежом, разъезжая с официальными визитами и показывая западным и восточным странам, что Токио из врага превратился в союзника.

Его пребывание у власти было самим долгим в истории государства — он занимал "хризантемовый трон" 62 года, во время его правления произошла коренная трансформация японского общества и, несмотря на то что американцы заставили его отказаться от своего "божественного" происхождения, японцы были уверены, что их монарх — сын бога на земле. В европейском турне лимузин Хирохито забрасывали тухлыми овощами и фруктами. Однако он сумел изменить отношение к себе и своей стране: император прослыл одним из самых последовательных демократов.

На его похороны приехали более десяти тысяч официальных гостей, главы 163 государств и правительств, а также руководители почти трех десятков международных организаций. Во время траурной церемонии, когда катафалк с телом усопшего императора неспешно катил по улицам японской столицы, иностранные гости отдавали честь монарху, а подданные не смели смотреть на микадо с площадки, расположенной выше первого этажа, — ведь на японского императора нельзя смотреть свысока.