Когда надо говорить "спасибо, санкции": Россия отказалась от ПАСЕ

Дискриминационные решения ПАСЕ привели к фактическому приостановлению взаимодействия России с Советом Европы по парламентской линии. В этой ситуации в Москве не видят оснований для направления заявки на участие российской делегации в ПАСЕ на очередную сессию 2019 года.

Вслед за Государственной думой Совет Федерации объявил, что на сегодня не видит никаких оснований для возобновления работы в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ничего особенно сенсационного в этом заявлении верхней палаты нет, пишет автор РИА Новости Дмитрий Лекух.

Как говорится в известной молодежной сленговой поговорке: "пацан к успеху шел". Причем в случае ПАСЕ — шел настолько решительно и уверенно, что последние попытки, что называется, "дать заднюю" зачтены не были, да и не могли быть. Как бы и к чему бы ни стремились руководители этой забавной политико-консультационной структуры, инерционный механизм там был к этому моменту таков, что любые предложения евродепутатов (кроме совсем уж революционных, на которые у ПАСЕ банально нет полномочий) российскую сторону удовлетворить уже никак не могли. Дискриминационные решения ПАСЕ, навязанные в свое время группой антироссийски настроенных политиков, в основном с востока европейского субконтинента, по факту привели к фактическому приостановлению взаимодействия Москвы с Советом Европы по парламентской линии.

Причем довольно давно.

Как отметили российские сенаторы, несмотря на все попытки корректировки правил Парламентской ассамблеи, по существу, изменений не произошло, и у ПАСЕ по-прежнему остается возможность ограничения прав национальных парламентских делегаций. И, цитируем, по-прежнему "сохраняется вероятность дальнейшей дискриминации российской делегации по политическим мотивам". В этой ситуации члены Совета Федерации, что естественно, не видят оснований для направления заявки на участие российской делегации в ПАСЕ на очередную сессию 2019 года.

Неестественно тут другое: что мы в этом цирке на конной тяге столько лет за свои же деньги и выступали. И тут, на мой взгляд, нам нужно не ругаться на бюрократическую косность Евросоюза и неприемлемость всевозможных "антироссийских санкций". А сказать большое человеческое спасибо за удаление наших представителей из этого шапито, которое в процессе саморазвития давно потеряло любой практический смысл.

Тут все просто: у ПАСЕ нет никаких полномочий для того, чтобы любой практический вопрос, интересующий Российскую Федерацию, реализовать или не реализовывать.

Просто перечислим, к чему сводятся полномочия этой уважаемой организации. Это, во-первых, выборы Генерального секретаря Совета Европы (в настоящее время им является норвежец Турбьерн Ягланд, и попробуйте вспомнить его вклад в европейскую политику: между тем он там аж с 2009 года) и его заместителя.

© Sputnik / Владимир Федоренко ПАСЕ приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине"

Принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов. Что, кстати, нас вообще никак не касается.

А, ну да — еще выборы собственного руководства и судей ЕСПЧ. Того самого ЕСПЧ, к чьим решениям у нас накопилось уже столько вопросов, что 15 декабря 2015 года российский президент Путин был просто вынужден подписать закон, позволяющий Конституционному суду Российской Федерации полностью или частично игнорировать резолюции этого замечательного европейского суда. Сами мы, кстати, с некоторого времени в выборах судей Европейского суда по правам человека вообще не участвуем. В смысле, лишены подобного рода полномочий "из-за событий в Крыму".

Ну и зачем нам, простите, это все?

Собственно, мы и самой ПАСЕ-то особенно ни к чему, им хорошо и без нас. За исключением одного небольшого вопроса — банально финансового. И это евродепутатов сильно расстраивает: с 2017 года, когда стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы, начался определенный финансовый дискомфорт.

Европейцам пришлось на девять процентов урезать бюджет ассамблеи, а дефицит бюджета составил примерно 1,5 миллиона евро. После чего в ПАСЕ и начали происходить хотя бы какие-то шевеления в сторону Российской Федерации. В случае же полноценной выплаты "русских денег" — им было бы прекрасно без нас и по сей день.

То есть практическая польза сводилась исключительно к выгулу отечественных народных избранников в городе Страсбурге. Потому как, еще раз напомним, основная деятельность данной организации сводится исключительно к "консультационной и правозащитной деятельности": никаких правоустанавливающих полномочий у нее нет. И, в общем-то, слава богу: если вы посмотрите материалы хотя бы одного "высокого собрания", то по качеству дискуссии вам сразу станет понятным как смысл русской народной поговорки про бодливую корову, так и про ее отсутствующие рога.

Ну а если серьезно, то хочется верить, что "отказ от ПАСЕ" — это только первая ласточка.

Потому как эта совершенно бессмысленная для нас "цивилизационная структура", увы, в своей бессмысленности не одинока. Конечно, все подобные структуры — "мировые дискуссионные площадки". Но это не отменяет необходимости провести их полноценный аудит. И определить, в конце концов, какие из них могут быть хотя бы теоретически полезными для нашей страны.

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