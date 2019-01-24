Детей зомбируют по государственному ТВ "фейк-новостями Путина"

Для начала — просто представим себе эту картину. На федеральном канале начинается образовательное детское шоу. В студии сидят юные мордашки и заслуженный дядя ведущий с подъемом начинает:

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— А сегодня мы будем изучать лживую западную пропаганду. Дети, вы разделились на две команды? Первая команда будет представлять объективное российское телевидение, а вторая — лживое западное. (Доверительно.) Дело в том, что в Европе и США всем командуют корпорации, и они затыкают рты недовольным. Узнать правду, живя во Франции или в Америке, почти невозможно. Но и это еще не все! Хозяева Запада спонсируют лживую пропаганду на русском языке, такую как Би-би-си или "Голос Америки". Они нанимают в России предателей, и сейчас Леночка покажет нам, как эти агенты влияния врут нашим гражданам.

...Дело даже не в том, что при появлении такой передачи по всему нашему обществу поднялся бы дикий крик (в котором слились бы, кстати, оппозиционеры и государственники).

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Дело в том, что такого шоу на нашем телевидении — при всех его запущенных болезнях — представить нельзя. Потому что впаривать политическую пропаганду о загнивающем Западе и его лживых голосах с экранов детям — это со всех точек зрения позор, перебор и нельзя.

А теперь встречаем обучающе-развивающую передачу Escape News на французском госканале France 4, где дядя ведущий Тома Сотто только что со своими юными помощниками объяснил зрителям, как Путин душит в России свободу, а лживая русская пропаганда действует во Франции.

Дядя ведущий:

— Итак, какой вывод мы можем сделать на основании этих двух статей?

Девочка Ана:

— У них разные точки зрения.

Дядя ведущий:

— У них разные точки зрения, именно. Почему они по-разному рассказывают одну и ту же историю?

Мальчик Огюстен:

— Потому что первая статья из России, где все напрямую контролируется Путиным. А вторая — это Le Monde, а Le Monde Путин вообще не контролирует.

Дядя ведущий:

— Итак, надо кое-что уточнить. У них разные точки зрения. Нельзя утверждать, что Russia Today может говорить все, что вздумает. Не все так просто. Но мы знаем наверняка, что RT финансируется российским правительством, то есть именно государство дает ему деньги.

Мальчик Тома:

— И Путин. То есть они говорят то, что он хочет услышать.

Дядя ведущий:

— Да, Путин говорит: "Мы должны хорошо отзываться о правительстве".

Мальчик Огюстен:

— Они говорят то, что Путин хочет донести до населения России.

Дядя ведущий:

— Я думаю, вы довольно хорошо разобрались со второй задачей. А сейчас третья задача: ведем твиттер Путина. Что бы вы написали от его имени?

Дети (пишут):

"Я, Путин, люблю лживые новости".

Дядя ведущий (одобряет).

Мальчик Александр (с гражданством Украины и Франции):

— Путин сажает оппозиционеров в тюрьмы.

Дядя ведущий (бьется в экстазе).

Весь этот детский ад идет по общественному французскому телевидению, кстати, не первый день. Просто до этого они разбирали плохого дядю Трампа, а до России дело дошло только сейчас.

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И вот что в связи с этим стоит отметить.

В начале этого месяца отечественная публика, привыкшая противопоставлять суровый российский авторитаризм свободной европейской демократии, напомним, уже узнала неприятные факты. Например, что за организацию несогласованной акции французу полагается на первый раз полгода тюрьмы и штраф в 7,5 тысячи евро, а в случае рецидива — год тюрьмы и штраф в 15 тысяч евро (при средней французской зарплате в 2,25 тысячи евро) — хотя в тоталитарной России это всего лишь "административка". Что с начала протестов "желтых жилетов" во Франции арестованы шесть тысяч человек, а более тысячи осуждены на тюремные сроки. И что прежние нормы правительство собирается ужесточать — как слишком мягкие.

Сейчас у отечественной публики появился шанс понять западные свободные демократии еще немного лучше.

Штука тут вся вот в чем.

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Это у нас сейчас большинство граждан еще отлично помнит, как в школе их, октябрят и пионеров, пылесосили политинформациями о загнивающем Западе. Все также помнят, как эти политинформации никому не помогли. Поскольку веры властям не было ни в чем — даже вполне правдивые сведения, исходящие "сверху", молча отметались публикой как лапша на уши.

Поэтому у нашего общества до сих пор сохранилась аллергия к тупому зомбированию детишек по телевизору.

А передовые демократии этой эпидемии тотального недоверия государству тридцать лет назад не пережили — она у них началась только сейчас.

И поэтому в передовой стране Франции государство сейчас ведет себя так, как будто оно начиталось антиутопий. И всерьез пытается убеждать юных граждан, что если они читают что-нибудь, исходящее не от французской официозной медиамашины, то они читают фейковые новости. Написанные, вероятно, лично Путиным.

Насколько это все эффективно — показывают рейтинги власти и президента Макрона лично, которого, по последним данным, поддерживают 22% французов, а недовольных и "очень недовольных" соответственно 78%.

И кстати, президент объявил трехмесячные национальные дебаты по итогам декабрьских протестов. Так вот: 62% французов уверены, что их все равно обманут.

Есть мнение, что не Путин в этом виноват.

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