Начать бренчать: я и аккорды Высоцкого

"Жил я славно в первой трети…"

Признаться, хриплый голос из прошлого моему детскому слуху был не сильно приятен и пока что не понятен вообще. Я никак не мог разобраться, кому это понадобилось рвать парус и каяться, кто охотился на волков и зачем, и многое другое. Однако творчество Высоцкого пришло в мою жизнь, что называется "с пеленок", так как "учителей" в семье хватало. Имею в виду отца с дядей. Им даже не особенно была важна тема беседы: они будто бы на спор превращали любую дискуссию в поэтический "междусобойчик" из цитат Высоцкого. С другой стороны, было очень интересно и совсем не скучно наблюдать за батлом двух мастаков. Но, нужно отметить, что эти двое стоили друг друга, так что чаще всего побеждала дружба.

© Sputnik Сария Кварацхелия Страсти по Высоцкому: спор сухумских старожилов

Естественно, царившая в семье "идеология высоцкизма" не могла обойти меня стороной. Подхватывая "каверы" отца и дяди, я сам того не замечая, потихоньку впитывал в себя тот самый неповторимый творческий протест Семеныча. И выразить его сполна мне довелось где-то в классе пятом, на вечере поэзии ко дню рождения Владимира Высоцкого. Помню, что сильно нервничал. Хоть и готовился усердно, выступить было нелегко. Я стоял и читал стихи о нелюбви к фатальному исходу и холодному цинизму, не имея тогда понятия об истинном значении этих слов. Точно не знаю чем, то ли взмахиванием кулачков, то ли экспрессивным чтением, но зрителя я убедил и сорвал продолжительные овации. И приветствовали не меня - за мое чтение, а Высоцкого - его гений.

© Sputnik / Анатолий Гаранин Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980) во время празднования 10-летия Театра на Таганке.

Так я и рос на его песнях. У отца был маленький проигрыватель, который включался вечером после тяжелого рабочего дня. Среди сверстников не было никого, кто знал хотя бы одну из песен, и это меня не радовало. Как-то раз шел я по городу, как в одном из текстов, "медленно и не спеша". Недалеко от меня остановилась "Нива". Когда мотор заглох, я услышал, что в ней играет знакомая песня Высоцкого. На вид водитель быль такого же возраста, что и я. "Уважаю", - подумал про себя, и поплелся дальше.

© Sputnik / Галина Кмит Узнай песню Владимира Высоцкого

"Он начал робко с ноты До…"

Я давно мечтал играть на гитаре. Года два назад дядя подарил мне ее на Новый год. Перед тем как вручить ее мне, он лично провел инструктаж по должному обращению и "наломал" пару "богатых" по звучанию аккордов из небогатого по содержанию репертуара. В первый день самообучения я думал, что никогда в жизни не смогу научиться играть, а болезненные ранки на кончиках пальцев ни за что не заживут. Но все же я не отчаивался, начал с более простых аккордов и песен. "Батарейку" и "Если у вас нету тети" я освоил за пару дней, и дальше дела пошли в гору. Когда я, наконец, перешел к песням Высоцкого, статус "бренчалы" закрепился за мной окончательно. Поначалу гитару я терзал не по-детски, рвал струны. Но со временем я разобрался, что да как, и теперь "Кони привередливые" или "Прерванный полет" для моих домашних - обычное дело.

Для тех, кто собирается учиться играть на гитаре, учтите, как минимум в первые несколько недель вас ждет полный "облом". Это неминуемо почти наверняка. Нужно просто запастись терпением, продолжая резать кончики пальцев. Особенно больно если струны металлические. Если не бросите и будете регулярно играть, то все старания окупятся сполна.

© Фото : Архив Проездом и не только: Владимир Высоцкий в Абхазии

"Эх, раз, да еще раз…"

Я верю, что время не властно над великими талантами. Владимир Высоцкий будет звучать в домах еще долго, как, например, он звучит в моем доме. Конечно, у каждого свой Высоцкий: кому-то больше по душе поэт, другому - актер, третьему - певец. По мне, так он везде преуспел, хотя в первую очередь, конечно, как поэт. Его творчество для меня еще и память об отце, бесконечно теплые воспоминания. Пока писал, захотелось побренчать. Так что пойду-ка я и сыграю что-нибудь из Владимира Семеновича. Для себя. Для памяти.

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