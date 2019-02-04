Трамп угрожает Европе ракетами

США уведомили Россию о приостановке своего участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, на что последовала молниеносная зеркальная реакция Москвы. Зачем Вашингтон предпринял этот шаг, рассуждает автор РИА Новости Ирина Алкснис.

Развивавшийся в последние годы процесс вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) подошел, наконец, к своей закономерной и давно ожидавшейся развязке, пишет автор РИА Новости Ирина Алкснис.

Соединенные Штаты уведомили Россию о приостановке своего участия в соглашении, на что последовала молниеносная зеркальная реакция Москвы. Причем одновременно Владимир Путин потребовал больше не инициировать переговоры с США по поводу разоружения и поддержал предложения Минобороны по использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте и по созданию наземных комплексов гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности.

Новости породили многочисленные комментарии о том, что, судя по реакции Москвы, она ничуть не расстроилась фактической ликвидацией крупнейшего в истории договора подобного рода. Это точка зрения тем более имеет право на существование, учитывая, что ДРСМД критически связывал руки именно России, поскольку из-за его ограничений она не имела права ничего противопоставить элементам системы ПРО, разворачиваемым в Европе.

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Это в свою очередь порождает закономерный вопрос: а зачем тогда Штаты вообще сделали этот шаг? Да, Россия нашла легальные способы ослабить "удавку" договора, в частности, те же "Калибры", но в целом ДРСМД по-прежнему накладывал на нашу страну серьезные ограничения и обеспечивал ряд проблем. Какой смысл Вашингтону фактически лить воду на мельницу глобального политического конкурента?

Версии про "Трампа — агента Кремля", конечно, забавные, но все-таки относятся к области ненаучной фантастики, а в реальности нынешний хозяин Белого дома — американский патриот, опытнейший бизнесмен и очень жесткий переговорщик.

Разгадку решения США, скорее всего, стоит искать именно в этом.

Главной пострадавшей от решения Вашингтона, повлекшего за собой каскад решений Москвы, является — и это вполне очевидно — Европа. Именно ее в первую очередь прикрывал ДРСМД, и именно на нее нацелятся новые ракеты, которые будут разработаны Россией после прекращения действия договора.

Однако даже это не самое худшее для Европы. Главная проблема для нее — в другой, куда более близкой перспективе.

Отношения между трансатлантическими партнерами в последние годы представляют собой крайне увлекательный предмет для наблюдения.

Уже неоднократно подмечалось, что Европа — старая Европа — выбрала довольно оригинальный путь освобождения от вассальной зависимости от Штатов. По ряду вопросов — тех, где требуется главным образом "идеологически выдержанная" риторика, — она сохраняет полную приверженность американо-европейскому единству. Зато в массе тем, так сказать, практической направленности Европа упорно гнет самостоятельную линию, вступающую в откровенное противоречие с интересами и планами США.

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Ярчайшим примером тут служит как раз отношение к России. С одной стороны, Европа по-прежнему беспощадно обличает глубоко недемократический характер российской политической системы и зловещие поползновения Кремля, а также старательно на публику боится русской агрессии. А с другой стороны — идет полномасштабное восстановление сотрудничества с Москвой, а на любые попытки помешать строительству "Северного потока — 2" старая Европа бьет по шаловливым ручкам и твердо заявляет, что это чисто экономический проект.

Решением приостановить участие США в ДРСМД Трамп нанес серьезный удар по этой очень удобной для Европы конструкции.

Просто потому, что угроза появления русских танков в Эстонии, Швеции или в каких-нибудь Нидерландах носит чисто фантазийный характер — и в Брюсселе, Берлине и Париже это прекрасно понимают. Однако когда новые российские ракеты средней и меньшей дальности встанут на боевое дежурство, это уже будет ситуация, от которой Еропа отвыкла за тридцать лет ДРСМД и уменьшить которую она не может, потому что ее создают военные базы НАТО и все та же инфраструктура ПРО на европейской территории.

В результате в руках Вашингтона появился очень серьезный аргумент, которым Трамп теперь может давить на Европу, требуя как дополнительных финансовых вливаний в НАТО и в американский ВПК (от которых та до сих пор успешно уклонялась), так и тех или иных политических уступок, в том числе и в отношении России.

В этом разрезе становится куда понятнее откровенно расстроенная, но на удивление аккуратная и сдержанная риторика Европы по поводу приостановки ДРСМД. Громкие заявления и хлесткие лозунги хороши в ситуациях, которые на самом деле тебя не затрагивают. Совсем другое дело, когда происходящее грозит тебе реальными проблемами, — тут поневоле начнешь выбирать слова.

© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV МИД России об отклонении резолюции по ДРСМД: удар по международной безопасности

Возникает закономерный вопрос: а не стоило ли России притормозить с приостановкой ДРСМД, чтобы сохранить для европейцев свободу маневра?

В конце концов, на кону действительно не только "Северный поток — 2" и другие российско-европейские проекты, но и в целом судьба Европы, пытающейся вырваться от американской зависимости, а Россия ведь в этом крайне заинтересована.

Ответ на этот вопрос очень прост.

Обретение (или восстановление) независимости и суверенитета невозможно без преодоления череды вызовов один другого сложнее, и никто не сможет это сделать за другого.

Европа за последние годы сделала несколько серьезных шагов на этом пути, и предстоящее давление Вашингтона после фактической ликвидации ДРСМД станет очередным испытанием в этом ряду.

Если Европа справится с новой атакой американцев, России останется только порадоваться за нее — и за себя. Ну а если нет, то России останется только посочувствовать тем, кто вынужден вечно играть с наглым гегемоном в поддавки. Присоединяться к поддающимся в этой игре у России нет оснований — безопасность страны важнее фантомных надежд на "оценят наше миролюбие и пойдут навстречу". Поэтому разработка "Калибров" наземного базирования — это единственно верный ответ на данный вызов.