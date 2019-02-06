Вопреки экономической науке: в России зафиксирован рекордный рост ВВП

Сказать, что рекордные цифры роста национального ВВП, опубликованные Росстатом, стали некоторой неприятной неожиданностью как для части профильных ведомств, так и близких к ним "околоэкономических экспертных центров," — это не сказать ничего.

Версии по этому поводу выдвигались вплоть до самых безумных. Типа той, что премьер-министр Дмитрий Медведев (внезапно в последние месяцы ставший чуть ли не врагом передовой экономической мысли) специально уволил полтора месяца назад Александра Суринова, возглавлявшего отечественную статистику с 2009 года.

И заменил его на бывшего министра экономики Саратовской области Павла Малкова — именно для того, чтобы тот дал лично ему такой замечательный результат. Это можно даже не рассматривать всерьез — и не потому, что за шесть недель там ничего эдакого не устроишь при всем желании. А просто оттого, что и для премьера новые данные — тоже достаточно неожиданны, чего он, в принципе, особо и не скрывал.

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini США заявили, что будут бороться через ВТО с экспортными ограничениями России

Впрочем, давайте по порядку.

Четвертого февраля российская Федеральная служба государственной статистики опубликовала первую оценку динамики экономики России за прошлый год. И в этом документе рост ВВП составил рекордные за последние шесть лет 2,3 процента, что превзошло последние ожидания как Минэкономразвития, так и ЦБ РФ. И это несмотря даже на то, что в конце января МЭР довольно серьезно улучшило прогноз по этому показателю: с 1,8 процента до двух процентов после существенной коррекции Росстатом данных по строительству.

Кстати, обращаем ваше внимание, что именно в январе Росстат пересмотрел динамику объема строительных работ за 2018 год: в прошлом году этот показатель вырос на 5,3 процента, тогда как предыдущая оценка за одиннадцать месяцев составляла всего лишь плюс 0,5 процента в годовом выражении. И как раз после того, как была пересчитана именно "стройка" и эти данные попали в доступ, эксперты и заговорили о "непредвиденном росте" до двух процентов, но 2,3 процента стали настоящим сюрпризом даже для самых оптимистичных из них.

А уж насколько они оказались неожиданными для некоторых функционеров, можно было догадаться по их лицам. И людей понять, в принципе, можно: эдак и майские указы президента, которые "профессиональные экономисты" уже заранее объявили "почти невыполнимыми", могут заставить в полном объеме исполнять. Что как минимум вынудит их выйти из так называемой зоны комфорта, а это, с точки зрения любого бюрократа, что отечественного, что европейского, что даже заокеанского, — не бог весть какая великая радость.

А если еще и с ответственностью за результат… Но интересней другое.

© Sputnik / Алексей Агарышев Вашингтон снял санкции с трех российских компаний, связанных с бизнесменом Дерипаской

Например, если посмотреть разбивку по отраслям отечественной экономики, легко заметить, что наибольший рост показали финансы и страхование (6,3 процента), сектор гостиниц и предприятий общественного питания (6,1 процента) и строительство (4,7 процента). В минусе на два процента сельское хозяйство и деятельность домашних хозяйств. Кроме этого, добавленная стоимость выросла по сравнению с 2017 годом в добыче полезных ископаемых и секторе государственного управления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения — на 3,8 процента и 3,5 процента соответственно. Улучшились также показатели в оптово-розничной торговле (на 2,2 процента). Собственно говоря, все достаточно легко объяснимо.

Так, рост по гостиницам и общепиту — это, вне всякого сомнения, еще один итог прошедшего чемпионата мира по футболу. Про который наши экономисты так долго бурчали, что это только "никому не нужный пиар" и "дополнительная нагрузка на бюджет". Что касается финансового сектора, то он (что не слишком хорошо для экономики) рос у нас даже на фоне системного кризиса, а за прошлый год весьма закономерно отчитался по приросту вкладов населения (почти на 6,5 процента), росту активов (шесть процентов), а также прибыли (больше чем в полтора раза) и объемов кредитования. Совокупный же портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению за год увеличился на весомые 10,7 процента.

И, судя по всему, это "промежуточный тренд", а отнюдь не окончательный результат.

Объяснимо и некоторое снижение в сельском хозяйстве: после периода настолько бурного роста, да еще и на фоне неурожая в ряде регионов — вполне вменяемый "отскок" и в общем и целом — вполне положительный результат. Понятен рост и в добыче полезных ископаемых: тут спасибо в первую очередь росту производства энергии из-за прошлогоднего временного пересмотра соглашения ОПЕК+.

А вот рост в строительной отрасли отчего-то вызвал у многочисленных экспертов панику.

© REUTERS / ARND WIEGMANN Давос по-русски: с ограничениями, но полноценно

Хотя там тоже все довольно прозрачно: просто в прежней отчетности отчего-то потерялся Ямал, а стройка там идет, мягко говоря, довольно активно. И именно добавление "ямальских цифр" и дало такой "неожиданный для монетаристской модели экономики" и для профильного Минэкономики результат. Что при этом особенно занимательно, бурный рост строительства в регионе Росстат фиксировал еще до пересмотра статистики: за первые девять месяцев прошлого года рост составил в номинальном выражении 11,6 процента год к году, а за одиннадцать месяцев ускорился до 93 процентов, и это есть в документах.

Так что недовольство ряда отечественных экономистов выглядит тут довольно надуманно. Нет, мы понимаем, что у людей рушится картина мира, но себя в руках все-таки надо как-то держать: цифры выглядят вполне логичными. Просто они немного выпадают из логики "невозможности роста без реформ, затягивания населением поясов и приватизации". Но это уже скорее вина "логики", а не представленных статистическим ведомством цифр.