Демократия зашла не туда, так говорит Фукуяма

Американский философ, политолог Фрэнсис Фукуяма обратился к американцам в своем эссе и предупредил о том, что Америка разваливается на кусочки.

Так нельзя, Америка: ты разваливаешься на кусочки, на группы людей, каждая со своей идентичностью, — и это не та демократия, которую мы для страны и мира хотели. Так говорит американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма в своем последнем эссе. Коллеги-демократы, прочитав его предупреждение, накинулись на автора со всей мыслимой мощью, пишет автор РИА Новости Дмитрий Косырев.

Без Фрэнсиса Фукуямы общественная мысль США и Запада в целом, конечно, не обойдется. Ничего, что сбылось с точностью до наоборот прославившее его предсказание "конца истории" и превращения всего мира в один глобальный Запад. Зато Фукуяма угадал с появившейся позже книгой — детальным диагнозом того, почему система управления страны перестала функционировать (что мы и видим каждый день). И вот сейчас он объясняет своим — а Фукуяма не "вообще американец", он ключевой идеолог демократов и глобалистов, — что перестал нормально функционировать их демократический фланг политики.

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Попробуем кратко пересказать его мысль. Она в том, что "политики идентичности" не должно быть. Идентичность бывает прежде всего расово-национальная, то есть для человека важнее всего, что он выходец из Африки или Латинской Америки, а то, что он сейчас американец, отходит на задний план.

Да что там отходит — вчерашние угнетенные негры сегодня испытывают лютую неприязнь к Америке как стране рабовладельцев, к ее гимну (во время исполнения которого черные спортсмены становятся на колени, напоминая о веках рабства), флагу и прочим объединяющим символам. То же у других национальных групп.

Эти группы распадаются на еще более мелкие. А еще есть распад, если не сознательный развал, нации "по половому признаку": радикальные феминистки, гей-активисты… А еще есть бешеные экологи и многие, многие другие. Все похожи друг на друга в том, что они раздувают ненависть к другим группам, причем делают это грамотно и в глобальном масштабе.

И этот злобный хаос сейчас служит избирательной базой демократов. Что еще как-то работает, когда надо сплачиваться против республиканцев, но не более того.

Вместо нарастающего хаоса, говорит Фукуяма, надо вернуться к объединяющим факторам — да вот хоть к старой доброй борьбе за экономические права и возможности. Иначе общество (и, добавим, партия демократов) не смогут функционировать как единое целое, все так и будут жрать всех, в результате уже сейчас масса избирателей просто уходит к республиканцам.

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В общем, не такого глобализма и либерализма он хотел.

С Фукуямой, как уже было сказано, сурово спорят коллеги. Тезис первый: все эти радикальные группировки совершенно справедливо чувствуют себя обойденными. Так было и раньше, но сейчас появились социальные сети и вся реальность выплыла наружу. Однако все более яростный активизм усиливает демократию, а не ослабляет, потому что раньше все эти угнетенные просто не ходили голосовать.

Тезис второй: вот вы сначала уберите все множество законов и правил, которые дискриминируют упомянутые группировки, а тогда поговорим о настоящей, объединяющей всех демократии.

Тезис третий: вообще-то политику идентичности запустили в ход белые угнетатели, которые тоже превратили себя в особую группу, отличающуюся от всех других.

Тезис четвертый: во всем виноват Дональд Трамп, который в ходе предвыборной кампании постоянно говорил о расовых вопросах, миграции и всем прочем, — и выпустил джинна из бутылки. И если Фукуяма хочет видеть "нормальную" партию демократов, пусть сначала поменяет сущность партии республиканцев — то есть надо, чтобы последние избавились от Трампа.

Фукуяма (ему в дискуссии тоже дали слово), понятное дело, защищается, говоря, что права человека — это права одного человека, личности, а не агрессивной группировки, борющейся с прочими группировками. И подумайте о том, завершает он, какой пример вся эта грызня подает западному миру в целом…

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Ага, очень беспокоит радикалов какой-то там западный мир. Они ведь не считают, что к нему принадлежат, у них не та идентичность.

В порядке послесловия посмотрим, как к происходящему среди демократов относится другая сторона — республиканцы и их идеологи. Вот типичный материал из National Review, который описывает происходящее как повторение модели Французской революции конца XVIII века. А именно— власть раз за разом захватывают все более радикальные революционеры, уничтожающие предыдущий слой собратьев, причем физически.

Начиналось-то тогда во Франции все хорошо (и, соответственно, демократы в США тоже были вполне приличной партией). Декларация прав человека и гражданина, равенство и братство, конституционная монархия примерно как у англичан… А потом против тех, кто сопротивлялся равенству и братству, пустили в ход гильотину. А дальше под нее легли те, кто ее первыми задействовали. И так далее, раз за разом.

То же самое происходит и в США (а также в смоделированных с Америки прочих западных обществах), пишет автор. Либералов пожрали левые. Левых смели "прогрессисты". Их сейчас доедают социалисты, а потом придет очередь ультралевых, коммунистов и анархистов. В общем, этих разрозненных и дышащих ненавистью группировок, готовых пожрать не только республиканскую Америку, но и друг друга.

Так ведь об этом самопоедании демократов говорит и Фукуяма. Значит ли это, что ему просто очень не хочется встретиться с гильотиной?

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