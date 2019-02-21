Владимир Путин подтвердил опасения ЦРУ

Как может отреагировать Запад на позицию, озвученную Владимиром Путиным перед Федеральным собранием, если посмотреть на российские планы через призму аналитики ЦРУ, читайте в колонке автора РИА Новости.

Если внимательно присмотреться к содержанию послания президента Путина Федеральному Собранию и к содержанию совместного отчета руководителя ЦРУ Джины Хаспел и директора Национальной разведки Дэна Коутса, который был недавно представлен американским законодателям, то можно найти несколько крайне интересных точек пересечения, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

© Sputnik / Алексей Филиппов Путин о ДРСМД: Америка нарушает и еще мобилизует "подхрюкивающих" сателлитов

Западная реакция на позицию, озвученную Владимиром Путиным, будет особенно жесткой и агрессивной в том числе потому, что если посмотреть на российские планы через призму аналитики ЦРУ, то получится, что российский лидер подтвердил наихудшие опасения американских шпионов.

Совместный сенатский доклад директора ЦРУ, директора ФБР и директора Национальной разведки США запомнился широкой публике прежде всего скандалом: руководители американских спецслужб не согласны с президентом Трампом по целой серии важных вопросов мировой политики: начиная от перспектив ядерного разоружения КНДР и заканчивая ситуацией вокруг Сирии и Ирана.

Однако этот скандал затмили гораздо более интересные заявления лидеров американского разведывательного аппарата, позволяющие составить представление о том, что они воспринимают как экзистенциальные угрозы Америке и ее глобальному доминированию. Агентство деловой информации Bloomberg составило свое рода рейтинг этих угроз — и он указывает, что Вашингтон в ближайшее время будет иметь очень серьезные причины продолжать агрессивную политику на российском направлении, а послание Владимира Путина, вероятно, лишь усилит опасения аналитиков ЦРУ и ФБР.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Большинство жителей планеты считают угрозой миру США, а не Россию

Первым номером в рейтинге угроз США фигурирует не терроризм или глобальное потепление, а российско-китайское сотрудничество: "Первая (угроза. — Прим. ред.) включает в себя все более близкие отношения между Китаем и Россией. На протяжении многих лет отношения Америки с Пекином и Москвой ухудшались, и эта оценка угроз дает возможность взглянуть на то, как разведывательное сообщество смотрит на них. Россия — это увядающий, но агрессивный игрок, который, скорее всего, будет интенсифицировать вмешательства в выборы и информационную войну против США и других демократий. Китай — не просто ревизионистская держава, а держава, следующая долгосрочной стратегии с целью добиться глобального доминирования... Они (Россия и Китай. — Прим. ред.), вероятно, станут еще ближе из-за их общего антагонизма в отношении демократических ценностей и глобального лидерства США".

Легко себе представить, как американское разведывательное сообщество, которое больно одновременно острой синофобией и русофобией, отреагирует на следующий фрагмент из послания российского президента: "Наши равноправные взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным стабилизирующим фактором в мировых делах, в обеспечении безопасности Евразии, показывают пример плодотворного сотрудничества в экономике."

Показательно, что тезис о якобы существующей ненависти к "американским демократическим ценностям" не новый. Любители военных авантюр использовали его давно, и можно вспомнить известную фразу Джорджа Буша, который объяснял американцам, почему их ненавидят на Ближнем Востоке и зачем нужно проводить там военные интервенции: "Американцы спрашивают, почему они ненавидят нас? Они ненавидят то, что мы видим прямо здесь, в этом зале, — демократически избранное правительство. Они ненавидят наши свободы — нашу свободу религии, нашу свободу слова, нашу свободу голосовать и собираться и не соглашаться друг с другом". Так как с точки зрения многих американцев мир вращается вокруг Америки, а "пуп земли" (он же "центр мира") расположен где-то рядом с Капитолийским холмом в Вашингтоне, то такая пропаганда вполне работает и многие даже не задают себе логичный вопрос, с чего бы россиянам, китайцам или жителям Ближнего Востока так остро реагировать на устройство американского общества.

© AFP 2018 / YURI KADOBNOV Путин обозначил приоритеты российской внешней политики

Риторика о предполагаемой ненависти России и Китая к американским демократическим ценностям обращает на себя внимание прежде всего потому, что в практике Штатов использование таких аргументов — это предпоследний этап перед использованием военной силы. И именно для того, чтобы эту черту не смогли перейти наши американские партнеры, российский лидер так активно предлагал им для начала "подсчитать время подлета" новых российских систем вооружения. Часть российской аудитории на это отреагировала с иронией и раздражением: в соцсетях и телеграм-каналах можно было увидеть комментарии о том, что "вот, опять президент перешел от пособий к любимым ракетам". Но все дело в том, что без тех самых ракет никаких пособий не будет, да и существование страны представляется довольно сомнительным. А значит, Россия — это как раз та страна, в которой социальное государство невозможно без крайне серьезной военной силы, ибо без нее самого государства просто не будет.

Вторым пунктом в рейтинге угроз, составленном Bloomberg после анализа показаний руководителей американских спецслужб, стал "кризис американских альянсов в мире". По оценке агентства, "союзники начинают подвергать сомнению действия США". В этом контексте стоит вспомнить оценку влиятельного политтехнолога Яна Бремера, который по следам Мюнхенской конференции написал, что даже после ухода Трампа восстановить прежний мировой порядок с прежним лидерством будет невозможно, несмотря на уверенность внешнеполитического истеблишмента в обратном. А еще стоит вспомнить фразу Ангелы Меркель о том, что Россию не стоит "бросать в объятия Китая", которую она произнесла с трибуны

Мюнхенской конференции в контексте дискуссий о требованиях США запретить "Северный поток — 2". На этом примере видна разница между европейским и американским подходом к России. Там, где прагматичные европейские политики, такие как Меркель, пытаются найти точки сближения и сотрудничества, американские требуют введения санкций, а потом удивляются, что Россия и Китай сближаются на фоне общего конфликта с Вашингтоном. Однако этот негативный опыт ничему их не учит, и "мозговые центры" в ЦРУ предлагают решить проблему за счет усиления давления на Россию. То самое "недоверие к действиям США" со стороны европейских и не только европейских союзников, на которое жалуются директора американских спецслужб, во многом вызвано именно этим откровенно нерациональным и опасным поведением.

© Sputnik / Виталий Белоусов Терпение и труд: как прошла Мюнхенская конференция

По версии Bloomberg, тройку самых серьезных угроз замыкают "передовые и прорывные технологии". Наши оппоненты прекрасно понимают, что появление даже одной по-настоящему прорывной технологии в руках КНР или России может стать "черным лебедем" (то есть непредсказуемым катастрофическим событием), от которого США уже не оправятся. Вашингтон очень нервно реагирует на китайский прогресс в сфере технологий 5G и потому пытается душить такие китайские компании, как Huawei, а в российском случае можно уже сейчас констатировать, что заявления президента о принципиально новых системах оружия и особенно о гиперзвуковой ракете "Циркон" будут восприниматься именно как ситуация, в которой прорывные технологии в руках Москвы — это прямая угроза американской безопасности.

Если посмотреть на реакцию американских СМИ на послание российского президента, то можно сразу отметить, что именно его слова о том, что новое российское оружие будет нацелено на центры принятия решений в США, если Америка развернет ракеты в Европе, вызвали наибольший резонанс.

Жить под прицелом российских гиперзвуковых ракет неприятно. Но нашим американским партнерам, в том числе на уровне рядовых избирателей, периодически нужно напоминать о том, что их исключительность и самомнение не предполагают неуязвимости и бессмертия. Ибо только так можно хоть чуть-чуть остудить горячие головы заокеанских политиков.

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