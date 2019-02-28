В рекордной мировой эпидемии кори виноваты носители "нового суеверия"

По поводу причин мирового возвращения кори специалисты единодушны - снижение уровня вакцинации населения. Почему мир забыл о временах, когда корь была одной из главных причин детской смертности, и к каким последствиям это привело, пишет автор РИА Новости.

Новости о заболеваемости корью приходят фактически ежедневно и напоминают сводки боевых действий. Основной поставщик информации — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет автор РИА Новости Ирина Алкснис.

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На Филиппинах в результате эпидемии заболели 12 тысяч человек, умерли по меньшей мере 203.

На Мадагаскаре с октября 2018 года зарегистрировано почти 69 тысяч заражений. Погибли более 550 человек, еще порядка 300 смертей могут быть связаны с болезнью.

В Европе в 2018 году корью заразились в три раза больше людей, чем в 2017-м, и в 15 раз — чем в 2016-м — свыше 82 тысяч человек в 47 странах из 53-х. Умерли 72.

Тяжелое положение на Украине: за прошлый год более 53 тысяч заболевших, официально зарегистрировано 16 летальных случаев. Причем ситуация продолжает быстро ухудшаться. По официальным данным, с 28 декабря по 22 февраля, то есть меньше чем за два месяца заболели более 24 тысяч человек и умерли девять. Однако власти твердо стоят на позиции не объявлять в стране эпидемию.

Именно нашу юго-западную соседку Запад винит в распространении болезни. "В результате вспышки кори на Украине число заболевших в Европе увеличилось в три раза" — статья под таким заголовком вышла на днях в самом известном научно-популярном издании мира Science.

Поляки бьют тревогу в силу географической близости Украины. В 2018-м у них заболели 339 человек, большинство — в ноябре и декабре. С января зафиксировано уже 380 случаев, то есть за два месяца перекрыт результат всего прошлого года.

Россия на днях бесплатно передала 100 тысяч вакцин от кори Белоруссии, где ситуация достаточно благополучная, но республика также находится в зоне риска из-за соседства с Украиной.

Также среди "лидеров" континента Сербия (5 076 заболевших), Франция (2 913) и Италия (2 517).

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В России заболеваемость в разы ниже: 17,3 случая на 1 миллион населения. Для сравнения: во Франции этот показатель — 44,7, в Греции — 196,8, в Черногории — 322,6, в Грузии — 563,8 и просто кошмарные 1209,25 случаев на миллион на Украине.

Тем не менее в минувшем году в России корью заболели 2 256 человек, а в 2017-м — 725, рост — в 3,5 раза. В данный момент вспышки кори отмечены в Новосибирске (52 случая) и Екатеринбурге (35). Во Владимирской области, где в январе очагом стал цыганский табор (заболели 25 детей), ситуацию купировали. Также возникли очаги в Москве, Петербурге и ряде регионов.

По поводу причин мирового возвращения кори специалисты единодушны: снижение уровня вакцинации населения. Причем если в странах третьего мира зачастую вакцин просто не хватает, то на Западе за последние пару десятилетий весьма популярным стал отказ от прививок по принципиальным соображениям. Кто-то полагает, что в них уже просто нет нужды, но распространена и точка зрения об опасности прививок, способных нанести серьезный вред здоровью. Мир забыл о временах, когда корь была одной из главных причин детской смертности. В результате принятый ВОЗ уровень в 95 процентов вакцинированного населения — как гарантирующий от вспышек и эпидемий кори — все чаще не соблюдается.

Крайне показателен опять-таки пример Украины. До середины нулевых годов уровень вакцинации там вполне соответствовал мировым стандартам, однако затем ситуация начала меняться.

В 2008 году национальный резонанс получил случай, когда на следующий день после прививки умер подросток. Общественное мнение обвинило в произошедшем якобы некачественную и опасную вакцину, которая, как оказалось, попала на Украину от ЮНИСЕФ в рамках гуманитарной помощи.

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В результате родители стали массово отказываться от прививания своих детей. Это дополнилось множеством скандалов вокруг поставок, в результате чего вакцины в течение нескольких лет Украиной практически не закупались. В результате к середине 2010-х в стране оказались вакцинированы менее половины детей, что, по оценкам ООН, соответствует уровню Сомали и Нигерии.

Ничего удивительного, что это обернулось нынешним мировым лидерством по заразе. Возобновившаяся кампания по вакцинации существенного эффекта пока не дает.

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По-своему иронично, что мир столкнулся с масштабным возвращением кори в момент, когда планировалась ее полная ликвидация. Именно такую цель ставила ВОЗ к 2020 году в соответствии с Глобальным планом действий в отношении вакцин.

Как бы то ни было, реакция государств на этот вызов демонстрирует уровень их эффективности. И речь идет обо всех аспектах проблемы — от охвата вакцинацией населения до обнаружения и купирования возникшего очага.

Россия в данном случае показывает, безусловно, впечатляющую результативность, причем слаженно действуют как государственные, так и негосударственные структуры: изоляция заболевших, контроль состояния контактировавших с ними, карантин мест заражения, временные ограничения для невакцинированных и так далее.

Однако этот тот случай, когда радоваться не приходится. Потому что главная борьба идет за умы людей — и тут, к сожалению, результаты не слишком впечатляют. Новосибирский областной Минздрав сообщил, что из 700 человек, контактировавших с заболевшими, 400 категорически отказались от прививок.

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