Меркель сорвала военную провокацию США в Черном море

В американскую прессу проникла информация, которая претендует на статус самой скандальной и самой унизительной для США "дипломатической утечки" этого года, пишет автор РИА Новости.

Агентство Bloomberg со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщает о том, что вице-президент США Майкл Пенс пытался организовать военную провокацию против России в Азовском море, причем американская сторона надеялась устроить этот конфликт с непредсказуемыми последствиями руками своих немецких и французских партнеров, пишет Иван Данилов для РИА Новости.

© Foto / AFP 2019 / Jonathan Nackstrand Власти Крыма заявили о том, что кораблей НАТО в Азовском море не будет

Суть задумки: немецкие и французские военные корабли должны были пройти под Крымским мостом, то есть повторить действия кораблей украинского флота. Заявленной целью акции было "показать России, что Запад не отдаст ей доступ" к Азовскому морю. Реальной же ее целью было создание серьезного военного и дипломатического инцидента, который бы сильно осложнил отношения по линиям Москва — Берлин и Москва — Париж, причем по опыту аналогичной ситуации с участием украинских военных кораблей очевидно, что инцидент служил бы задаче склонить европейских политиков отказаться от строительства "Северного Потока — 2".

Именно с этим планом, который потенциально мог привести не только к дипломатическим осложнениям, но и к реальным жертвам, вице-президент США Майкл Пенс прибыл на международную конференцию по безопасности в Мюнхене. Информированные дипломатические источники агентства Bloomberg утверждают, что имело место "давление" на руководство Германии и Франции с целью принудить их к выполнению американского плана.

Вероятно, для Майкла Пенса (как и для любого высокопоставленного американского политика, который едва ли не с молоком матери впитал железобетонную уверенность в том, что страны Западной Европы — это американские колонии, которые должны быть благодарны США за то, что те ими мудро управляют) стало шоком не только крайне антиамериканское выступление Ангелы Меркель, которое присутствовавшие европейские чиновники встретили овацией стоя, но и ее нежелание участвовать в военных авантюрах.

Источники Bloomberg настаивают на том, что канцлер Германии не только отвергла план военной провокации, привезенный вице-президентом США, но и выдвинула крайне оригинальную и, по сути, издевательскую причину для отказа: Меркель якобы заявила, что во всем виноват президент Украины Порошенко. В пересказе американских журналистов история приобретает яркую комическую окраску, достойную пера Мольера или Беккета: Меркель якобы заявила Пенсу, что она была бы согласна на разовую акцию под Крымским мостом, но Петр Порошенко хотел намного большего. "Порошенко сказал, что этого недостаточно для решения его проблемы, — он хочет обеспечить постоянное открытие пролива", сообщает Bloomberg.

Наиболее вероятным представляется следующее объяснение: если бы Меркель действительно хотела участия в подобной авантюре, то одного ее окрика хватило бы, чтобы Порошенко и его администрация выстроились по стойке смирно. Более того, сложно поверить, что президент Украины действительно мог осмелиться указать канцлеру Германии, что столь серьезная военная провокация — это "слишком мало" и "не решит проблемы".

© Sputnik / Алексей Мальгавко Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским, в Госдуме прокомментировали

Скорее всего, Меркель просто сослалась на неадекватность (неважно — реальную или мнимую) желаний украинского руководства исключительно для того, чтобы послать администрации Трампа простой месседж: "Украина — это ваши проблемы, и личные проблемы Порошенко — это тоже ваши проблемы".

В пользу этой интерпретации можно привести косвенный, но сильный аргумент: Ангела Меркель использовала свое выступление на Мюнхенской конференции, чтобы заявить о поддержке "Северного Потока — 2". Это явно указывает на то, что проблемы (серьезные проблемы!) украинского государственного бюджета — уже проблемы Вашингтона, а не Берлина.

На этом фоне позиция французской стороны производит еще более сильное впечатление. Если верить источникам американских СМИ, то получается, что официальный Париж даже не стал искать каких-то оправданий своего нежелания участвовать в морских баталиях у Крымского моста. Французский ответ получился грубым и коротким: власти Франции "пришли к выводу, что эта идея является ненужной провокацией".

Означает ли провал плана вице-президента Пенса, что аналогичных попыток в будущем не будет? К сожалению, нет. Для столь пессимистичного прогноза есть несколько важных причин: во-первых, все-таки не исключен очень небольшой, но шанс, что официальный Вашингтон найдет какие-то болевые точки у Евросоюза и надавит на них, чтобы принудить европейцев к участию в такой антироссийской операции. Во-вторых, есть риск, что официальному Вашингтону до такой степени нравится сама идея провокации у Крымского моста, что американский флот попробует ее организовать самостоятельно, рассчитывая на то, что российское руководство не решится поступить с американскими кораблями так же, как уже было сделано с украинскими нарушителями режима судоходства. Этот расчет будет, очевидно, ошибочным, но определенный риск того, что американцы захотят проверить Россию на прочность, возможен. Нужно учитывать, что против России сейчас пытаются применить схему, с помощью которой США уже много раз пытались спровоцировать Китай в контексте конфликтов вокруг так называемых спорных островов в Южно-Китайском море. Буквально три дня назад CNN со ссылкой на заявление Тихоокеанских ВВС США сообщило, что "американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress пролетел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море".

Такие маневры уже делались американскими военными кораблями. Судя по опыту наших китайских партнеров, к тому, что американцы будут устраивать новые провокации или инциденты, граничащие с провокациями, нужно привыкнуть на долгие годы. И не забывать жестко осаживать наших заокеанских оппонентов, если их действия нарушают российские и международные правовые нормы. А то, что европейцы не хотят участвовать в подобных авантюрах, внушает осторожный оптимизм в плане перспектив отношений по линии Москва — Брюссель. Ибо, если немцы и французы отказываются подставляться ради американских интересов, это означает, что вероятность договориться все-таки есть.

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