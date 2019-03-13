Поколение "снежинок" у руля ядерных держав: чем это грозит

Когда феномен инфантилизации не только отдельных граждан, но и целых казенных и общественных институтов начнет непосредственно влиять на общественную жизнь и государственную политику, и каковы будут последствия, рассуждает автор РИА Новости.

Пока российские эксперты и даже представители официальных органов с трудом подбирали слова для комментариев из серии "что это вообще такое было" по поводу субботнего инцидента с миной, изъятой у сотрудника американского посольства в Шереметьево, — Госдеп пояснил, что боеприпас не представлял угрозы безопасности и вообще ситуацию благополучно "урегулировали", пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.

© Sputnik / Антон Денисов Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево

Таким образом, в представлении американского внешнеполитического ведомства история выеденного яйца не стоит.

Параллельно по эту сторону океана редакция британской газеты Mail on Sunday отказалась приносить извинения российскому послу Александру Яковенко за клевету.

Издание, напомним, опубликовало материал, в котором написало, что Яковенко, работавший в 1981-1986 годах в Нью-Йорке в постпредстве России при ООН, якобы был выслан из страны за шпионаж, а в 1998-м был награжден орденом за "шпионскую деятельность". Если цитировать классика, то "интереснее всего в этом вранье то, что оно — вранье от первого до последнего слова".

Будучи пойманным на откровенной лжи, издание опубликовало направленное в редакцию заявление российского посольства с опровержением. Однако принесение извинений было сочтено газетой избыточным и ненужным шагом.

Между этими историями есть трудноуловимое, но вполне определенное сходство. Оно заключается в том, что в обоих случаях имело место поведение, которое принято называть инфантильным — детским, попросту говоря.

В одном случае работник посольства решил в самолете боеприпас провезти, чтобы — по его словам — пополнить личную коллекцию, а его ведомство отреагировало в стиле "а что такого?". В другом популярнейшее СМИ опубликовало выдумку на уровне пятилетнего ребенка, а на требование извинений за такое свинство отреагировало приблизительно в том же возрастном диапазоне — "нехочунебуду".

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Налицо поведение безответственное, не просчитывающее последствий, потенциально угрожающее окружающим — но при этом безыскусное в своей непродуманности и очевидное взрослым людям в своей глупости. Хуже того, это поведение не просто ребенка, а ребенка крайне избалованного, над которым нет взрослого авторитета, в чьи задачи входил бы контроль поведения воспитанника, наказание за проступки и привитие правильных моральных установок и поведения.

Самое впечатляющее заключается в том, что в качестве носителей этого поведения выступают не только отдельные граждане, пусть даже и занимающие значимые посты, но и целые казенные и общественные институты.

Мысль о том, что такая манера вредит самим западным государствам, — довольно часто высказывается в последние годы. В ситуации, когда планка взросления сдвигается все дальше, а требований к молодым поколениям предъявляется все меньше, только вопросом времени становится, когда феномен инфантилизации начнет непосредственно влиять на общественную жизнь и государственную политику.

Однако пока пресловутое поколение "снежинок", то есть рожденных в конце прошлого века, ставшее объектом полномасштабного либерального воспитания и многочисленных ядовитых комментариев, занимает далеко не главенствующие позиции в обществе. У руля стоят получившие куда более традиционные воспитание и образование люди, по преимуществу 1960-80-х годов рождения. У этих людей не самый травмирующий жизненный опыт — не было больших войн, хотя были 90-е, но как личности они сформировались с пониманием, что испытания — рядом и возможны.

Но, как выясняется, этого откровенно недостаточно. Тренд на инфантилизацию успешно охватывает и 40-летних, и 50-летних, а за ними саму систему государственной власти и общественной жизни, где эти поколения в данный момент играют ключевые роли.

© Sputnik / Михаил Климентьев Владимир Путин подтвердил опасения ЦРУ

Ситуация усугубляется тем, что это все более феерическое впадение в детство (а точнее, в состояние трудного подростка) демонстрируют государства в статусе великих держав, то есть тех, кто априори должен быть самым "взрослым" на мировой арене. Это, разумеется, не исключает жестких, беспринципных, жестоких и просто отвратительных решений и поступков со стороны "взрослых". Но всегда предполагалось, что за этими действиями стоит чуть более сложная мотивация, нежели "мож, бахнем?", а также несколько более высокий уровень ответственности, нежели "а что такого-то?".

В принципе, можно взглянуть на ситуацию и с позитивной стороны: инфантильный Запад выгоден нам. Чем больше там безответственных идиотов на ответственных постах, тем легче будет их обыграть в ведущейся геополитической игре. Собственно, итоги почти пяти лет открытого геополитического противостояния на это же прозрачно намекают.

Есть только одна проблема.

Старая мудрость "спички детям не игрушка" исходит из того, что опасные игры с огнем могут не только причинить вред самим детям, но и стать причиной куда более масштабной трагедии.

Учитывая же, что роль безответственных инфантилов все активнее примеривают на себя ядерные державы и ведущие экономики мира, преимущества их "впадения в детство" для остального мира могут оказаться легко перекрыты издержками.

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