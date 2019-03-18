Американский бизнес: антироссийский билль взвинтит нефтяные цены до рекорда

Современная американская политика, которая строится по принципу "Вашингтон — столица мира, и всех, кто нам не нравится, мы задушим санкциями", приводит к странным альянсам и невероятным ситуациям.

Яркий пример: на прошлой неделе выяснилось, что защищать страны — участницы сделки "ОПЕК + Россия" от гнева американских сенаторов и конгрессменов вызвались руководитель крупной британской нефтяной компании, американские лоббисты нефтяного сектора и даже министр энергетики из администрации Дональда Трампа, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.



Очень вероятно, что скоро к ним подключатся воротилы с Уолл-стрит, которым напрямую угрожают арабские шейхи и представители государственных нефтяных компаний из стран Ближнего Востока. Все дело в скандальном "билле NOPEC", который, по информации американских СМИ, превращается из маргинального законопроекта в популярный документ, имеющий неплохие шансы стать законом.

Суть "билля NOPEC" (полное название: No Oil Producing and Exporting Cartels Act — Закон о недопущении картелей в добыче и экспорте нефти) в том, чтобы наделить американские суды полномочием рассматривать антимонопольные иски властей США в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в "картельных сговорах" на нефтяном рынке. Не нужно испытывать иллюзий: под "другими государствами", которые вступили в сговор с ОПЕК, подразумевается конкретно Россия, что вполне объяснимо с учетом той ключевой роли, которую Москва сыграла в заключении так называемой сделки "ОПЕК + Россия", сильно разозлившей американских политиков. Это соглашение, по оценке министра энергетики России Новака, принесло российскому бюджету за последние 2,5 года прибыль в размере примерно пяти триллионов рублей, и доходы от совместного сокращения добычи нефти вместе со странами ОПЕК продолжают поступать.

Казалось бы, столь ярый антироссийский (и антисаудовский) законопроект должен пользоваться в американской политической среде большой поддержкой, но против "билля NOPEC" неожиданно резко выступил министр энергетики США Рик Перри, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к Кремлю, особенно с учетом того, что именно Перри — один из главных противников строительства "Северного потока — 2".

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Почему высокопоставленный американский чиновник, которого теперь гарантированно обвинят в работе на КГБ или в получении взяток от арабских шейхов, готов выступать против столь важного законопроекта?

Предоставим слово самому министру энергетики Соединенных Штатов:

"Мы должны быть очень осторожными, прежде чем принимать законы, которые могут оказать влияние, превосходящее их предполагаемые последствия. Я за стабильную цену на нефть, которая напрямую связана с предложением на рынке. Если вы уберете это, и не будет никакой координации поставок на рынок, вы можете получить огромное количество энергии, поступающей на рынок, и повлиять на производителей до такой степени, чтобы потерять их в течение определенного периода времени из-за экономической невыгодности, а затем будет такой скачок нефтяных цен, что все исторические прецеденты будут выглядеть бледно по сравнению с ним", — заявил Рик Перри.

Нет никаких гарантий, что аргументация министра остановит американских законодателей, но его логика железна, а предсказание будущего беспрецедентного скачка цен — обоснованно. Даже если "билль NOPEC" сработает, то последствия будут далеко не самыми приятными: цены на нефть действительно очень сильно упадут, но при таких условиях американские "сланцевые компании" (которые и так в основном убыточны при текущих ценах) обанкротятся, одновременно объявив дефолт по своим многочисленным долгам американским банкам и инвестиционным фондам.

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Агентство Bloomberg уже сообщает о предупреждениях со стороны представителей ОПЕК (например, министра энергетики ОАЭ Сухейля Мухаммеда аль-Мазруи) в адрес американских финансистов: "ОПЕК посылает четкое сообщение банкам Уолл-стрит и крупным инвесторам: если Вашингтон примет закон, который позволит правительству США подать в суд на картель, то первой жертвой станет сланец".

Дальше будет еще интереснее: инвестиции в новые нефтяные проекты, а они сейчас уже на 50 процентов ниже, чем в 2014 году, станут нулевыми (стоит напомнить: нефтяные компании должны постоянно и много вкладывать в новые проекты, чтобы компенсировать истощение старых, и это прежде всего относится к сланцевикам). Что гарантирует жесточайший дефицит нефти через несколько лет, с соответствующими ценами и экономическими последствиями для стран-импортеров.

Боб Дадли, руководитель британской нефтяной компании BP, подтвердил американскому телеканалу CNBC именно этот сценарий: "Вы получите огромное перепроизводство и падение цены. Затем она снова поднимется, а потом взлетит, потому что было сделано недостаточно инвестиций. Я думаю, что это важнейшая роль, которую играет ОПЕК.

Однако и министр энергетики США, и президент BP исходяиз сравнительно оптимистичного для США сценария, в котором ущерб от "билля NOPEC" ограничен банкротством сланцевых компаний, многомиллиардными потерями для американских банков и последующим беспрецедентным взлетом цен на нефть.

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Более вероятный и намного более болезненный для США сценарий описывают американские СМИ и "мозговые центры", такие как Институт Бейкера, представивший совсем другие последствия: "помимо всего прочего, принятие закона против ОПЕК будет удерживать иностранных инвесторов и правительственные организации от покупки или даже хранения активов в Соединенных Штатах. В более экстремальных случаях это может включать отказ от долларовых транзакций и отказ от использования американской финансовой системы. Страны ОПЕК, которые столкнутся с неблагоприятными решениями по антимонопольным делам, могут также нанести ответный удар по фирмам США, которые владеют значительными активами в государствах — членах ОПЕК."

В переводе с аналитического языка на русский: американские эксперты предупреждают, что результатом попыток "поставить на колени" производителей нефти станет отказ от нефтедоллара, что нанесет колоссальный ущерб американской финансовой системе и подорвет международный статус американской валюты, а этот статус остается базой и ключевым условием экономического могущества США.

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Страны — участницы сделки "OPEC + Россия" вполне могут решить, что оптимальной стратегией будет игнорирование американских претензий, судебных решений, требований и угроз, совмещенное с отказом от использования доллара и американской финансовой системы. То, что американцы могут экспроприировать активы, до которых дотянутся, не будет иметь в этом случае особого значения: Россия заранее продала свой портфель американских государственных облигаций, а для руководства многих стран ОПЕК будет намного выгоднее лишиться своих долларовых резервов и условных вилл в Калифорнии, чем допустить серьезное падение цен на нефть, ибо в случае катастрофического падения под угрозу будет поставлено не сохранение активов, а сохранение власти, а иногда и жизни лидеров этих стран.

Оба вышеописанных сценария вполне соответствуют российским интересам, и это дает основания осторожно предполагать, что, как выразился президент BP, "разум победит" в том смысле, что американские конгрессмены откажутся от своего антикартельного закона.

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Впрочем, с учетом запредельного уровня психоза в современной политике Штатов, есть шанс и на то, что американские законодатели торжественно подложат сами себе свинью просто ради того, чтобы продемонстрировать всему миру американское величие, которое позволяет совершать даже монументальные глупости с максимальной уверенностью в победе.