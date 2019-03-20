Последний первый секретарь: путь отца-основателя современного Казахстана

Впрочем, это событие по своей значимости выходит за рамки любых информационных "топов". В нем сошлись сразу несколько важных исторических моментов, пишет эксперт Российского совета по международным делам Сергей Маркедонов для Sputnik.

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Во-первых, Назарбаев оставался последним из когорты первых секретарей центральных комитетов (ЦК) коммунистических партий союзных республик, кто встал во главе новых постсоветских государств. И хотя он занимал этот пост уже в перестроечные 1989-1991 годы, когда роль КПСС неуклонно снижалась, сути дела эта формальность не меняет. Именно он возглавлял Казахскую ССР, которая под его руководством стала независимым национальным государством.

© Sputnik / Александр Макаров Михаил Сергеевич Горбачев, президент СССР, и Нурсултан Абишевич Назарбаев

Во-вторых, если к кому-то из постсоветских политиков и применять метафору "государство – это я", так это к Назарбаеву. Не будет преувеличением сказать, что ему принадлежит исключительная роль в достижении национальной независимости Казахстана. Несколько лет назад в Астане многие восприняли болезненно слова Москвы о том, что ранее ХХ столетия никакого отдельного казахстанского государства не было.

Однако этот тезис сам Нурсултан Абишевич неоднократно повторял. "У Казахстана, у казахов никогда не было границы. В очерченных сегодняшних границах не было государственности никогда". Эти тезисы были произнесены им в эфире одного из казахстанских каналов еще летом 2005 года.

В разных вариациях лидер Казахстана озвучивал эту мысль и по другим поводам. Так, в июле 2011 года на животноводческом съезде в Алматы он заявил: "Впервые обозначив границы казахского государства, мы довели его до Организации Объединенных Наций". При желании из таких цитат можно было бы составить книгу. Но главное – это понимание политической логики президента Назарбаева, который считает себя основателем современного Казахстана, а не преемником образований средневекового периода. И имеет на это полное право.

Высший класс политического мастерства

В-третьих, опыт первого казахстанского президента мог бы стать пособием по политическому мастерству. Известно, что политика – искусство возможного. Назарбаев не был среди "прорабов" националистического сепаратизма. В отличие от многих будущих лидеров новых независимых государств он не выступал в конце 1980-х годов за распад единого союзного государства и скорейшее обретение "свободы от империи". Более того, он активно участвовал в "новоогаревском процессе" и поддерживал проект обновленного СССР посредством подписания нового договора между союзными республиками. В ходе этих консультаций он рассматривался, как возможный претендент на пост председателя Совмина общего государства.

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Заметим, что название Казахская Советская Социалистическая республика было изменено на нынешнее имя независимого государства Республика Казахстан только 10 декабря 1991 года, то есть через два дня после подписания Беловежских соглашений. Самого Назарбаева туда не пригласили, и его отношение к данному документу было весьма противоречивым. Примечательно также, что только 16 декабря 1991 года Казахстан – последним из всех республик СССР – провозгласил свою независимость, которую в числе первых признали Турция, США и КНР.

© Sputnik / Дмитрий Донской Президент РФ Борис Ельцин (слева) и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Однако встав во главе независимого Казахстана Назарбаев, один из последних защитников "обновленного Союза ССР", последовательно и неуклонно продвигал интересы своей страны. Он был поборником евразийской интеграции. Не кто иной, как Назарбаев первым фактически предложил базовые определения этого процесса. Но защищал интеграцию он ровно до той красной линии, которая называлась "национальным суверенитетом".

Национальный проект на базе интеграции

История последних трех десятилетий была полна коллизиями не только в отношениях между Казахстаном и соседними центральноазиатскими государствами, но и между Москвой и Астаной. В этом контексте можно вспомнить крайне осторожную реакцию Назарбаева на события августа 2008 года на Кавказе или "крымскую весну" 2014, его слова о том, что история в будущем все расставит по своим местам. С опаской относился Назарбаев и к кооперации с Арменией в ущерб Азербайджану, несмотря на то, что Ереван, Астана и Москва входят в ОДКБ, а Баку нет. Причина такой позиции – забота о сохранении территориальной целостности страны и опасение сепаратизма.

В этом плане Назарбаев был более чем последователен. Так, после одностороннего провозглашения независимости бывшего сербского края Косово, он назвал сепаратизм "чумой XXI века". Этот подход он был готов применять и в постсоветском контексте, хотя и без столь однозначной риторики.

В чем-то контуры национального проекта независимого Казахстана повторяли общие тенденции развития постсоветских республик. Основной закон Казахстана провозглашал строительство новой государственности на "исконной казахской земле", а тема "борьбы с империей" стала одним из центральных сюжетов в "нормативной историографии" республики (то есть признанный государственный канон учебников по истории). Однако здесь присутствовали и присутствуют принципиальные отличия, позволяющие выделить Казахстан из общего ряда.

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Политика Назарбаева была нацелена не на исключение этнических меньшинств из политической жизни, а на их интеграцию (сложную, неоднозначную и многими в Москве критикуемую, но в целом принимаемую внутри страны). Руководство Казахстана всячески подчеркивало, что реализует не этнический казахский, а казахстанский проект, то есть строительство гражданской нации ("народ Казахстана"). В государственных органах и структурах местного самоуправления наряду с казахским языком используется русский, а сам глава государства в своих ежегодных посланиях парламенту республики и любых публичных выступлениях чередовал использование обоих языков.

Три десятка лет – на самом высоком уровне

Еще в 1991 году увидела свет книга казахстанского лидера "Без правых и левых". В своей политике он словно бы следовал тому говорящему заголовку. Между жесткой идеологической схемой и прагматикой он выбирал второе.

Был ли он западником? Антизападником – точно нет. В 2010 году Казахстан стал первой из бывших республик СССР, которая получила председательство в ОБСЕ. И саммит этой организации прошел в Астане впервые после одиннадцатилетнего перерыва! США и Евросоюз не особо усердствовали в критике Назарбаева. Напротив, в разные годы даже вице-президент Дик Чейни и госсекретарь Хилари Клинтон называли его "надежным партнером". Однако "западничество" Нурсултана Абишевича заканчивалось, как только речь заходила о правах человека именно в контексте вмешательства во внутренние дела.

Имея соседом Китай, трудно выступать в роли его соперника. И Назарбаев всячески подчеркивал дружбу с Поднебесной, особенно в экономической сфере, не забывая при этом об укреплении координации с Россией и союзниками по евразийским интеграционным проектам.

Три десятка лет во власти – значительный срок! Но эти годы не притупили политической интуиции лидера. Нурсултан Назарбаев решил сам уйти с высокого поста, показав, что никто кроме него не определяет его собственный жизненный путь. Причем из лидеров стран Центральной Азии первым самостоятельно покинул свой пост именно он. Можно сказать, создал прецедент.

На сегодня слишком рано говорить о том, означает ли уход с президентского поста полный и безоговорочный уход из политики. Или на казахстанской почве мы увидим некую вариацию на тему Дэн Сяопина. Конечно, у Назарбаева найдутся критики, как внутри страны, так и за ее пределами. Ему будут ставить в укор и недостаточную приверженность евразийской интеграции, ситуативный национализм и, напротив, русофильство и излишнюю концентрацию на дружбе с Москвой.

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Естественно, не уйдет от внимания и проблема "авторитаризма" и "авторитарной модернизации". Но поставим себя в ту непростую среду, в которой оказался "последний первый секретарь" 29 лет назад. Думаю, что критический запал сразу уменьшится – в несколько раз.

Вопросов уход Назарбаева поднимает много. Но, пожалуй, самый важный: будут ли его продолжатели достойными дела "отца-основателя" современного Казахстана.

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