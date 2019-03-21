Перспективы для эрзац-демократии: кто будет платить за украинский банкет

На Украине сейчас по-настоящему весело. Выборы.

Действующий глава территории Порошенко задорно по ней перемещается, агитируя за себя специально свезенное на предвыборные мероприятия население. За ним еще более весело, с шутками и прибаутками, перемещается другая часть населения с плюшевыми свинками, требованиями показать обещанные "отрубленные руки" туземных коррупционеров и плакатиками "ганьба". Официально это называется "Украина выбирает свое будущее": правда, большая часть населения, судя даже по "придворной социологии" ведущих кандидатов, с этим как-то не очень согласна, пишет автор РИА Новости Дмитрий Лекух.

© Sputnik / Алексей Дружинин Песков: Москва желает Украине президента мира, а не войны

И людей понять в принципе можно: в этой предлагаемой "картинке будущего" они видят многое. Порошенко, "возвращающего" Крым. Институт национальной памяти, возвращающий великую украинскую историю непосредственно с времен строивших Месопотамию протоукров. Коломойского, возвращающегося на родину. Не видит в этой картинке население только самих себя: оно там не особо нужно.

Уже прямо сейчас, согласно официальной украинской же статистике, батрачить на "сезонные работы" как на запад, так и на восток выезжает порядка девяти миллионов человек в год. Что, на секундочку, почти половина трудоспособного населения страны. Причем это происходит не просто при попустительстве, а чуть ли не в результате целенаправленной политики переизбираемых в настоящее время туземных властей, о чем они и сами с видимым удовольствием говорят.

В свете складывающейся на Украине ситуации выглядит вполне адекватной и прагматической экономическая политика соответствующих как российских, так и европейских структур.

Президента Украины на самом деле выберет один человек: и он пока не решил>>

К примеру, в минувший вторник на недальних турецких берегах была проведена чисто техническая операция, которую профильные специалисты довольно поэтически (инженерам это тоже не чуждо) называют "надводный захлест". Две морские секции строящегося газопровода "Турецкий поток" общим весом порядка 409 тонн были подняты со дна на специальную конструкцию над водой.

После чего была проведена сварка, специалисты самым тщательным образом проверили сварной шов — и вернули завершенную нитку на морское дно, на глубину в тридцать два метра.

© Sputnik / Сергей Гунеев Не дружить по всем фронтам: Украина без Большого договора с Россией

На российском берегу данную техническую операцию уже провели на обеих нитках в январе-феврале текущего года.

Это означает одну простейшую вещь: комплекс сложнейших инженерных работ по созданию газопроводной системы в Черном море теперь уже официально закончен. И в ходе этих работ соединен участок "Турецкого потока", примыкающий к берегам России у курортной Анапы, с приемным терминалом у населенного пункта Кыйыкёй в турецком регионе Фракия. "Компрессорная станция "Русская", которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Черному морю, а также участок берегового примыкания в России полностью готовы к началу эксплуатации", — заявили по этому поводу в Turkstream, компании — операторе проекта.

Напомним, что работы по укладке морской части газопровода закончены еще 19 ноября прошлого года. Команду на сварку завершающего стыка тогда, кстати, лично давали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Что это означает в реальности?

Тempus fugit. "Время бежит", в смысле. Пока над территорией Украины весело летают туда-сюда плюшевые свинки и коктейли Молотова, ее соседи скучно и буднично исполняют запланированное "в железе".

А потом вдруг "неожиданно", сквозь виртуально нарисованное будущее, начинают проступать то Крымский мост, то нитки "турецких потоков", то портовая инфраструктура на Черном и Балтийском морях, то "Ямал СПГ", то "Северный поток — 2". И Украина в экономическом смысле становится на гигантском Евразийском континенте по-настоящему независимой. В смысле — от ее существования в самых различных сферах человеческой деятельности на континенте начинает не зависеть ничто.

Это совсем не "отдаленные исторические перспективы". Все происходит, что называется, непосредственно здесь и сейчас: те же новые газопроводы, которые (как мы читали годами) "никогда не построят", начинают фактическую работу уже в текущем, 2019 году.

Совсем недолго осталось.

И чем бы ни закончилась "перманентная украинская революция", вне зависимости от ее исхода будущее этой территории по факту выглядит довольно печально. Потому как даже при самых радикально оптимистичных для нее сценариях развития событий — типа внезапного включения Украины в состав Российской Федерации или ЕС — транспортные потоки (далеко не только газовые) все равно теперь пойдут в обход: слишком много денег соседей в это хозяйство вложено. И терять их теперь никто не захочет.

Да и было бы ради чего.

В складывающейся экономической конфигурации максимум, который мог бы быть предложен "молодой европейской демократии" как русскими, так и европейцами, — это что-то типа "европейской Аргентины". Той самой "сельскохозяйственной сверхдержавы", о перспективах которой им так долго талдычили американцы.

Но есть одна небольшая проблема: у соседей — что в ЕС, что в России — есть еще и свое сельское хозяйство и, соответственно, свои сельхозпроизводители.

Поэтому кто бы ни победил в "гибридной революционной борьбе", проигравший и так понятен. И в общем, судя по всему, заранее назначен: это — украинский народ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.