"В других странах так поступят с мечетями": что ждет собор Святой Софии

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Предложение превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть Эрдоган озвучил под благовидным предлогом — дать возможность верующим разных конфессий посещать святыню бесплатно. Ведь сейчас это музей, и вход стоит порядка десяти долларов. Однако оппоненты видят в этом очередной шаг в сторону исламизации светской страны. Что стоит за инициативой турецкого лидера — выяснила Ксения Мельникова в колонке для РИА Новости.

Давайте сделаем мечеть

"Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. И люди всех вероисповеданий смогут посещать ее бесплатно", — заявил турецкий лидер, добавив, что это станет своего рода ответом на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и суверенитет этого государства над Голанскими высотами.

© AFP 2019 / OZAN KOSE Эрдоган намерен преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

То, что глава государства покусился на некогда самый большой храм в христианском мире, вызвало гневные отклики за пределами Турции. В частности, власти Греции припомнили, что незадолго до этого Эрдоган разрешил ежедневно читать в соборе Святой Софии Коран во время Рамадана. Афины заявили, что "действия Анкары граничат с фанатизмом".

Собор Святой Софии, который в течение тысячи лет был главным православным храмом, имеет большое значение для христиан по всему миру, в том числе для российских. Согласно легенде, именно здесь послы князя Владимира впечатлились красотой богослужения, что повлияло на решение будущего равноапостольного святого крестить Русь в православие. В 1453 году после захвата Константинополя турками из собора сделали мечеть. В 1935-м по решению первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка сооружение превратили в музей. По его словам, делалось это для того, чтобы примирить православных и мусульман.

Через пятьдесят лет комплекс включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Неудивительно, что представители этой международной организации не поддержали инициативу Эрдогана, предложив рассмотреть ее на заседании профильного комитета.

Футболист-исламист

Отношения президента Турции с исламом далеко не однозначны и весьма интересны. Будущий лидер страны в детстве хорошо играл в футбол. Тренеры прочили ему большую спортивную карьеру, но отец, будучи правоверным мусульманином, в какой-то момент запретил сыну "позорить семью в коротких трусах". Покорно приняв волю отца, Реджеп ушел из футбола и отправился в религиозную школу имам-хатибов (проповедников).

© AFP 2019 / Bullent Kilic На улице города Ялова после предвыборного митинга кандидата в президенты от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции. 15 июня 2018

Амбициям, не реализованным в спорте, Эрдоган дал ход в политике. Взлет в этой сфере был стремительным. Вначале будущий президент проявил себя в молодежных организациях исламистских партий. Потом пришел во "взрослую" политику. В 1994 году стал мэром Стамбула и снискал симпатии жителей мегаполиса, зарекомендовав себя как хороший хозяйственник.

После развала Османской империи вплоть до начала ХХI века Турецкая Республика развивалась в рамках модели "свободного мира". Страной управляли придерживающиеся западных образцов политики.

Гарантом светского пути Турции была армия. Если избранные демократическим способом лидеры принимали крен в сторону исламизма, на сцену выступали офицеры вооруженных сил и свергали заигравшееся правительство. Военный переворот стал едва ли не конституционной нормой. Так в стране сохранялся светский режим — армия играла роль стражей заветов Ататюрка.

Эрдоган и его соратники учли ошибки разогнанных военными исламистских организаций и создали Партию справедливости и развития (ПСР). Они позиционировали себя как центристы, сосредоточившись на экономических лозунгах, и не прогадали.

С 2002 года ПСР постоянно формирует правительство. На руку Эрдогану сыграл в начале нулевых и Евросоюз. Одним из условий, открывавших Анкаре перспективы членства в ЕС, было снижение влияния военных. Таким образом ислам постепенно возвращался в сферу публичной политики. Эрдоган шаг за шагом переделывал систему общественных отношений под себя.

Для начала он заручился поддержкой лидеров религиозных групп. Политик всегда подчеркивал, что он истинный мусульманин: соблюдает пост, не употребляет алкоголь и посещает мечеть. Результат не заставил себя ждать — консервативный электорат стал регулярно поставлять Эрдогану и его партии голоса на выборах.

Исламизация по-турецки — процесс медленный, а вовсе не радикальный. Например, ПСР вскоре после прихода к власти выступила с инициативой закрыть ларьки с сигаретами и алкоголем, расположенные рядом со школами и университетами. Это предложение активно поддержали не только мусульмане, но и представители светской интеллигенции. Постепенно спиртное запретили продавать по ночам. После этого речь пошла о создании зон, где алкоголь вообще не продается.

Власти умело подают многие изменения под видом расширения демократических свобод. Например, сначала был снят запрет на религиозную одежду в образовательных и государственных учреждениях, а потом и в армии — оплоте светских ценностей. Получилось, что демократизация и исламизация в стране шагают рука об руку.

Помимо этого продолжается размывание оппозиционного электората — за счет предоставления гражданства мигрантам из арабских стран. Жители этих государств исповедуют консервативные ценности и готовы поддерживать политиков, взывающих к исламу.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Десятки жертв: случаи нападения на мусульман за последние годы

Неудавшийся путч в июле 2016 года дал Эрдогану официальный повод для массовых чисток в среде своих идеологических противников — военных выдавили из политики, многие из них томятся в тюрьмах.

Лидер исламского мира

Между тем глава государства стал примерять на себя роль мусульманского лидера — как раз начиналась "арабская весна", обещавшая победу исламистам в Тунисе, Сирии и Египте. Чтобы мобилизовать массы, он стал активнее прибегать к риторике в стиле неоосманизма — возрождения турецкого, "османского" могущества. Для этого, как во времена Высокой Порты и жившего в Стамбуле калифа всех правоверных, надо было воссоединить религию и государство — это не говорилось прямо, но следовало из намеков представителей власти.

Эрдоган многое делает для укрепления образа лидера исламского мира. Как он сам, так и его министры постоянно ездят в Европу, стремясь убедить проживающих там сограждан отдать за них голоса. В ЕС проживают, по разным оценкам, десять-одиннадцать миллионов этнических турок, почти у половины — турецкие паспорта. В последнее время зачастившие с визитами из Анкары и Стамбула эмиссары порядком надоели европейским властям, не скрывающим раздражения: в ЕС посчитали, что Эрдоган намеренно не дает турецкой общине интегрироваться в европейский социум.

Неслучайно и то, что лидер Турции отправил в Новую Зеландию представительную делегацию во главе с вице-президентом Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Послы выехали на другой конец света уже на следующий день после нападения радикала на две мечети в новозеландском городке Крайстчерч в середине марта. Анкара всеми силами поддерживает образ защитницы мусульман всего мира.

CC BY-SA 4.0 / Nserrano Собор Святой Софии в Стамбуле

"Он на это не решится"

Президент старается показать, что он стремится возродить некогда утраченное величие Османской империи. С одной стороны, под руководством Эрдогана страна продвинулась в сторону исламизации, однако с другой — он не сможет полностью демонтировать наследие Ататюрка, уверен турецкий политолог Серкан Демирташ. "Президент Турции и его соратники, прекрасно понимая, насколько болезненно граждане страны относятся ко всему, что связано с основателем республики, не решатся покуситься на святое. Отдавая себе отчет, что турецкое общество сейчас и так очень сильно поляризовано, правящая партия вместе с Эрдоганом не хочет еще большего общественного раскола", — пояснил эксперт.

© Sputnik Томас Тхайцук Хаджимба поручил изучить вопрос строительства мечети в Абхазии

ПСР уже 17 лет у власти, однако в Турции, как в большинстве развитых западных стран, по-прежнему легализована проституция, работницы секс-индустрии наряду с представительницами других профессий получают пенсии. На международных рейсах государственная авиакомпания "Турецкие авиалинии" бесплатно раздает пассажирам алкогольные напитки. Да и программа самой Партии справедливости и развития полностью основана на гражданском праве — там нет ни строчки о шариате.

Конечно, Эрдоган иногда пробовал прибегать к популистской религиозной риторике. Например, как-то попытался приравнять адюльтер к преступлению. Однако это вызвало такое неприятие и сопротивление в государстве, что он сразу отказался от этой идеи. Внутри страны в своих выступлениях Эрдоган рассуждает больше о величии нации, изредка допуская в речь вкрапления на темы ислама.

Сейчас на кону — исход муниципальных выборов, которые состоятся 31 марта. "Обещание Эрдогана о возможном превращении собора Святой Софии из музея в мечеть — не более чем предвыборная риторика. Пока в ряде крупных городов лидируют представители оппозиционной партии.

© AFP 2019 / Adem Altal Штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция

Всего за несколько дней до сделанного заявления Эрдоган сам говорил, что подобная инициатива невозможна, потому что в противном случае в других странах могут так же поступить с древними османскими мечетями, например, где-нибудь в Сербии. Уверен, что президент на это не решится", — считает Серкан Демирташ.

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