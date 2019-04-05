От Кузи до Маси: почему мы так любим прозвища

Прозвища - явление обыденное, но почему-то у нас в Абхазии оно приобрело особенно широкий размах и стало практически вторым именем, если не основным. Мы даже не замечаем, в какой момент прозвище переходит во взрослую жизнь и становится главным идентификатором личности в повседневном общении.

Распространенные в Абхазии прозвища можно примерно сгруппировать по нескольким признакам.

Производные от имен. Это даже не прозвища, а сокращенные варианты имени или фамилии: Фата, Мадя, Сайка, Бесик, Хасик, Квиц, Кварц и тому подобные. Вариантов одного имени может быть много, и отличаться они будут удивительным разнообразием. Например, Темо - эдакое классическое сокращение имени Темыр (Темур, Тимур). Дальше больше: Темча - звучит по-родственному нежно, Темка - это скорее всего кто-то из ваших близких приятелей или друзей, Темурик и Тимука - ласковые детские прозвища, а, например, Тима или Тема - вообще не из нашей оперы, в Абхазии к Темуру так вряд ли кто-то обратится. Вот, интересно, иностранец с ходу понял бы всю эту "кухню"?

Оригинальные прозвища, отражающие особенности внешности, характера, поведения человека: Рыжик, Тарс, Тормоз, Пынца, Шкаф и тому подобные. В таких прозвищах часто заключено много интересного: видны в них и буйная фантазия, и наблюдательность, и даже умение выделить в человеке какие-то скрытые черты.

Прозвища из детства. Ласковые прозвища, адресованные детям, как говорится, от избытка чувств, которые "приклеиваются" на всю жизнь. Вот, например, сколько взрослых Кузь, Мась и Ляль вы знаете? Я - как минимум, по трое. Сюда, наверное, можно еще причислить двух моих знакомых "дядь Анзориков". Добавление уменьшительно-ласкательных суффиксов с переходом во взрослую жизнь - тоже привычная для Абхазии практика.

© Sputnik / Илона Хварцкия Лайфстайл по-абхазски

Полноценные вторые имена, которыми называют в соответствии с традициями. Как известно, в абхазской семье было множество обычаев и запретов, связанных с именами. Например, родня мужа называла молодую невестку новым именем. А она в свою очередь давала новые, обязательные только для нее, имена старшим родственникам мужа. У свекра моей бабушки было два брата, которых звали Шькуакуа (белый - абх.)и Куацэара (черный - абх.). Невестки, конечно, не имели права произносить их настоящих имен, кроме этого, цвета тоже были "под запретом". Бабушке было уже за восемьдесят, а она по-прежнему не называла белое белым, а если слово все же нечаянно проскальзывало, она била себя по губам и просила прощения у Бога. Конечно, сегодня таких строгих ограничений уже нет, но традиции, связанные с именами, в некоторых семьях по-прежнему сохраняются.

И последняя категория, пожалуй, самая загадочная - прозвище, или второе имя, которое по звучанию не похоже на основное, не связано с особенностями человека, не имеет отношения к традициям и, в принципе, по логике вещей вообще не должно было возникнуть. Вот, меня зовут Эсма. Но чаще всего я - Катя. Как и зачем с подачи старшей сестры я из Эсмы превратилась в Катю, никто из домашних мне так и не смог внятно объяснить. Был период, когда второе имя мне не нравилось, да что там скрывать, оно меня откровенно бесило, и я всячески пыталась с ним бороться. А потом поняла, что все усилия напрасны и "откреститься" от него мне все равно не удастся, просто приняла "Катю" как данность

Молчать нельзя говорить: что не поделил абхазский свекор со снохой>>

Было огромное количество курьезных и не очень ситуаций, связанных с тем, что меня по-разному называют - среди друзей, знакомых, родственников, в интернете, на улице, при переходе российско-абхазской границы (вот тут не очень курьезных, как вы понимаете). В социальных сетях я чаще всего указываю оба имени, а когда меня спрашивают, все-таки Катя я или Эсма, со вздохом отвечаю: как вам больше нравится. И что самое удивительное, у моей дочки тоже есть прозвище, а я явно не вхожу в число тех, кто называет ее по имени. Вот, что тут поделаешь!

А вас как называют?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.