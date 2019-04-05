Выход там же, где вход: чего не ждать от президентских выборов

И вот тут можно было бы собраться с силами, чтобы вдохнуть поглубже, потому что выборы в Абхазии, как показывает история, это, как правило, митинги, нешуточное противостояние сторон и накал страстей. Но этот раз, похоже, станет исключением, и выборы 2019 пройдут мирно и даже пассивно.

© Sputnik Томас Тхайцук Назначена дата проведения президентских выборов в Абхазии

Это равно, как повод порадоваться, хотя бы тому, что туристический сезон не под угрозой, так и тревожный симптом: а не потеряли ли мы окончательно веру в светлое будущее, что все нам не мило.

Политики и народ сегодня в Абхазии как разочаровавшиеся друг в друге супруги: прошла любовь, нет больше страсти. Не зря в абхазском сегменте интернета в эти дни распространился мем: "Нам не нужно выбирать президента. Нам нужно немного побыть одним, пожить для себя". Посыл вполне себе однозначный, и взаимный, ведь и абхазским политикам, судя по тому, как неохотно и долго они впрягаются в президентскую "гонку", надоело заигрывать с избирателем.

А все потому, что мы все слишком хорошо друг друга знаем. За 15 прошедших лет у власти были все. Сначала одни, потом другие, потом и те и другие вперемешку, и снова по кругу. Главы правительства и вовсе сменялись в последние годы с поразительной частотой. Колода карт абхазской политической элиты тасуется все эти годы каждый раз одними и теми же картами верх. А воз и ныне там. Никому из них не удалось навести порядок на местах, обеспечить заметный рост зарплат, пенсий и пособий, создать эффективную систему управления. Уже даже не секрет, что власть воспринимается скорее как доступ к освоению бюджетных средств, чем возможность на что-то действительно влиять и реформировать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изменены правила голосования на выборах в Абхазии

В такой ситуации очень маловероятно, что кому-либо из действующих политиков удастся вывести людей на площади, (если вдруг у него возникнет такая мысль). Не поверят, не пойдут. Время последних романтиков, похоже, вышло.

Возможно, стране нужна свежая кровь, появление новых лиц, тех, кто еще не успел испортить себе репутацию на государственной службе. Но и это не выход, чтобы вдохнуть жизнь в наше впавшее в апатию общество. Вряд ли можно стать президентом, если ты ничем особым еще не запомнился и похвастать можешь только тем, что ты "не из этих".

Спустя 25 лет после Большой Победы, с которой и началось становление современного молодого государства, мы снова оказались на распутье: налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - жизнь потеряешь, прямо пойдешь - жив будешь, да себя позабудешь. Мы пока предпочитаем стоять на месте.

Вся наша беда в том, что мы верим в миссию, который появится и решит все проблемы: и народ заживет, и страна расцветет, и клопы выродятся. Однажды такой человек уже появлялся и перевернул ход истории, обернув все в нашу пользу.

Теперь мы все ждем чудо-управленца, которому одному будут известны все верные решения, который мыслит креативно и наверняка знает, как вывести страну из застоя. Но чем больше мы друг на друга смотрим, тем меньше верим, что такой найдется. Вот и вся причина великой абхазской депрессии.

Возможно, еще немного, и мы, наконец, поймем, что единственный наш выход – просто начать работать. Каждому на своем месте и добросовестно. Это наверняка не решит всех проблем, но может заметно сократить их количество. Давно уже замечено, работа – лучшее лекарство от депрессии.

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