Танец с пандой: Китай — спаситель Европы или системный соперник

Европа наконец проснулась и стала вести себя жестко с покупающим ее на корню Китаем. По крайней мере, так выглядят первые несколько строчек информационных сообщений "глобальных" массмедиа, по которым широкая публика вроде как должна усваивать все происходящее в мире.

Речь о прошедшем в столице "единой Европы", Брюсселе, саммите Китай — ЕС. За этим громким названием скрывается регулярно проходящая встреча трех человек — глав китайского правительства, Еврокомиссии и Европейского совета. В данном случае Ли Кэцяна, Жан-Клода Юнкера и Дональда Туска. Итогом беседы иногда становится совместный документ. А иногда и не становится, и как-то раньше не раз все обходилось без него, пишет автор РИА Новости Дмитрий Косырев.

© AFP 2019 / BRENDAN SMIALOWSKI "Дружественный огонь": американские санкции подрывают экономику ЕС

За этой бюрократической забавой сейчас скрывается, без малейшего преувеличения, слом и перестройка всей конструкции нашего мира. Вопросы ставятся так: а Европа — это, вообще, что, кому и зачем она в будущем мире нужна, как ей жить, с кем и на каких условиях иметь дело? И существует ли единый Запад (то есть альянс европейцев с США), и что такое Китай — друг, враг или так?

Если считать ЕС одной экономикой, если учесть, что у европейцев главные торговые партнеры — это США и Китай, а для Китая уже 15 лет как главный торговый партнер — ЕС (годовой товарооборот приближается к 700 миллиардам долларов)… И если вдобавок помнить, что США весело разваливают прежнюю конструкцию отношений и с европейцами, и с китайцами, то… То в общем на самом деле все сложно и серьезно.

Насчет пробудившейся европейской жесткости к Китаю отметим, что речь на брюссельском саммите и вокруг него шла об условиях торговли и инвестирования. Только бизнес — и ничего больше. Помнится, пару десятилетий назад нам (смотри выше) положено было понимать, что такие же саммиты вели речь, по сути, о превращении Китая в часть, как это ни странно, Запада.

То есть европейцы читали на этих саммитах лекции насчет прав человека и хорошего политического устройства, а их собеседники жадно приникали к источнику передовых западных технологий в обмен на правильное поведение.

Мир, в котором возможно было так подавать эту схему отношений, ушел навсегда. И сейчас на саммите главная драка шла вот по каким вопросам: когда Пекин проведет давно обещанные рыночные реформы — например, перестанет субсидировать те или иные отрасли экономики, то есть создавать для своего бизнеса неправильные конкурентные преимущества в общении с европейцами.

Жесткость ЕС объясняют экономическим (на самом деле стратегическим) нападением США на Китай. Напомним: торговая война — то есть переговоры между Пекином и Вашингтоном на указанные темы — находится на завершающей стадии, якобы вот-вот будет подписано опять же жесткое для азиатского гиганта соглашение. Формальный повод для драки — в том числе субсидии и прочая поддержка китайского бизнеса, то есть та же нечестная конкуренция. И сейчас, почуяв запах китайской крови, европейцы якобы тоже начали давить на неуступчивого партнера.

И надо же было случиться такому, что ровно в день брюссельского саммита пришел твит от президента Дональда Трампа, где он пригрозил: европейский бизнес ждут пошлины на товары стоимостью в 11 миллиардов долларов в год. Потому что бизнес Старого Света безбожно обманывал США, субсидируя некоторые свои отрасли. В общем, это драка всех против всех, с одинаковыми обвинениями.

В результате получается замысловатый танец европейцев с пандой, в котором видимость (особенно на потребу американской публике) — это одно, а то, что происходит за кулисами, да и попросту в реальной жизни, — другое.

Кстати, китайских туристов в Европе уважительно называют пандами, и это им нравится. Дракон с зубами как символ Поднебесной империи отступил на второй план. Это вроде бы частность. Но за ней тот самый вопрос: а что такое Китай для Европы на самом деле? И тут выясняется, что единства по нему нет, как и по множеству других вопросов.

© Sputnik / Алекс Панциков Железная леди ЕС решила бороться с китайской угрозой

Вообще-то, у нас здесь продолжение сюжета двухнедельной давности, когда глава КНР Си Цзиньпин побывал с визитом в Италии, Монако и Франции и, в частности, подписал с итальянцами пакет из 29 соглашений. Включая документ о присоединении Италии к китайскому плану по экономической переделке мира ("Пояс и путь"). Это было неким водоразделом по вопросу: а что для вас Китай?

Сразу как-то стало ясно, что внутри ЕС есть балтийская группировка, которая к панде относится примерно как к медведю (России) — просто не любит, и все.

А еще есть группа стран Центральной и Восточной Европы, и на встречу с ней в Дубровнике (Хорватия) как раз и поехал Ли Кэцян с нудного брюссельского саммита. Стран этих 16, торговля с ними не просто достигла 82,23 миллиарда долларов в прошлом году, она выросла на 21% — это рекорд. И теперь есть Италия, которая вместе с Грецией перешла в лагерь "друзей панды".

Кстати, это противостояние "балтийцев" и "средиземноморцев" до смешного напоминает ситуацию с тем, кто и как в ЕС относится к санкциям против России и к сотрудничеству с Россией.

© Sputnik / Алексей Витвицкий "Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина

В итоге в последние год-два начала формулироваться идеология тех, кто считает: ну так же нельзя — Пекин не просто становится главным экономическим партнером ЕС, он начинает доминировать и политически, растаскивает альянс на части. Тут родился известный документ Еврокомиссии, в котором эту страну обозвали "системным соперником" и где есть тезис нынешнего главного идеолога Старого Света, президента Франции Эммануэля Макрона, насчет того, что "время европейской наивности" (в отношении Китая) прошло. Вот она, новая жесткость на радость США.

Да, но зачем тогда тот же Макрон накануне подписал с тем же Китаем экономические соглашения на сумму 20 миллиардов долларов? Это ведь примерно как в случае с Италией — цифры похожи.

В итоге получается картина типичного для европейцев двуличия. В реальной жизни их выживание, спасение от бед зависит от Китая, они вместе или поодиночке будут работать с ним и дальше (лучше вместе, а иначе зачем Европе Брюссель?). Попытки США помешать своим атлантическим конкурентам, например, пользоваться высокими технологиями Huawei будут мягко блокироваться. Но при этом Европа, на радость американцам, стала в отношении Пекина жесткой-жесткой — говорит разные слова из прошлой эпохи.

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