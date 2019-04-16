Порошенко идет в последний бой

Такое катастрофическое обрушение прогнозов для Петра случилось на этих днях, и опирается оно на последние исследования рейтинга кандидатов, пишет автор РИА Новости Нюра Н. Берг. Они показывают со всей очевидностью — во втором туре президентских выборов побеждает Владимир Зеленский. Петр Порошенко же не имеет ни одного шанса догнать и перегнать соперника. Соотношение 70:30 невозможно перебить ни скандалами, ни кампанией по дискредитации визави, ни художественными креативами, ни даже массовой фальсификацией.

© Видео RUPTLY Концерт вместо дебатов: Порошенко не дождался Зеленского на дебаты

Казалось бы, самым разумным для действующего президента было бы выступить с заявлением в духе "я устал, я ухожу" и сохранить лицо, каким бы оно ни было. Но нет, не таков Петр Алексеевич, чтобы, как выразился один киевский острослов, перестать пилить золотые гири, даже понимая, что они безнадежно чугунные. И хотя народ ясно дает понять президенту, что более не желает его видеть ни при каких условиях, президент ясно дает понять народу, что в гробу видал он его желания…

На днях Порошенко собрал лучшие силы своего именного политического блока и объявил — кампанию необходимо перевести в предельно жесткий формат и победить соперника нокаутом. Степень реалистичности этой идеи как нельзя более ярко характеризует воспаленный образ мыслей гаранта. До выборов осталось чуть больше недели, и публика гадает, к каким же еще средствам прибегнет штаб Порошенко, если на сегодняшний день, кажется, вычерпана вся грязь из политического отстойника. Украинцы, которые в большинстве своем уверены, что Порошенко президентом больше не быть, наблюдают за хаотичными креативами штабистов с брезгливым недоумением: то ли политтехнологи пустились во все тяжкие и дают клиенту советы один хуже другого, то ли сам Порошенко понуждает их не стесняться в средствах во имя победы. В бой брошены все резервы — психоанализ для чайников, НЛП-технологии, провокации, вербальные и невербальные манипуляции, лобовые и иезуитские решения, а также, разумеется, классический подкуп избирателей, но ситуация лишь последовательно ухудшается.

© AFP 2019 / Genya Savilov Пять отличий между Зеленским и Порошенко

Так, с треском провалилась кампания завешивания городов и весей бесчисленными билбордами, на которых Петр Алексеевич в одиночку ведет крестовый поход против президента России Владимира Путина. Психологический трюк очевиден — ставя два портрета рядом, технологи пытались внушить избирателю идею о политическом равенстве изображенных людей. Петр Алексеевич, по замыслу криейторов, как бы становится достойным соперником Владимира Владимировича по силе духа, уму и воле и благодаря этому надувает свой рейтинг, подъедая, вампиря реальный чужой авторитет и политический вес. Увы, искушенная публика идею отвергла и высмеяла, манипуляция не сработала, но даже после публичного признания Порошенко в том, что ход был неэффективным, рекламные плоскости циклопических размеров с улиц не убрали.

Незаметно для самого себя Порошенко становится шутом самого низкого пошиба, чьи судорожные попытки переломить ясный и неотменимый уже тренд напоминают ужимки неудачливого стендапера. Чем больше тот старается, тем угрюмее чугунное молчание публики. "Мне, — как бы намекает народ, давший миру Гоголя, — лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот".

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Не помогает бешеная активность порохоботов, объявивших срам с билбордами, разумеется, коварством русских. Те, якобы, навязали украинцам этот водевильный дискурс с единственной целью — отвлечь их внимание от действительно важных тем, погрузить в мир разрушительных иллюзий, создать симулякры и заразить ими наивных, горячих и внушаемых граждан, чтобы отвлечь от поступательного движения в Европу. Позор технологов и штабистов очевиден, но судить их сложно. Задача победить любой ценой в заведомо провальной ситуации заставляет делать одну ошибку за другой, имитируя бурную деятельность.

И все равно — ни шагу назад. В эти дни по интернету раскатывается новый ролик, и он уже не смешной. На видео грузовик сбивает Зеленского — и это выглядит прямой и однозначной угрозой. Охнули даже видавшие, кажется, все завсегдатаи ютьюба и социальных сетей: мол, пробито дно дна. Что еще придет в голову крысе, которая мечется с подожженным хвостом, бог весть, поэтому охрану Владимира решено усилить.

Сам же Петр Порошенко все эти дни занят "дебатами" с самим собой. Процесс широко освещается главными и второстепенными телеканалами страны и взволнованной армией порохоботов, благоговейно отслеживающей каждый шаг на этом пути.

Совершенно никчемной признана и попытка Порошенко очаровать русскоязычное население Украины, которое он пять лет последовательно унижал. Внезапное объявление публике секрета Полишинеля — я, мол, тоже русскоязычный — не растопило ледяные сердца. Напротив, жалкое заигрывание с ненавидящим его электоратом Юго-Востока и даже Центра Украины только еще больше обрушило рейтинг. Ибо кандидат может быть кем угодно, но суетливости, заискивания и истерических судорог электорат ему не прощает — ни свой, ни чужой.

…Сразу после первого тура Порошенко обратился к избирателям Зеленского, пытаясь привлечь на свою сторону молодой электорат. Обращение эффекта не возымело. Тогда на странице в социальной сети президент внезапно поменял тяжеловесный пафосный стиль на развязно-молодежную эстетику. "Гайз" и "френды" высмеяли и этот креатив.

И вот, пожалуй, апофеоз. "Я подчеркиваю, что ни к каким коррупционным схемам президент Порошенко не был причастен. Я утверждаю и подчеркиваю это. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах. Я с совершенно чистой совестью вам это говорю и честно смотрю в глаза — в том числе и правоохранительным органам", — заявил Петр Алексеевич. Где-то в этот момент дружно зарыдали панамские офшоры, мальдивские отпуска, вилла в Испании, то и дело выявляемые неучтенные активы, рост доходов в сотни раз, наконец, грязный и очень громкий скандал с "Оборонпромом"…

Президент не может остановиться, не может помолчать хотя бы день, его несет какая-то жуткая волна саморазрушения. Полностью отключена рефлексия и самоирония, сверхценная идея уверенно перерастает в оформившуюся паранойю. Кампания Порошенко становится все более агрессивной и все более хаотичной. Кусками отваливаются от него группки бывших соратников, сервильных журналистов и политологов, потихоньку ищут новую кормовую базу проворные порохоботы.

Создается полное ощущение стремительно нарастающей паники, сопровождающейся серией все более бессмысленных и беспорядочных телодвижений, каждое из которых последовательно усугубляет очевидный провал. Кажется, легче верблюду пройти через игольное ушко…

Между тем анализ высказываний тех соратников Петра, которые все еще с ним, ясно показывает — президент не остановится ни перед чем. Министр обороны Полторак, например, анонсировал новый провокационный проход через Керченский пролив…

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