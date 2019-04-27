Пекин опять победил: три сюжета вокруг "Пояса и пути"

Проект "Пояс и путь" — это попытка множества государств выстроить систему партнерства с самой большой экономикой мира, и у каждой страны тут своя история, считает автор РИА Новости Дмитрий Косырев.

Успех проходящего 25-27 апреля пекинского форума "Один пояс, один путь" стал очевиден уже в день его открытия, судя по тому, кто приехал на встречу и какие острые, конфликтные ситуации глобального масштаба стоят за участием этих людей, пишет автор РИА Новости Дмитрий Косырев.

Давайте посмотрим на три важных сюжета. Хотя на самом деле их в рамках форума намного больше. Да иначе и быть не может, поскольку "Пояс и путь" — это попытка множества государств выстроить систему партнерства с самой большой экономикой мира (США по паритету покупательной способности валют давно уже на втором месте) и у каждой страны тут своя история. Партнерство это хотя и начиналось с чисто экономических вопросов, сегодня не может не быть политическим проектом. Вот к этому фактическому столкновению американского и китайского мира в итоге все и пришло. А форумы — любые — интересны не сами по себе, а тем, как на них подобные глобальные схватки проявляются.

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Сюжет первый, касающийся приезда в Пекин российского президента Владимира Путина. Он может быть обозначен фразой "Большое евразийское партнерство", поскольку именно о нем идет речь в интервью Путина китайскому ресурсу "Жэньминь жибао" накануне приезда.

Дело в том, что российско-китайских проектов, имеющих отношение к "Поясу и пути", много. Это и Северный морской путь, по которому уже начались поставки в Китай нашего газа, и экономический коридор КНР — Монголия — Россия, и еще десятки других. Но стратегический смысл происходящего в том, что России "Пояс и путь" нужен как направление развития не только национальной экономики, но и экономики ее партнеров по евразийскому пространству.

Проще говоря, всем должно быть хорошо. Не может такого быть, чтобы одна Россия (или какое-то еще государство) получала выгоды от сотрудничества, а прочие остались бы в стороне. А вот как конкретно это сделать, как увязать в единой стратегии множество проектов — это серьезная работа и она еще только начинается.

Если вы строите какие-то портовые сооружения, дороги или новые системы связи (а "Пояс и путь" этим в основном и занят), то неизбежен вопрос о политическом влиянии тех, кто в этом занят и кто потом будет пользоваться этими сооружениями.

Тут у нас возникает второй сюжет под названием "Похищение Европы".

Вспомним недавнюю сенсацию, когда новое — и евроскептическое — правительство Италии подписало с Китаем рамочное политическое соглашение о присоединении к "Поясу и пути" и к нему еще целый пакет соглашений более конкретных. Тогда можно было встретить заявления, что это единственное европейское государство, решившееся на такой шаг.

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Но на форумах типа нынешнего всегда циркулирует множество обобщенных данных. Из которых мы видим, что среди формальных партнеров "Пояса и пути" значится еще Греция (и ее ведущий порт Пирей), причем это давно известный факт. Среди партнеров-подписантов также Австрия, Люксембург, и вот сейчас, накануне встречи в Пекине, стало известно, что приедет президент Швейцарии Ули Маурер, который тоже подпишет соответствующий документ.

Но документы у всех разные. И здесь выявляется тонкость ситуации с "Поясом и путем". Это довольно расплывчатый проект, он не требует каких-то одинаковых для всех соглашений — клятв о вступлении и тем более блоковой дисциплины после подписания таковых. "Пояс и путь" — что-то вроде общего направления движения, и никто не требует разрыва с прежними партнерами, чтобы обрести новых.

А вот и третий сюжет вокруг форума, и его надо снабдить заголовком "Где долговая ловушка?".

Суть в том, что американцы предупреждают об опасности "Пояса и пути", поскольку если Китай в рамках своего проекта дает вам кредиты на их выполнение, то вы якобы попадаете в недопустимую зависимость от него.

Бороться с этой по-детски простой идеей можно в целом — и на форуме в Пекине это делается. Вот общая статистика по Африке : в 2018 году континент был должен на 36 процентов МВФ и Всемирному банку, а Китаю — только на 1,8 процента. Кто расставляет ловушки? И может быть, за мягкими и долгосрочными займами Пекина идут как раз для того, чтобы избежать другой западни?

Так или иначе, возможные китайские инвестиции в "Пояс и путь" на обозримый период оцениваются в триллион долларов, а США, борющиеся с Китаем за влияние в мире, способны выделить на соответствующие кредиты, возможно, 60 миллиардов. Разница есть, не говоря о том, что Китай, в отличие от Запада и его финансистов, подчеркнуто никого не учит правильной политике, государственному устройству или ценностям.

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Но есть и более локальные ситуации вокруг "долговой ловушки". Несколько стран, от которых накануне пекинского форума ожидали заявления, что они выходят из партнерства, потому что Пекин загнал их в долги, — это Малайзия и Пакистан, а также Мальдивы и Шри Ланка. Соответствующая работа с ними велась, главное же было в том, что во всех перечисленных случаях там к власти пришли новые люди. И они пообещали начать с серьезного разбора тех кредитов, которые взяли у Китая прежние правительства.

Разобрались.

В Пакистане говорят, что с момента вступления страны в "Пояс и путь" инвестиции пошли вверх, особенно от Саудовской Аравии, Катара, Малайзии и России. В Малайзии после долгих разговоров о том, как прежняя власть разорила страну займами, переподтвердили ключевую часть китайских проектов — правда, выговорив себе еще более выгодные условия, чем раньше. Лидеры обоих упомянутых государств приехали на форум. Примерно такая же картина в случае со Шри Ланкой и Мальдивами.

Из этой истории извлекаем выводы: "Пояс и путь" в целом хорошая идея, а условия ее выполнения с Китаем можно и нужно обсуждать.

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