"Или я, или Путин": США собираются заняться Украиной

Президентские выборы в США 2020 года будут в своем роде уникальными, проходя под знаком легкого привкуса фирменного украинского политического безумия. Оба главных кандидата будут обвинять друг друга в работе на Кремль, а лозунг "или я, или Путин" — станет едва ли не главным политическим месседжем.

Более того: история украинской авантюры Вашингтона станет важным источником компромата как минимум на одного из ведущих кандидатов, и это будет большой подарок для российской внешней политики, ибо благодаря американским внутриполитическим разборкам весь мир получит возможность вплотную познакомиться с грязным бельем организаторов "цветных революций", пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

© REUTERS / Jonathan Ernst Неоднозначная победа: кто выиграл на выборах в США и при чем здесь Россия

Несмотря на то что до праймериз Демократической партии еще далеко (и все расклады могут еще не раз поменяться), наибольшие шансы стать оппонентом Дональда Трампа на выборах 2020 года — сейчас у Джо Байдена, экс-вице-президента и одного из наиболее ярких сторонников агрессивной внешней политики США. По опросам Morning Consult/Politico, которые цитирует американское специализированное издание The Hill, в случае гипотетического выбора между Дональдом Трампом и Джо Байденом за последнего проголосовало бы на восемь процентов американцев больше, и для нынешней вашингтонской администрации это явный повод для беспокойства.

При этом у Байдена есть очень неплохие шансы выиграть праймериз, ибо, во-первых, он сам — насквозь системный политик, а значит, его, скорее всего, поддержит то самое "глубинное государство", на которое так часто жалуется Трамп. А во-вторых, он лидирует в опросах среди избирателей, симпатизирующих Демпартии, с 39% потенциальных голосов.

Однако, помимо очень неплохих результатов в опросах (которым, впрочем, не стоит доверять как истине в последней инстанции), появление на электоральном поле Джо Байдена привело к еще одному интересному феномену. Как критики, так и сторонники демократического кандидата утверждают, что за его успехами и провалами стоит российское влияние или даже настоящий заговор с участием Кремля.

Например, "руку Кремля", точнее "российскую кампанию по дезинформации и влиянию на выборы", якобы обнаружили в сексуальном скандале, разразившемся незадолго до того, как Байден объявил о своем участии в выборах.

В соцсетях началось активное распространение многочисленных фотографий (в достоверности которых нет никаких сомнений), демонстрирующих не совсем невинное поведение Байдена при общении с женщинами и девушками. Поведение Байдена стало предметом едких насмешек и обидных мемов, и (уже традиционная для США) реакция не заставила себя долго ждать: во всем обвинили Россию. Как пишет известный американский журналист Глен Гринвальд (которого нельзя обвинить в хоть сколь-нибудь позитивном отношении к нашей стране), указывая на один из примеров подобных обвинений:

"Уверен, что это не первый постинг такого рода, но это первый, который я увидел: за обвинениями в адрес Байдена стоит Россия".

И тут бесполезно говорить о каких-то доказательствах. Если в докладе спецпрокурора Мюллера (абсолютно бездоказательно) указывается, что Россия якобы занималась системным воздействием на американские выборы, то правоверному потребителю американских новостей в принципе не позволено сомневаться в том, что тлетворное российское влияние продолжает "стравливать американцев друг с другом". Демонстративная уверенность некоторых американских политиков и журналистов в том, что в США был гражданский мир и благолепное взаимопонимание ровно до момента, когда "русские тролли" открыли для себя доступ к фейсбуку и научили американцев расизму и презрению к политическим оппонентам, не может вызвать ничего, кроме улыбки. К сожалению, аргументированно спорить с этой позицией внутри США тоже нельзя — ибо спорящий будет немедленно записан в агенты КГБ.

© AFP 2019 / JEWEL SAMAD "Не делай этого": Америка умоляет Хиллари Клинтон не возвращаться

Впрочем, получить ярлык российского агента можно и в гораздо более невинных обстоятельствах. Оппоненты Джо Байдена тоже уверены в том, что Россия вмешивается в выборы, но указывают именно на Байдена как пророссийского кандидата. Экс-вице-президенту (которого вообще-то сложно заподозрить в симпатиях к России, особенно после украинских событий 2013-2014 годов) вменяется в вину его старая инициатива по созданию так называемой "комиссии Путин — Байден". О существовании "комиссии Путин — Байден" буквально до прошлой недели мир не даже не подозревал: комиссия фигурировала исключительно в планах самого Байдена, о которых вице-президент США якобы рассказал знакомому вашингтонскому аналитику, упомянувшему их в недавно рассекреченном письме в адрес Хиллари Клинтон. По большому счету, Байдену вменяется в вину то, что он хотел договориться о создании некой двусторонней комиссии по нормализации американо-российских отношений и хотел, чтобы это дипломатическое достижение было связано с ним лично. Получается, что по меркам современной американской политики уже сам факт желания хоть как-то договариваться с Кремлем (даже если это желание было высказано в далеком прошлом) будет считаться таким страшным пятном на биографии политика, что отмыться от него станет возможно только через принятие каких-то совершенно безумных санкций против России.

Судя по реакции Дональда Трампа в его личном твиттер-аккаунте, нынешний обитатель Белого дома был бы просто счастлив сразиться с Байденом на выборах. С одной стороны, Трамп сможет с удовольствием еще раз использовать свой имидж антисистемного политика, а избиратели вполне могут еще раз захотеть отомстить американскому истеблишменту за годы унижений, обеднения и крайне неудачную (с точки зрения обитателя "одноэтажной Америки") глобализацию. А лучшей мести, чем проголосовать за Трампа против Байдена, придумать в принципе невозможно.

С другой стороны, есть еще одна причина, по которой Байден крайне выгоден действующему президенту в качестве оппонента. Ему обязательно напомнят (возможно, даже с использованием новых данных от новых украинских властей) о тех выплатах, которые получал его сын на Украине, и том, как сам Байден хвастался увольнением украинского прокурора.

Одно из протрамповских СМИ назвало компромат на его конкурента "Украинским кошмаром 2020 года", и можно смело делать ставку на то, что в случае победы экс-вице-президента США в праймериз Демократической партии весь мир в течение многих месяцев американской избирательной кампании 2020 года будет слушать, как конкретно высокопоставленные чиновники администрации Обамы, в том числе семья Байдена, зарабатывали на постмайданной Украине.

Независимо от результатов выборов более эффективной антирекламы американским "цветным революциям" невозможно придумать. Может случиться, что американцы подтвердят многое из того, что ранее отвергалось как "российская пропаганда". Конечно, даже коррупция экс-президента США и ее последующее обнародование будут объявлены российским заговором, но по большому счету это уже не будет иметь значения. Даже наоборот: если американцы привыкнут к мысли о том, что всей их политической жизнью управляют из Москвы, то рано или поздно они смирятся с необходимостью договариваться с Россией, хотя бы для того, чтобы Кремль "назначил" им хорошего президента.

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