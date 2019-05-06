Зачем Трамп звонил Путину

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны 3 мая.

В пятницу по инициативе — как это принято говорить в дипломатическом обиходе — американской стороны состоялся полуторачасовой телефонный разговор российского и американского президентов. Национальные лидеры обсудили широкий круг вопросов: от Венесуэлы до ядерного разоружения.

Наибольший интерес СМИ и экспертов вызвал, пожалуй, сам факт общения двух президентов, пишет автор РИА Новости Ирина Алкснис.

Стоит напомнить, что в последний раз Путин и Трамп разговаривали почти полгода назад — на саммите G-20 в Аргентине, когда за пару дней до запланированных и согласованных переговоров американцы отменили встречу. Поводом для отмены тогда послужил российско-украинский инцидент в Черном море. В результате все ограничилось краткой беседой президентов в кулуарах форума.

И вот звонок из Вашингтона в Москву. При этом никаких из ряда вон выходящих происшествий, требующих экстренного общения двух лидеров, не наблюдается — своим чередом развиваются процессы, ставшие за последние недели, месяцы и даже годы уже привычными пунктами мировой политической повестки.

Ничего удивительного в том, что главным для наблюдателей стал вопрос, а почему, собственно, Трамп вообще позвонил Путину.

И ответ на него вполне очевиден: потому что может. Наконец-то.

© Sputnik / Алексей Никольский Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа

Учитывая, в какой токсичной внутриполитической среде проходит нынешнее американское президентство, возможность свободно совершать банальнейшее для руководителя страны действие — разговор с иностранным коллегой — стоит считать серьезным достижением для Трампа.

Можно сказать, что этим звонком американский президент отпраздновал собственное освобождение от "русского дела". Недавнее обнародование доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сняло с него всякие подозрения в сговоре с Кремлем на выборах президента США в 2016 году и в значительной степени освободило руки, которые до того были туго связаны в смысле любых контактов с Москвой.

Впрочем, думается, дело не только в официально подтвержденной несостоятельности выдвигавшихся против него обвинений.

Трампу есть что праздновать и во внутренней политике.

За несколько часов до разговора с Путиным стали известны крайне позитивные данные свежей статистики: безработица в США снизилась до 3,6 процента — минимальный показатель за почти полвека (с декабря 1969 года). Количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 263 тысячи, что почти в полтора раза больше прогнозов экспертов.

Ничего удивительного, что американское общество заметно улучшило отношение к президенту. В пятницу же Гарвардский центр американских политических исследований и Harris Insights and Analytics опубликовали результаты опроса, согласно которому две трети американцев (65 процентов) выступают против импичмента Трампа.

На этом фоне радикальные противники президента США продолжают ожесточенно "доить корову", которая официально признана не дающей молока. Например, настоящую истерику устроили журналисты CNN, для которых то, что Трамп не поднял в общении с Путиным тему "российского вмешательства в выборы", — свидетельство того, что лидеры "шутили" на эту тему. А член палаты представителей Марк Покан и вовсе заявил, что телефонный разговор с лидером России можно приравнять к государственной измене.

Учитывая обстоятельства, подобная одержимость антитрампистов теперь скорее добавляет американскому президенту очков, нежели наносит серьезный ущерб.

Однако если Трампа действительно можно поздравить с серьезным укреплением внутриполитических позиций, то на внешнеполитическом направлении все куда сложнее — и общение с Владимиром Путиным это подтвердило.

Несмотря на широкий круг обсужденных вопросов, основное внимание национальные лидеры уделили трем темам: Венесуэле, КНДР и стратегической стабильности в сфере вооружений (включая инициативу Трампа по заключению нового трехстороннего — Россия, Китай, США — ядерного соглашения).

Нетрудно заметить, что по всем трем темам нынешняя администрация США работает весьма активно, а вот похвастаться особыми успехами не может.

Недавний саммит на высшем уровне с Пхеньяном оказался фактически сорван. Инсайдеры утверждали, что американская сторона решила переиграть предварительные договоренности и прямо во время встречи с Ким Чен Ыном резко ужесточила требования, в результате чего мероприятие с треском провалилось. В Венесуэле американцы уже который месяц не могут добиться смены власти, причем на свержение Мадуро они поставили слишком многое, чтобы просто отступить.

И в обеих этих темах негромко, но отчетливо присутствует Москва, демонстрирующая куда более высокую эффективность. Это касается как недавнего визита лидера КНДР в Россию, так и активного российско-венесуэльского сотрудничества, в котором Штаты видят едва ли не главный фактор феноменальной по латиноамериканским меркам устойчивости Каракаса.

Что касается нового ядерного соглашения, то здесь очевидно лукавство Вашингтона, явно желающего, чтобы два главных конкурента — Россия и Китай — саморазоружились. Поскольку администрация Трампа при этом недвусмысленно топит другие, пока еще действующие договоры в сфере контроля за вооружениями, в частности СНВ-3 и ДРСМД, шансы, что Москва и Пекин себе во вред пойдут на поводу Вашингтона, выглядят стремящимися к нулю.

В результате складывающаяся картинка выглядит, скажем так, противоречивой.

За более чем два года президентства Дональд Трамп успешно справился с жесточайшей внутриполитической кампанией против себя, укрепляет собственные позиции внутри страны и наращивает шансы на второй президентский срок.

За это же время его администрация умудрилась допустить множество громких нелепостей и откровенных ошибок на внешнеполитическом направлении, дополнив те, что были совершены при Обаме. Как следствие, Штаты понесли существенный репутационный — да и экономический — ущерб. Например, Вашингтон, несмотря на все усилия, так не смог остановить строительство "Северного потока — 2", что закрыло проект захвата богатого европейского газового рынка.

Каким образом совмещается впечатляющая в своей результативности внутриполитическая работа Трампа с поразительными фиаско на международной арене, можно только предполагать.

Видимо, разгадку имеет смысл искать в предвыборной программе американского президента, неоднократно прямо заявлявшего, что Штаты не могут больше себе позволить статус сверхдержавы, выступающей в любой бочке затычкой. А раз так, положение глобального гегемона может служить для Трампа вполне годной разменной картой для достижения главной цели, которая про "сделать Америку снова великой".

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