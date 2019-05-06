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Супергерой по-абхазски: как "дед" Тимура Тания с "Мстителями" конкурировал

© Foto/ Screenshot: iVideos
Колумнисты
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Лев Рыжков
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В первые дни мая в российский прокат вышел фильм "Спасибо деду за победу". Фильм снимался в Абхазии, в нем играют абхазские актеры, звучат песни на абхазском языке.

Режиссером, продюсером, автором сценария, исполнителем одной из главных ролей – в общем, человеком, полностью ответственным за фильм, выступил Тимур Тания, звезда команды КВН "Нарты из Абхазии" и ведущий актер телепроекта "Однажды в России". Колумнист Sputnik посмотрел картину в одном из московских кинотеатров и делится впечатлениями.

Sputnik, Лев Рыжков

В кинотеатре, куда я отправился, фильм "Спасибо деду за победу" шел единственным сеансом. И я думал, что зрителей в зале будет очень мало. Тем более, что конкуренцию дебютной картине абхазского режиссера представлял блокбастер "Мстители".

Но зрители пришли. В основном, посмотреть про деда и победу пришли родители с детьми. И дети не производили впечатление недовольных. Можно было подумать, что они хотели на "Мстителей", а в зале сидят по воле родителей. Но нет. По ходу фильма дети хохотали вместе с папами и мамами.

Любитель гаджетов на родине предков

Фильм, как можно понять сразу, про деда. Уточняю - про деда юного Сандрика. Сандрик – обычный столичный мальчик десяти лет. Он любит гаджеты и не любит рисковать. Он трусишка. В самом начале фильма случайная девочка высмеивает Сандрика за то, что тот боится прыгнуть в бассейн. Папа у Сандрика – абхаз (Егор Бероев), мама – русская (Ксения Алферова). Абхазские дедушка с бабушкой за что-то не любят маму Сандрика. А подкаблучник-папа в результате этого семейного недоразумения десять лет не был на родине.

© Foto/ Screenshot: iVideos
Стоп-кадр из фильма "Спасибо деду за Победу"

Папа прогорел в бизнесе, и теперь должен опасному бандиту (в исполнении Фархада Махмудова) 100 тысяч долларов. Раздобыть эти деньги можно, только вырубив фамильную дубовую рощу. И вот папа мчится в Абхазию и берет с собой сына. Так Сандрик – маленький любитель гаджетов – оказывается в среде, совершенно чужой юному москвичу. 

Оборванные усы Гитлера

В абхазской деревне живет дедушка Сандрика Джамсух – почтенный ветеран войны. Его истории и есть самый смак фильма. Дедушка в них предстает пышным молодым джигитом с не менее пышными усами и в непременной черкеске вызывающе красного цвета  (дедушку в молодости исполнил сам Тимур Тания). Раз за разом бесстрашный дед сходится в поединке с повелителем зла – Гитлером. И каждый раз одерживает победу.

Режиссер Тимур Тания утверждает, что невероятную историю об оторванных гитлеровских усах услышал в свое время от собственного деда. Подвиги деда, конечно, гротескные. Как если бы в классе дети хвастались, чей родич – супергерой.

© Foto/ Screenshot: iVideos
Стоп-кадр из фильма "Спасибо деду за Победу"

Но смешные. Справедливости ради надо сказать, что новейшие российские патриотические блокбастеры – не сильно правдивее.

Для киноманов в пространстве фильма рассыпаны "пасхалки". Это такие узнаваемые моменты, которые мы могли видеть в фильмах великих мастеров. Например, в эпизоде, когда Сандрик стоит над бассейном и боится прыгнуть в воду, киноман узнает начальные кадры "Возвращения" Андрея Звягинцева. Поединки с Гитлером – это и аллюзия на "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино, и на "Голый пистолет" Лесли Нильсена. А деревенская жизнь – ну, чистый Эмир Кустурица.

Держаться корней

Фильм очень добрый. Не будет спойлером сказать, что все его герои меняются к лучшему. А почему? Потому что прикоснулись к родной земле и к житейской мудрости своего народа.

Есть в фильме и ценные детали, которые, что называется, нарочно не придумаешь. Это и единственный в деревне храмовый Wi-Fi с паролем "Спаси и сохрани", и рыбалка в гробу вместо лодки. Это и узнаваемые человеческие типажи, явно перенесенные на экран из реальной жизни.

Словом, фильм – хороший и добрый, и светлый, что, по нынешним временам, совершеннейшая редкость.

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