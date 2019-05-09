Прощай, "горбатый": имущество легендарного ЗАЗа выставлено на торги

Украинская Центральная универсальная товарная биржа на официальном сайте опубликовала список выставленного на продажу, пишет автор РИА Новости Дмитрий Лекух.
Обратной дороги нет.
На самом деле это весьма дурная история, потому что продаются не просто какие-то абстрактные двадцать два объекта имущества, среди которых склады, помещения, цеха, котельные и многое другое (общая стоимость лота, кстати, всего 419,3 миллиона гривен, или 15,8 миллиона долларов США — мягко говоря, недорого). Продается, в принципе, индустриальная история целой, чуть было реально не ставшей самостоятельной, страны.
Полностью.
Включая даже национальный фольклор и многочисленные анекдоты. Например, про то, как гаишник останавливает запорожец, а там — двенадцать человек, а тринадцатый в багажнике на гармошке играет.
Самое смешное, что это почти правда: тот "ушастый" был как-то удивительно вместителен, несмотря на внешне компактные габариты. И многие, к примеру, вспоминая свои студенческие годы, подтвердят: бывало, да. Ездили примерно вот так.
Были и более поздние анекдоты: "сталкивается запорожец с мерседесом..." — помните?
...Что тут можно сказать.
Постсоветская история Запорожского автомобилестроительного завода настолько тесно и символически переплетена с историей и судьбой самой постсоветской Украины, что иногда просто оторопь берет. ЗАЗ, безусловно, не был флагманом ни мирового, ни даже постсоветского автомобилестроения. Как и "ушастый" с "горбатым" не были предметами грез автознатоков. Но и сама Украина тех, домайданных времен тоже, наверное, была далеко не идеалом и не самым лучшим местом под солнцем: беззаконие, разъедающая общество насквозь коррупция, все выше поднимающий голову радикальный национализм. Но и у завода, и у страны просматривалось хоть какое-то будущее.
Теперь, увы — нет. И, что самое страшное, это уже навсегда. Даже если на этой выморочной территории что-то радикально поменяется в области "политической и экономической психиатрии" и больной придет в сознание. Дорогой и сложный процесс реабилитации проводить не будет никто.
Придется так и жить "экономическим инвалидом".
Простейший пример, хоть и немного из другой сферы. Все мы помним, как нелегко давалось Российской Федерации импортозамещение в области тех же вертолетных движков: до известных событий на Майдане Россия была основным покупателем продукции украинского объединения "Мотор Сич". Чего там говорить — они делали двигатели даже для наших крылатых ракет.
Отечественные моторостроители сумели эту тенденцию кардинально переломить (в ВПК полностью, в гражданских линейках — уже почти). А теперь подумайте, насколько сейчас российские предприятия, вложившие немалые средства в производство выпадающих звеньев в технологических цепочках, будут впоследствии заинтересованы это самое производство на Украину возвращать? Пусть даже и при самых благоприятных политических и прочих обстоятельствах.
Равно никто, вложив по-настоящему гигантские средства в собственную портовую инфрастурктуру на Черном море и Балтике, построив не только самые разнообразные терминалы, но и осуществив реально тяжкие работы по обустройству подъездных путей, не будет сильно заинтересован в модернизации ветшающих портов на нынешней украинской территории. То же самое, кстати, касается и железнодорожного сообщения: вряд ли у кого есть иллюзии насчет желания, например, того же Ростова потерять роль ключевого транспортно-логистического хаба. Да, раньше этот хаб располагался западнее, советская Украина вообще была крупнейшим железнодорожным узлом в СССР (даже поезда из Москвы в Сочи шли через украинские ветки). Но сейчас-то, когда уже вложены гигантские средства в объезд, кто ж даст эти транспортные потоки на Украину возвращать?
Нет уж. Никто Украине в этом захватывающем процессе и не помогал. Все сама, своими собственными ручками.
Прежняя, промышленная Украина уходит не потому, что ее кто-то "губит", она просто отмирает из-за несовпадения с новыми идеалами (ну, и с интересами западных конкурентов — но это уже неофициально). Вот и ЗАЗ закрывается и банкротится за копейки не по чьей-то злой воле, а именно потому, что он никому не нужен.
Как и территория, на которой он, к своему несчастью, оказался.
Прощай, "горбатый".
Нам будет тебя не хватать.
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