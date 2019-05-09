Прощай, "горбатый": имущество легендарного ЗАЗа выставлено на торги

Легендарный Запорожский автомобилестроительный завод, над продукцией которого посмеивались, но тем не менее ее с удовольствием покупали, приступает к распродаже имущества.

Украинская Центральная универсальная товарная биржа на официальном сайте опубликовала список выставленного на продажу, пишет автор РИА Новости Дмитрий Лекух.

Обратной дороги нет.

© Sputnik / Александр Полищук МИД России: Киев тормозит расследование событий 2 мая 2014 года

На самом деле это весьма дурная история, потому что продаются не просто какие-то абстрактные двадцать два объекта имущества, среди которых склады, помещения, цеха, котельные и многое другое (общая стоимость лота, кстати, всего 419,3 миллиона гривен, или 15,8 миллиона долларов США — мягко говоря, недорого). Продается, в принципе, индустриальная история целой, чуть было реально не ставшей самостоятельной, страны.

Полностью.

Включая даже национальный фольклор и многочисленные анекдоты. Например, про то, как гаишник останавливает запорожец, а там — двенадцать человек, а тринадцатый в багажнике на гармошке играет.

Самое смешное, что это почти правда: тот "ушастый" был как-то удивительно вместителен, несмотря на внешне компактные габариты. И многие, к примеру, вспоминая свои студенческие годы, подтвердят: бывало, да. Ездили примерно вот так.

Были и более поздние анекдоты: "сталкивается запорожец с мерседесом..." — помните?

...Что тут можно сказать.

Постсоветская история Запорожского автомобилестроительного завода настолько тесно и символически переплетена с историей и судьбой самой постсоветской Украины, что иногда просто оторопь берет. ЗАЗ, безусловно, не был флагманом ни мирового, ни даже постсоветского автомобилестроения. Как и "ушастый" с "горбатым" не были предметами грез автознатоков. Но и сама Украина тех, домайданных времен тоже, наверное, была далеко не идеалом и не самым лучшим местом под солнцем: беззаконие, разъедающая общество насквозь коррупция, все выше поднимающий голову радикальный национализм. Но и у завода, и у страны просматривалось хоть какое-то будущее.

© AFP 2019 / Genya Savilov "Или я, или Путин": США собираются заняться Украиной

Теперь, увы — нет. И, что самое страшное, это уже навсегда. Даже если на этой выморочной территории что-то радикально поменяется в области "политической и экономической психиатрии" и больной придет в сознание. Дорогой и сложный процесс реабилитации проводить не будет никто.

Придется так и жить "экономическим инвалидом".

Простейший пример, хоть и немного из другой сферы. Все мы помним, как нелегко давалось Российской Федерации импортозамещение в области тех же вертолетных движков: до известных событий на Майдане Россия была основным покупателем продукции украинского объединения "Мотор Сич". Чего там говорить — они делали двигатели даже для наших крылатых ракет.

Отечественные моторостроители сумели эту тенденцию кардинально переломить (в ВПК полностью, в гражданских линейках — уже почти). А теперь подумайте, насколько сейчас российские предприятия, вложившие немалые средства в производство выпадающих звеньев в технологических цепочках, будут впоследствии заинтересованы это самое производство на Украину возвращать? Пусть даже и при самых благоприятных политических и прочих обстоятельствах.

Равно никто, вложив по-настоящему гигантские средства в собственную портовую инфрастурктуру на Черном море и Балтике, построив не только самые разнообразные терминалы, но и осуществив реально тяжкие работы по обустройству подъездных путей, не будет сильно заинтересован в модернизации ветшающих портов на нынешней украинской территории. То же самое, кстати, касается и железнодорожного сообщения: вряд ли у кого есть иллюзии насчет желания, например, того же Ростова потерять роль ключевого транспортно-логистического хаба. Да, раньше этот хаб располагался западнее, советская Украина вообще была крупнейшим железнодорожным узлом в СССР (даже поезда из Москвы в Сочи шли через украинские ветки). Но сейчас-то, когда уже вложены гигантские средства в объезд, кто ж даст эти транспортные потоки на Украину возвращать?

Нет уж. Никто Украине в этом захватывающем процессе и не помогал. Все сама, своими собственными ручками.

Прежняя, промышленная Украина уходит не потому, что ее кто-то "губит", она просто отмирает из-за несовпадения с новыми идеалами (ну, и с интересами западных конкурентов — но это уже неофициально). Вот и ЗАЗ закрывается и банкротится за копейки не по чьей-то злой воле, а именно потому, что он никому не нужен.

Как и территория, на которой он, к своему несчастью, оказался.

Прощай, "горбатый".

Нам будет тебя не хватать.

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