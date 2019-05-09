Бывший День Победы на Украине: свастика наконец победила красную звезду

Украина, как известно, с некоторых пор отменила понятие "Великая Отечественная война" как таковое, переписала учебники и теперь, "вместе со всей Европой", отмечает 8 мая День памяти и примирения.

Это решение — важная часть украинского каргокульта, позволяющая местным идеологам и всей националистической общественности считать себя Европой, пишет автор РИА Новости Нюра Н. Берг.

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В этот день положено рыдать, ставить свечи в углу телеэкрана, наполнять эфир трауром, скорбеть, беситься по поводу парада в Москве и снова и снова напоминать о том, что для Украины эта война была ни разу не отечественной и уж точно не великой. И о том, что Украина была в результате оккупирована и оная оккупация продолжалась до 1991 года, ну и остальное бла-бла-бла.

В этом году директор Института национальной памяти Владимир Вятрович с побратимами такого же нацистского толка уже поставил вопрос о том, чтобы на 9 Мая отменить выходной, и они его, похоже, таки отменят.

В этой парадигме и развивается вся новейшая украинская идеология "постгеноцидной нации", вечной жертвы северных оккупантов. Для того же, чтобы закрепить навязанный украинцам формат переписанной истории, был принят так называемый закон о запрете коммунистической и нацистской символики.

Еще когда закон принимали (а случилось это в 2015-м), все ясно понимали, что нацистская символика совершенно не пострадает, а все затевается ради борьбы с наследием "советского оккупационного режима" в рамках окончательного отрыва от России. Мгновенно вне закона были объявлены серп и молот, красная звезда, советские песни, затем — фильмы, в которых Советская армия была показана освободительницей Европы от фашизма, потом фильмы о современной Российской армии, вскоре были тотально запрещены все российские телеканалы и далее по списку.

Особое остервенение вызывает георгиевская лента, которую украинские патриоты не стесняются вырывать из рук даже 90-летних ветеранов и по поводу которой устраивают многочасовки ненависти в телеэфирах. А ведь еще сравнительно недавно украинские депутаты с ленточками на лацканах массово выходили поздравлять героев войны.

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Второго мая в Одессе полиция бдительно задержала девочку с лентой, но, поскольку нарушительница была несовершеннолетней, с ней просто провели профилактическую беседу, а вот ее отец получил административное наказание.

Значительно более жестким репрессиям подвергли черкасскую учительницу, которая пыталась рассказать ученикам, кто на самом деле освободил Европу от фашизма, как доблестно сражались в рядах Советской армии герои-украинцы и как важно чтить память дедов, чтобы не допустить возвращения нацизма. На ее уроках дети пели "Катюшу" и "Священную войну". Бдительные граждане мгновенно доложили куда следует (к вопросу о том, "кто же написал четыре миллиона доносов"), и директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов заявил: "Это недопустимо". Возможно, он даже так не считает, но за спиной у каждого чиновника сегодня незримо маячат ревизоры из "Правого сектора"*, С14* и "Нацкорпуса"*. Так что с учительницей была проведена настолько суггестивная беседа, что она сочла за благо уволиться по собственному желанию.

Учительнице повезло, а то могли ведь и в тюрьму посадить. К ветеранам же Великой Отечественной войны — никакого снисхождения. Например, бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк требует их судить, "если они совершили преступления против человечности". Так, мол, делают "во всех нормальных странах", а не "примиряются со злом".

…Разумеется, репрессии в связи с нарушением закона никоим образом не коснулись ни свастики, ни нацистской формы, ни публичных зигований, ни фуражек с заломленными тульями и характерными гербами, ни девиза "Украина понад усэ" — кальки с немецкого "Deutschland über alles". И до принятия закона, и после все это пышно цвело и колосилось и продолжает победно шагать по территории Цеевропы по сей день.

В разгар демократического проевропейского Майдана группа молодых нацистов, разрисованных свастиками, делала фото с рукой "от сердца к солнцу" прямо в здании Министерства внутренних дел. Детишки обильно зиговали на улицах, в учебных заведениях, в телеэфирах, а стилизованная свастика стала логотипом едва ли не всех патриотических организаций. "Украина понад усэ", — то и дело напоминает гражданам министр здравоохранения Ульяна Супрун.

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За годы, прошедшие после принятия закона о запрете коммунистической и нацистской символики, последняя с еще большим успехом практикуется на Украине. На днях мэр украинского городка Карловка, что на Полтавщине, Александр Наконечный, обрядился в нацистскую форму и характерным жестом поприветствовал публику. Это фото с главой местного самоуправления разнеслось по всему интернету, но не стоит гуглить поисковый запрос "мэр Карловки вызван в прокуратуру", ибо он никуда не вызван. Полиции вообще не до того, она готовится исполнять закон в части запрета именно коммунистической символики и уже расклеила по городам и весям напоминание для граждан — мол, ахтунг, ахтунг.

Или вот украинская журналистка в такой же форме, с нарисованными усиками, дружественно изображает в своем YouTube-канале Гитлера. Девиз канала: "Вата должна гореть ярко". Возмущенных граждан успокаивает одесская полицейская — а что такого, это же весело.

Социальные сети также несколько дней обсуждали фото со львовской свадьбы, на которую некоторые из гостей явились празднично приодетыми — в костюмы солдат вермахта. Вся компания позирует на фоне кафедрального собора Святого Юра, у памятника митрополиту грекокатолической церкви Андрею Шептицкому, который сотрудничал с немецкими захватчиками во время Второй мировой войны. По Львову вообще крайне модно гулять в форме офицеров СС или вермахта — благо полиция благосклонна и на нацистскую символику, боже упаси, не покушается, туристы жадно фоткают, а прохожие приветливо улыбаются.

Памятниками гитлеровским коллаборационистам, к слову, плотно утыканы вся Галичина и вся Волынь. Не редкость они и в Центральной Украине, да что там — в городах Восточной Украины тоже уже есть мемориалы воинам УПА* и петлюровцам. После победы "революции достоинства" и принятия упомянутого закона о запрете символики количество таких памятников стало расти по экспоненте.

© REUTERS / GLEB GARANICH Миссия провалена: Украина пять лет спустя после Майдана

В последние же годы перед майскими праздниками активно разгоняется идея примирения советского солдата с "вояком" УПА*. На плакатах изображены два ветерана и указано — мол, они вместе победили нацизм. На просьбу назвать хотя бы одну, хотя бы самую маленькую победу украинских националистов над немецкими фашистами или привести в пример хотя бы одно освобожденное от них село потомки старост выкрикивают традиционное про Мордор, оккупацию и российскую пропаганду.

В принципе, все логично. Когда вся страна более или менее целиком управляется радикальными националистами, когда за исполнением закона о запрете нацистской символики наблюдают нацисты из парамилитарных формирований, объявивших себя охраной правопорядка и действующих при полном попустительстве полиции, странно было бы ожидать другого общественного дискурса.

P. S. Вот последнее из ленты новостей — боевики из С14*, самой одиозной из нацистских организаций, уже несколько дней кошмарят одну киевскую торговую сеть, устраивая зловещие перформансы в ее магазинах и обещая охранникам лютую смерть. Полиция не вмешивается, прокуратура молчит, нет никаких комментариев ни от депутатов, ни от обоих президентов.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.

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