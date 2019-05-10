В США снова подсчитали невидимые миллиарды Путина

Противостояние с СССР, а потом Россией еще во времена холодной войны породило в США целую индустрию экспертных центров, которые занимались изучением уязвимых точек советской, а потом российской политической и экономической системы.

С одной стороны, нельзя не уважать (и не воспринимать серьезно) те самые мозговые центры, которые действительно когда-то внесли очень весомый вклад в победу США в холодной войне, пишет автор РИА Новости Иван Данилов. Однако, с другой стороны, нельзя не заметить, что поколения сменились и по-настоящему образованные и готовые серьезно вникать в сложные интеллектуальные задачи поколения американских экспертов по внешней политике сейчас находятся или на пенсии, или в мире ином. А на их местах сидят довольно ушлые интеллектуальные пигмеи. Впрочем, изучать их аналитические работы и публицистические экзерсисы все-таки стоит, причем очень внимательно, ибо они многое могут рассказать о том, каким образом современное американское экспертное сообщество пытается понять и победить Россию. Двойное внимание следует уделять ситуациям, в которых известные профессиональные русофобы делают заявления о том, что им (помимо всего прочего) якобы удалось разгадать "загадку России", о которой писал в свое время Уинстон Черчилль, и заодно подсчитать личное состояние российского президента.

Вопрос условных "миллиардов Владимира Путина" вообще очень давно волнует значительную часть западного экспертного сообщества, и если ведущий эксперт известнейшего мозгового центра вдруг начинает сыпать цифрами, которые не смогла найти ни одна западная спецслужба, то стоит присмотреться к тому, каким образом эти цифры были получены.

Итак, карьерный русофоб (в данном случае русофоб — это не индикация болезни, а именно описание профессии), которого почему-то до сих представляют публике как "экономиста", написал статью "Иллюзии путинской России". Этот материал был всерьез опубликован на сайте влиятельного "Атлантического совета" (Atlantic Council).

Оценим уровень оценок и мегаанализа:

"Общий российский частный капитал за рубежом оценивается в 800 миллиардов долларов. Моя оценка состоит в том, что с тех пор, как путинское окружение полностью организовало грабежи в 2006 году, они добывали 15-25 миллиардов долларов в год, достигнув в общей сложности 195-325 миллиардов долларов, значительной доли российского частного офшорного капитала. Предполагая, что половина этого богатства принадлежит Путину, его чистое состояние можно оценить в 100-160 миллиардов долларов. Естественно, Путин и его приспешники не могут наслаждаться своим богатством. Все дело во власти. Если они не самые богатые, они боятся, что потеряют власть".

Такой подход к написанию "аналитики" был бы понятен и привычен в исполнении анонимного тролля-копирайтера из одной соседней с Россией страны, которая все еще воюет в Донбассе с "бурятскими конными танкистами". Когда такое пишет Андерс Аслунд — дипломированный человек, считающийся на Западе ведущим специалистом по постсоветской экономике и рыночным реформам и являющийся экспертом очень влиятельного американского мозгового центра; Аслунд, которого цитируют в Bloomberg, Forbes и The Wall Street Journal, — то это настоящий повод для нашего оптимизма.

Ибо с таким уровнем экспертных оппонентов "холодная война 2.0", скорее всего, закончится в нашу пользу. Мистер Аслунд, как и многие его коллеги, вместо того чтобы заниматься реальной аналитикой, занимается пропагандой, основанной на психологической проекции, то есть проецируя свои комплексы на российскую реальность.

© Sputnik / Михаил Климентьев Владимир Путин подтвердил опасения ЦРУ

Создается впечатление, что эксперт "Атлантического совета" построил свою логическую конструкцию исходя из того, что бы он сам сделал, если бы дорвался до власти: ограбил бы страну, вывез бы награбленное в офшор, оставил бы половину себе и чувствовал бы себя самым крутым, даже если бы не мог пользоваться полученными деньгами.

Поразительно, но тех, кто платит эксперту за такую "аналитику", не смущает несколько ключевых моментов. Несмотря на железобетонную уверенность Аслунда (и многих его коллег) в том, что на Западе должны быть мифические "миллиарды Путина", американские (и не только американские) спецслужбы, которые имеют полный доступ ко всем финансовым транзакциям в США, Великобритании, Евросоюзе и офшорным юрисдикациям западного мира, не смогли ничего найти. Статья когда-то уважаемого (хотя бы в качестве оппонента) "Атлантического совета" выглядит как не очень талантливый пересказ известного киноэпизода про суслика: "Видишь миллиарды Путина? — Нет. — И я нет. А они — есть".

Кстати, можно даже предположить, откуда у Аслунда такие представления о нашей стране: он трудился в России в качестве "экономического советника" в период 1991-1994 годов и, видимо, ему до сих пор обидно, что страна, над добиванием которой он так активно работал, смогла не просто выжить, но и начать восстанавливать былые геополитические и экономические возможности.

В пользу версии о том, что при написании текста автор занимался именно психологической проекцией, говорит и его признание о том, что предполагаемыми богатствами на Западе российская политическая элита "не может пользоваться". Он понимает, что это утверждение рвет в лоскуты все его построения, и тут же находит выход из положения: заявляет, что эти богатства (которыми невозможно пользоваться), оказывается, нужны для удержания власти. Наверное, это очень удивит многих западных "экспертов по России", но российская политическая реальность тем и отличается от стран победившего евро-американского колониализма, что наличие каких-то денег на офшорном банковском счету — это вообще не признак силы или власти. Это скорее примета того, что их держатель скоро будет бежать из России и потом просить политического убежища в Лондоне, объясняя, что уголовное дело (обычно за экономические и коррупционные составы преступления) — это "политическое преследование".

Самое забавное заключается в том, что западные эксперты почему-то на сто процентов уверены в том, что не бывает таких политических лидеров, у которых не было большого состояния, спрятанного в каком-то западном офшоре, и, следовательно, не бывает таких политических лидеров, которых нельзя было бы поставить на колени арестом или заморозкой этих активов. Такая уверенность играет с западным экспертным сообществом злую шутку, причем не в первый раз и не только в случае России. Уже много лет безрезультатно идут поиски офшорных капиталов венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Попытки "поймать Асада за офшорные счета и сделать ему больно" — закончились ничем.

© Sputnik / Алексей Куденко В США раскрыли секрет Путина: ему просто везет

Определенные надежды на то, что удастся шантажировать китайское руководство, вероятно, появились у американцев после публикации так называемого панамского досье. Но результаты поиска офшорных состояний председателя Си и его прямого окружения оказались далеки от оптимистичных предположений профессиональных американских синофобов. Уже очень и очень давно идут попытки найти "офшорные состояния" венгерского премьера Орбана (которому пытаются отомстить за "экономический национализм" и за желание построить в Венгрии АЭС с помощью "Росатома"), но результаты опять же оказываются обескураживающими.

Ситуация, в которой очевидные факты и собственный негативный опыт уже не могут никак повлиять на восприятие реальности, называется интеллектуальной деградацией. Американцы и их союзники, включая лучшие умы вашингтонского истеблишмента, за 30 лет привыкли побеждать геополитических оппонентов с помощью трех безотказных методов: конфискации (или угрозы конфискации) офшорных счетов политических элит, "гуманитарных бомбардировок" и "цветных революций", которые легко организуются через соцсети группами местных грантоедов. Когда Вашингтон сталкивается со страной, которую нельзя бомбить, в которой не получается организовать "цветную революцию" и чью элиту невозможно прижать с помощью западной финансовой системы, то выясняется, что ничего нового американские эксперты не то что не могут придумать, а даже не хотят придумывать.

Наоборот, им представляется правильным и целесообразным повторять снова и снова уже очевидно неработающую схему. Говорят, что повторение одного и того же действия в ожидании иного результата — это безумие. Глядя на уровень внешнеполитической экспертизы наших западных партнеров, создается ощущение, что это — единственно правильная оценка.

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