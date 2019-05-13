Команда Зеленского подняла бунт против Дональда Трампа

Личный адвокат и доверенное лицо президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обнаружил "врагов США" прямо в окружении президента Украины Зеленского и даже отменил по этому поводу свой визит в Киев.

Гнев Джулиани можно понять: он собирался приехать в Киев, чтобы организовать расследование украинских коррупционных связей Джо Байдена, вице-президента США, который, вероятно, будет главным конкурентом Дональда Трампа на выборах в следующем году, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

© Sputnik / Стрингер Есть ли жизнь после выборов: что ждет Украину с новым президентом

Однако Джулиани внезапно отказали во встрече с новым украинским лидером. Столкнувшись со столь вопиющей обструкцией со стороны украинской (по сути — колониальной) администрации, личный адвокат и близкий советник президента США в тот же вечер отправился на один из главных американских телеканалов Fox News для того, чтобы заявить: в окружении Зеленского есть люди, которые являются "врагами президента (Трампа — ред.), а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Прямая речь юриста Трампа хорошо иллюстрирует, насколько проблемными будут отношения между президентскими администрациями Вашингтона и Киева:

"Были большие опасения, что новый (украинский - ред.) президент будет окружен в буквальном смысле врагами президента (Соединенных Штатов - ред.), которые были замешаны в этом (участии украинской власти в президентской кампании в США - ред.), и людьми, которые связаны с другими оперативниками-демократами. <...> Я убежден из того, что услышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, президент (избранный глава Украины Владимир Зеленский - ред.) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа - ред.), и людьми, которые — по крайней мере в одном случае — явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", — сказал Джулиани.

Так называемая схема, о которой говорит Джулиани, имеет прямое отношение к "украингейту" — скандалу, связанному с попытками украинских властей помочь избранию Хиллари Клинтон президентом США в 2016 году с помощью слива компромата на Пола Манафорта, политтехнолога Трампа, который работал на Украине.

Именно педалирование этого "украинского скандала", в котором косвенно оказались замешаны высшие чины Демократической партии США, должно было стать одним из ключевых ингредиентов избирательной кампании Трампа в следующем году.

Понятно, что для этого требовалось определенное содействие украинских силовых структур и политического руководства страны, ибо политтехнологам Трампа было нужно, чтобы скандал выглядел именно как результат украинского расследования и украинского уголовного дела.

© REUTERS / POOL Отчего перед поездкой в Россию заметался госсекретарь США

Если кто-то в Киеве рассчитывает, что эта обструкция сойдет с рук администрации нового президента Зеленского, то это серьезная ошибка. Сторонники и критики Трампа сходятся во мнении, что забывчивость (а также терпимость и умение прощать) начисто отсутствуют в психопрофиле американского лидера.

Не нужно считать, что это некий мелкий инцидент. Если посмотреть на "украингейт" из окопов американской медийной войны, то все выглядит более чем серьезно.

"Вы можете ВСЕГДА оценить разрушительное влияние инфоповода на Демократическую партию, исходя из реакции продажных СМИ. Паника в СМИ по поводу украинской истории о сговоре Джо Байдена прямо пропорциональна ущербу, который эта история нанесет ему, когда вскроется правда. Можете на это рассчитывать", - пишет журналист Fox News Дэн Бонгино.

Джулиани отправлялся в Киев для координации расследования против Байдена, и есть только одно логическое объяснение действий окружения Зеленского, которое провело столь эффективную обструкцию планов эмиссара Трампа: в американских выборах 2020-го официальный Киев уже сейчас делает крайне откровенную ставку на то, что Дональду Трампу не удастся удержать свою должность. И администрация Зеленского надеется таким образом выслужиться перед будущим президентом Байденом.

У такого подхода есть две важные проблемы: во-первых, до выборов, которые состоятся 3 ноября 2020 года, официальному Киеву еще надо дожить. А во-вторых — немного страшно представить, что сделает Трамп в том случае, если он сможет удержаться у власти.

Официальная киевская пропаганда за последние годы до дыр истрепала тему "антиукраинской агрессии со стороны большой страны", хотя действия России на украинском направлении проходят по категории "вынужденная самозащита".

Но зато у официального Киева вполне может появиться возможность сполна ощутить настоящую агрессию в исполнении настоящих вашингтонских мастеров. Для понимания контекста: разозлившись на несговорчивость Евросоюза, Трамп не просто поддержал Брекзит (то есть процесс, который очень серьезно вредит ЕС как ключевому стороннику США), но вполне благосклонно смотрит (и, вероятно, поддерживает через своего главного политтехнолога Стивена Бэннона) евроскептические политические партии в странах Евросоюза. Если администрация Трампа позволяет себе столь агрессивное поведение в адрес ключевых (и далеко не слабых) геополитических союзников, то уж как следует расшатать политическую ситуацию на какой-то Украине для разозленного Белого дома вообще не составит никакого труда.

© AFP 2019 / Genya Savilov "Или я, или Путин": США собираются заняться Украиной

Если администрации Зеленского удастся совсем вывести из себя ближний круг Трампа (где доминируют представители финансового сектора), то очевидной мерой воздействия станет отключение финансирования Украины по линии МВФ, тем более что в поведении украинских властей легко найти формальные поводы для таких карательных мер.

В качестве особо циничного варианта Зеленскому могут "предложить вилку", то есть вновь и вновь выбирать между введением очередных непопулярных мер (начиная, например, от новых повышений цен на газ и другие услуги ЖКХ) и прекращением международного кредитования с прицелом на обрушение его рейтинга и возможный социальный взрыв.

Впрочем, вполне вероятно, что до применения радикальных методов воздействия эмиссары Белого дома попробуют найти другие подходы. Хотя маловероятно, что "уверовавшие в Байдена" украинские политики, а точнее — их кукловод из олигархически-финансового сектора — согласятся прислушаться к голосу если не разума, то хотя бы инстинкта самосохранения.

В любом случае уже сейчас у президента Трампа появится интересная тема для диалога с Кремлем. Возможно, американский лидер даже пожалуется российскому на "украингейт", но вряд ли он может рассчитывать на сочувствие.

Команда Трампа сейчас всего лишь пожинает горькие плоды своего решения отдать украинское направление на откуп антироссийским "ястребам" из Госдепа и других структур "глубинного государства".

Однако надо отметить: ситуацию еще вполне можно изменить.

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