Это трагедия: Россия доказала Европе, что она не Украина

Как известно, можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как украинские делегаты ПАСЕ устраивают истерику по поводу возвращения России. Однако, несмотря на то что наблюдение за душевными страданиями украинских политиков не может не доставлять удовольствия, самые важные аспекты того, что произошло 26 июня, не имеют отношения к ПАСЕ и к Украине, а имеют самое прямое отношение к антироссийским санкциям Евросоюза, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

Достаточно посмотреть на реакцию западных СМИ и некоторых западных политиков, чтобы убедиться в том, что произошло нечто гораздо более важное, чем просто изменение статуса российской делегации на главной европейской площадке межпарламентского взаимодействия.

Показательно, что на самой финишной прямой сложного процесса восстановления прав России в ПАСЕ европейская бюрократия попыталась провести столь привычное для нее (в отношениях с Россией) мелкое мошенничество. И обставить возвращение прав изначально невыполнимыми условиями.

Позиция спикера Госдумы в ответ резко подняла ставки: "Наша парламентская делегация будет принимать участие в работе ПАСЕ только в том случае, если ее полномочия будут в полном объеме подтверждены", — заявил Вячеслав Володин. И дальнейшие результаты голосования стали демонстрацией того, что жесткая и последовательная позиция российской стороны вполне может привести к тому, что когда-то непримиримые евробюрократы начнут отменять многочисленные антироссийские глупости, сделанные за прошедшие годы.

Британская The Independent с удивлением и негодованием констатирует нечто страшное с точки зрения официального Лондона: "Восстановление права голоса (в ПАСЕ. — Прим. ред.) в первый раз отменяет санкцию (введенную.— Прим. ред.)за захват Крыма Москвой" и добавляет, что британское правительство решительно протестует против такого изменения европейской политики в отношении России.

Поздно протестует. Изменение уже произошло и, выражаясь языком профессиональных финансистов, тренд сломан: процесс отмены европейских санкций в отношении России начался, и он начался без каких-либо уступок с российской стороны. Символическое значение этого политического события трудно переоценить.

Заметно, что у многих наблюдателей и комментаторов возникает соблазн свести весь успех российской парламентской дипломатии к эффективности принятых российским парламентом мер финансового воздействия на ПАСЕ. Но такая интерпретация однозначно страдает чрезмерным редукционизмом. Все сложнее: на примере ПАСЕ был отработан двухтактный метод перевоспитания европейских политиков и бюрократов, и этот метод, без сомнения, будет применен в других сферах российско-европейских отношений.

Дело не в тех условных 70 миллионах евро, которые (по версии украинских делегатов) оказались достаточным финансовым рычагом для изменения позиции руководства ПАСЕ, хотя перекрытие российского финансирования организации, безусловно, сыграло определенную роль. Принципиально важным оказалось то, что до евробюрократов удалось (в том числе во время встреч с руководством ПАСЕ) донести важную мысль: Россия в целом и российский парламент в частности не будут каяться, платить за индульгенции и принципиально отказываются смотреть на европейских политиков снизу вверх, а также испытывать чувство цивилизационной неполноценности. Украинская делегация потратила годы на то, чтобы объяснить европейцам, что "Украина — не Россия". Российские парламентарии тоже использовали время с толком и объяснили европейцам, что "Россия — не Украина" в том же смысле, в котором полноценная великая держава не может быть колонией и давать третировать себя как колонию.

За последние годы значительная часть европейской элиты претерпела болезненную ментальную эволюцию. Еще три года назад евробюрократы из ПАСЕ постоянно пытались доказать российской стороне, что Россия без доступа к "европейским институтам" и без "соблюдения требований Евросоюза" обречена на дипломатическую изоляцию, цивилизационную деградацию и едва ли не одичание, с превращением в "Верхнюю Вольту с ракетами". Ушли годы на то, чтобы сломать эту европейскую веру в свое ингерентное цивилизационное превосходство, но принуждение к здравому смыслу прошло вполне успешно. Парижское проевропейское издание European Views пишет о ситуации в ПАСЕ: "Восстановление (прав российской делегации. — Прим. ред.) произошло по инициативе Франции и Германии в рамках компромисса, полные параметры которого остаются неясными", — а искомые параметры компромисса не видны, потому что никакого компромисса нет.

Стоит напомнить требования ПАСЕ, выдвинутые в адрес России в 2015 году: "Ассамблея требует от Москвы отменить "незаконную аннексию" Крыма, провести транспарентное расследование случаев смертей и исчезновений, нарушений прав человека "со стороны полиции и вооруженных (военизированных) сил", действующих в этом регионе. ПАСЕ решительно призывает власти России распустить "все военизированные силы в регионе"."

Стоит напомнить требования российской стороны, которые были озвучены Вячеславом Володиным в контексте прекращения оплаты российских взносов в бюджет ПАСЕ еще в 2018 году: "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал условия, при которых Россия готова возобновить выплату членских взносов в бюджет Совета Европы. Соответствующее заявление российский политик сделал в эфире итоговой новостной программы "Вести в субботу". По словам Володина, для этого в устав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) должны быть внесены поправки, защищающие права национальных делегаций от дискриминационных мер. Если Парламентская ассамблея эти принципы будет реализовывать, конечно, мы будем участвовать в ее работе."

А теперь можно посмотреть на результаты: Устав ПАСЕ был изменен 25 июня, а Крым — навсегда часть России. Вывод очевиден: возвращение прав российской делегации — это не компромисс. Это — выполнение (хотя и не идеальное) российских требований.

В российском и украинском экспертном сообществе бытовало мнение, что санкции в отношении российской делегации в ПАСЕ (как и все санкции Евросоюза в отношении России) изначально сформулированы таким образом, чтобы обеспечить их "неизвлекаемость", что указывает на полное непонимание специфики европейской политики.

Только очень наивный наблюдатель мог думать, что отмена санкций без уступок со стороны России неизбежно приведет к "потере лица" и невероятному унижению европейских политиков, а значит, европейские политики будут до такой степени напуганы, что никогда эти санкции не отменят. А на самом деле профессиональные политики из Берлина, Парижа или Брюсселя всегда найдут оригинальный предлог для того, чтобы элегантно оправдать любое сотрудничество с Россией: например, Ангела Меркель сейчас использует заботу об экологии в качестве объяснения необходимости строительства "Северного потока — 2", а возвращение прав российской делегации в ПАСЕ объясняется европейскими дипломатами необходимостью защиты прав человека в России.

Для восстановления всех остальных аспектов европейско-российского сотрудничества тоже найдутся подходящие причины — процесс уже пошел. ПАСЕ — это символ и прецедент, и даже более того — ПАСЕ (как и Евросоюз в целом) не имели достойного будущего без сотрудничества с Россией: европейские лидеры с этой мыслью уже, видимо, смирились, независимо от их личного отношения к России, а вот украинским управленцам это еще только предстоит осознать.

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