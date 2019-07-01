Начни бороться: сможет ли Абхазия выиграть "пластиковую" войну

О том, почему и зачем Абхазии необходимо отказаться от пластиковых пакетов и как этого добиться, размышляет колумнист Sputnik Абхазия Елена Нездоровина.

Отличная новость пришла из Новой Зеландии – новость, которую очень хотелось бы услышать из России или из Абхазии: с 1 июля коммерческие организации больше не имеют права предоставлять покупателям пластиковые пакеты.

В последнее время все очень активно говорят о вреде пластика, но дальше этого дело не идет. А новозеландцы возьми да сделай. Собрались год назад и подписали петицию за запрет одноразовых пакетов. Первый шаг, но какой! Пошли от обратного: нет предложения - нет и спроса. Альтернативу каждый сам для себя выберет. Зато сколько разом станет меньше таких отходов.

Что не говори, а любят новозеландцы свою природу, любят и дорожат ей. А что мы? А мы пока только говорим и возмущаемся.

Есть в Абхазии группа людей, которая пытается продвигать в массы и призывает отказаться от пластика. Но их мало. Хоть и считается, что лучше на собственном примере показывать, да только мало этого примера. Мало нескольким людям придерживаться отказа, здесь надо общее решение. Чтобы, как в Новой Зеландии, была видна воля всего народа, а не отдельной активной группы.

Только представьте на минуточку, как может измениться все вокруг, если в один день страна откажется для начала хотя бы от пластиковых пакетов и пластиковой одноразовой посуды? Сколько вечного мусора не будет выброшено или зарыто?

Представьте, что вместо пластиковых пакетов у вас будет, допустим, холщовая сумка, а вместо пластиковых стаканов и тарелок будут только картонные. Вы смогли бы так жить и чувствовать себя комфортно? Насколько вы зависимы от привычки и готовы ли брать с собой в магазин сумку?

В Госдуме России идут разговоры, чтобы к 2025 году полностью запретить использование полиэтиленовых пакетов. Даже предлагается для начала ввести систему скидок для покупателей, которые отказываются от пакетов из полиэтилена.

Гонконг, Тайвань, Австралия, Бельгия, Гаваи, Сингапур, Бангладеш, Кения – страны, которые уже давно оценили вред пластика и борются с его распространением. В одних можно попасть на огромный штраф, в других, так вообще, - получить тюремный срок. Шутка ли, в ЮАР за продажу пакетов грозит 10 лет лишения свободы – вот как серьезно относятся люди к экологии и вреду пластика.

Что правильнее и действеннее будет для Абхазии – штраф продавцам, поощрение за отказ покупателям или полный запрет на продажу и ввоз?

Мне ближе последнее. Думаю, никакими уговорами и призывами нас не переучить, если бы можно было, давно бы уже все отказались. Может быть, есть смысл пойти по стопам Новой Зеландии и направить правительству петицию от всех неравнодушных? Но только, если действительно готовы отказаться от полиэтиленовых пакетов и посуды. Надо уже начинать "пластиковую" войну, пока есть за что бороться.